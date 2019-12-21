Рецензия на документальный фильм Apollo 11 / «Аполлон 11»

Лунной программе США в целом и миссии Apollo 11 в частности посвящены десятки книг, фильмов и сериалов, но мы не могли пройти мимо полуторачасовой документалки Apollo 11 от CNN Films, в конце осени появившейся на YouTube. Это, пожалуй, самый грандиозный, самый честный и самый впечатляющий фильм о событиях июля 1969 г.

Apollo 11 / «Аполлон 11» Жанр документальный фильм

Режиссер Тодд Дуглас Миллер

Студии CNN Films, Neon

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Дело в том, что фильм Apollo 11 от начала до финальных титров содержит только документальные кадры, снятые в 1969 г. Никаких записанных 50 лет спустя комментариев экспертов и очевидцев событий, никаких компьютерных моделей и реконструкций – только чистая хроника, благодаря монтажу и правильному подбору музыки превращающаяся в настоящее драматическое полотно, посвященное величайшему триумфу человеческой цивилизации.

Фильм содержит кадры, снятые NASA на стартовой площадке №39, в центре подготовки космонавтов, в центре управления полетом, на авианосце Hornet, после приводнения спускаемого модуля, трансляций бортовых камер «Колумбии» и «Орла», передач и переговоров, которые вели астронавты и ЦУП, отрывков теле- и радиотрансляций. Единственное современное дополнение – стилизованная под конец 60-х гг. схема полета Apollo 11, впрочем, она особо не выбивается из общего стиля картины.

Многие вошедшие в фильм кадры взяты с обнаруженной в Национальном управлении архивов и документации США ранее не опубликованной 70-мм пленки, снятой во время подготовки и проведения миссии Apollo 11. И надо сказать, качество этих кадров действительно впечатляет. Особенно некоторые бытовые сцены, которым другие документалисты не уделяли внимания – переговоры между ЦУП и астронавтами; люди, готовящиеся наблюдать за стартом космического корабля; астронавты в карантинной капсуле после приземления и т.д.

Все материалы, включая редкую 70-мм пленку, для перевозки которой была использована специальная машина с климатическим контролем, были отсканированы в высоком разрешении и каталогизированы. Производственная команда работала с 11 000 часами архивных аудиозаписей, включающих 30-канальную запись со всех станций ЦУП, сделанную в течение всех 195 часов лунной миссии. Объем видеоматериала был чуть скромней – всего лишь пару сотен часов.

Впрочем, любой сырой киноматериал, особенно киноматериал документальный, не содержащий дополнительных комментариев и разъяснений, мог легко стать слишком скучным и сухим, тем более когда речь идет о фильме хронометражем в 93 минуты. Чтобы увлечь зрителя, нужен был правильный монтаж, не нарушающий хронологию событий, но привносящий необходимый драматический эффект, и Тодд Дуглас Миллер показал какой-то невероятный уровень работы с материалом. Apollo 11 уже собрал неплохой урожай наград именно за монтаж и наверняка доберет еще на предстоящих вручениях главных премий 2019 г.

По драматизму событий документальный фильм Тодда Дугласа Миллера можно сравнить разве что с показывающим те же самые события художественным фильмом Дэмьена Шазелла First Man, и я совсем не уверен, что сравнение будет в пользу последнего. Оторваться от по сути репортажа о полете на Луну просто невозможно, такое впечатление, что вы действительно переноситесь в 1969 г. и лично наблюдаете за этим эпохальным событием. Атмосфера конца 60-х, напряжение, витающее в воздухе, ощущение сопричастности к чему-то поистине великому – все это есть в фильме Apollo 11. Просмотр этой документалки, пожалуй, единственный способ для тех, кто родился позже, ощутить, что люди Земли чувствовали в течение тех 8 дней в июле 1969 г.

Кстати, только после просмотра Apollo 11 понимаешь, насколько ответственно создатели сериала For All Mankind подошли к воссозданию 1969 г., атмосферы, царившей в ЦУП, декора помещений и подбору актеров на роли реальных исторических персонажей.

Премьера фильма Apollo 11 состоялась еще в январе 2019 г. на фестивале Sundance, 1 марта 2019 г. фильм вышел в ограниченный прокат, включая IMAX-залы, в США, а 28 июня, в преддверии 50-летия первого полета на Луну, картина вышла в некоторых залах Великобритании. В цифровом виде фильм появился 14 мая 2019 г., а в формате 4K Ultra HD – 4 ноября 2019 г. Незадолго до последнего события картина вышла и на YouTube, где ее можно приобрести или взять напрокат.

Если вы увлекаетесь космосом, Apollo 11 – фильм обязательный для просмотра, даже если вы уже видели десятки других картин, посвященных данному событию. По нашему мнению, это один из главных претендентов на звание документалки года.