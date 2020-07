Рецензия на криминальный сериал Defending Jacob / «Защищая Джейкоба»

Apple TV+ потихоньку обрастает контентом. Кроме стартовых сериалов For All Mankind, See, Dickinson и The Morning Show, сервис выпустил в этом году полнометражные драмы The Banker с Сэмюэлем Л. Джексоном и Greyhound с Томом Хэнксом, а также криминальный минисериал Defending Jacob, в котором снялись Крис Эванс, Мишель Докери и Дж. К. Симмонс.

Defending Jacob / «Защищая Джейкоба» Жанр криминальная драма

Создатель Марк Бомбэк

В ролях Крис Эванс (Энди Барбер), Мишель Докери (Лори Барбер), Джейден Мартелл (Джейкоб Барбер), Дж. К. Симмонс (Билли Барбер), Черри Джонс (Джоанна Кляйн), Пабло Шрайбер (Нил Лоджудис), Бетти Гэбриел (Паула Даффи), Пурна Джаганнатан (доктор Элизабет Вогель), Сакина Джаффри (Линн Кенаван) и др.

Канал Apple TV+

Год выпуска 2020

Серий 8

Сайты IMDb

Минисериал Defending Jacob основан на одноименном романе-бестселлере Уильяма Лэндея. В центре этой истории – семья Барберов, глава которой, Энди Барбер, работает помощником окружного прокурора и вместе с полицией занимается расследованием резонансного убийства, всколыхнувшего тихий городок Ньютон, неподалеку от Бостона. Убит школьник Бен Рифкин, одноклассник сына Энди, Джейкоба Барбера, и очень быстро именно Джейкоб становится главным подозреваемым. Криминальное разбирательство переворачивает жизнь Барберов с ног на голову и выносит на свет несколько секретов, о которых и не подозревали окружающие.

Несмотря на то что сюжет Defending Jacob разворачивается вокруг убийства, а практически весь сериал – это судебное разбирательство, в ходе которого Энди Барбер вспоминает события прошедших месяцев, как криминальная драма шоу вызывает массу вопросов. Уважающий себя прокурор никогда бы не взялся за дело, в котором нет ни одной прямой улики, а уж количество процессуальных ошибок, допущенных в процессе следствия, позволило бы любому грамотному адвокату буквально разгромить линию обвинения. Мы уже не говорим о том, что есть масса вопросов к судмедэкспертам, которые, похоже, не смогли определить ни направление, ни силу ударов, убивших жертву, как и отличить самоубийство от убийства в еще одном случае, связанном с этим делом. Честно говоря, видеть такие откровенные ляпы в криминальной драме очень странно.

С другой стороны, только подобные упрощения и позволяют сериалу внимательно изучить ту тему, которая является здесь основной – тему доверия членов семьи друг к другу и влияние сводящей с ума неопределенности на отношения между родными людьми. Не так важно, виновен на самом деле Джейкоб Барбер в убийстве или нет, важнее то, как Энди и Лори Барбер перенесут все сопутствующие суду невзгоды, продолжат ли они верить своему сыну и смогут ли при этом сохранить рассудок. Defending Jacob — на самом деле не криминальная, а семейная драма, и именно в этой ипостаси она хороша.

Если после Knives Out у вас оставались сомнения в актерском таланте Криса «Капитана Америка» Эванса (все же в криминальной комедии Райана Джонсона у него была далеко не главная роль), то работа в Defending Jacob убедит вас в том, что Эванс — действительно хороший актер, и спокойно проживет и без Marvel Cinematic Universe. Хотя его Джейкоб Барбер с первой до последней минуты убежден в невиновности сына и безоговорочно верит ему, во взгляде и мимике актера порой читается тень сомнения. Непростая роль досталась и Мишель Докери (Downton Abbey, The Gentlemen). Ее Лори Барбер мечется между любовью к сыну и страхом, что он может оказаться безжалостным убийцей, виртуозно врущем родителям. Неопределенность и сменившиеся из-за суда обстоятельства жизни сводят Лори с ума, и Мишель Докери очень неплохо показывает это медленное погружение в безумие.

Конечно же, стоит упомянуть и исполнителя роли Джейкоба, семнадцатилетнего актера Джейдена Мартелла, который может быть знаком вам по уже упомянутым выше Knives Out и экранизациям Кинга It и It: Chapter Two, в которых он сыграл Билла Денбро. Джейден сыграл роль Джейкоба так, что в некоторые моменты вы будете абсолютно уверены в том, что перед вами просто глупый, но совершенно невинный подросток, в другие же будете подозревать, что он искусный лжец, который водит родителей и полицию за нос. Ну и, конечно же, Дж. К. Симмонс. У этого великолепного актера небольшая, но очень важная для сюжета роль, с которой он отлично справился. Кто бы сомневался.

Все серии Defending Jacob снял режиссер Мортен Тильдум. Из его предыдущих работ вам наверняка известны такие фильмы как The Imitation Game с Бенедиктом Камбербэтчем и Passengers с Крисом Прэттом и Дженнифер Лоуренс. В последнее время Тильдум работал в телеформате, участвуя в качестве режиссера и продюсера в создании таких сериалов как Counterpart (вот откуда здесь Дж. К. Симмонс!) и Tom Clancy’s Jack Ryan. Что ж, Defending Jacob — определенно одна из самых неторопливых и тягучих работ Тильдума. Да, мы понимаем, что подобный темп здесь необходим для нагнетания психологического напряжения, демонстрации давления на семью Барберов, но честное слово, порой нестерпимо хочется подгонять режиссера, настолько вязким становится сериал в некоторые моменты. Честно говоря, Defending Jacob можно было бы смело сократить вдвое, с восьми серий до четырех.

Как я написал выше, Defending Jacob хорош именно как семейная драма. Он может быть полезен как родителям, многие из которых ошибочно считают, что хорошо знают своих детей, так и детям, которые порой просто не понимают, что многие их невинные действия и шутки могут в определенных условиях иметь совсем не невинные последствия. Кроме того, не лишним будет напомнить подросткам, что все, сказанное в шутку в Интернет, не исчезает в его пучине, при необходимости все глупости, которые они успели оставить в соцсетях, могут всплыть на поверхность и очень больно ударить по репутации.

Хотя Defending Jacob заявлен как минисериал, создатели, в отличие от автора оригинального романа, решили сделать финал открытым. Такой ход позволил сохранить интригу до самого финала и оставляет даже место для продолжения, но нам все-таки хотелось бы узнать, кто убил Бена Рифкина. И да, надеемся Apple не решится на продолжение.