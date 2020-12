Рецензия на документальный фантастический минисериал Alien Worlds / «Чужие миры»

Вынесенное в заглавие определение «документальный фантастический сериал» звучит, конечно, немного странно, тем не менее оно точное. Alien Worlds / «Чужие миры» – это действительно документалка, посвященная выдуманным мирам и живущим в них выдуманным существам, но в их создании участвовали настоящие ученые, опираясь при этом исключительно на научные факты. И, естественно, без Земли и земных проблем рассказ о чужих мирах не обошелся.

Alien Worlds / «Чужие миры» Жанр документальный сериал, фантастика

Голос за кадром Софи Оконедо

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 4

Сайты IMDb

На самом деле Alien Worlds / «Чужие миры» — далеко не первая попытка показать, как может выглядеть жизнь на других планетах с точки зрения современной науки. Подобные сериалы и фильмы уже снимали BBC Two (Natural History of an Alien, 1998), Discovery (Alien Planet, 2005) и National Geographic (Extraterrestrial, 2005). Мало того, в Великобритании Extraterrestrial даже выходил под заглавием… Alien Worlds. Что ж, все новое – это хорошо забытое старое, кроме того, за последние 15 лет было совершено достаточно открытий как в астрофизике, так и в эволюционной биологии, чтобы дополнить и расширить истории, рассказанные в названных выше медиапродуктах.

В четырех сериях Alien Worlds 2020 «исследуется» жизнь на четырех разных экзопланетах. Атлас – тяжелее Земли, гравитация на нем в два раза выше, а атмосфера гуще, что приводит к появлению очень необычных летающих травоядных и групповых хищников. Янус – планета, находящаяся в приливном захвате со звездой, на одной ее стороне – вечный день и пустыня, на другой – вечный мрак и холод, по терминатору дуют постоянные ветры, но жизнь возможна и здесь. Эдем – планета на орбите двойной звезды, получающая больше энергии, но с осью вращения, наклоненной к эклиптике, здесь буйная жизнь и намного более выраженные сезоны. Ну и Терра – планета возле умирающей звезды, населенная высокоразвитыми существами, которые занимаются терраморфингом.

Естественно, чтобы показать необычных существ, живущих на других планетах, создатели сериала призвали как астрофизиков, рассказывающих о поиске экзопланет, проектах общения с инопланетным разумом, космической радиации, теории множества обитаемых миров и т.д.; так и земных биологов, говорящих об универсальных законах жизни, которые будут действовать на любых планетах, подкрепляя свои теории реальными примерами симбиоза в живой природе, полиморфинга, мицелиевых сетей, существ, живущих в экстремальных условиях у нас, на Земле и т.д. Интересный микс.

На самом деле широта тем, которые поднимаются в рамках одной 45-минутной серии Alien Worlds, действительно впечатляет. Например, в первой серии речь идет о поиске экзопланет, обучении ловчих соколов, параглайдинге, приспосабливаемости, половом диморфизме и многом другом. В последней же серии, где речь пойдет о высокоразвитой цивилизации, пытающейся спастись от жара умирающей звезды, вы узнаете, например, о столкновении космического грузовика «Прогресс М-34» и станции «Мир», и побываете на мостиках того самого легендарного радиотелескопа Аресибо, полностью разрушившегося 1 декабря 2020 г..

В каждой из серий Alien Worlds, кроме эпизодов, снятых на Земле, интервью с учеными и исследователями, съемок животных (в одной из серий раскрывают тайну, как и где именно снимают некоторые из подобных сцен, вы точно будете удивлены) и т.д., есть и сцены, происходящие на других планетах, показывающие выдуманных инопланетных животных в процессе кормежки, охоты, спаривания и т.д. Что ж, авторам сериала определенно не откажешь в богатстве фантазии, Alien Worlds может стать неплохим пособием для начинающих писателей-фантастов или игровых концепт-художников. Естественно, подобные рендеренные эпизоды стоят недешево, их продолжительность оставляет желать лучшего, и в течение серии некоторые фрагменты повторяются по два-три, а порой и больше раз. Это немного расстраивает.

Alien Worlds – интересный микс научной фантастики и научной реальности, в сериале отлично показано, как связаны между собой разные области знаний. Именно так, возможно, стоило бы учить детей в школах. Кто знает, может быть, совместный просмотр этого сериала с детьми пробудит в них интерес к изучению некоторых предметов. С другой стороны, те, кто ожидают очередной сериал о живой природе с инопланетным привкусом, могут быть немного разочарованы. Манера изложения, перескакивающая с одного предмета на другой, может показаться им слишком хаотичной.