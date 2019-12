Рецензия на сериал For All Mankind / «Ради всего человечества»

Сериал For All Mankind, наряду с Dickinson, The Morning Show и See, входит в стартовую линейку стримингового сервиса Apple TV+, запущенного чуть более месяца назад. И, несмотря на достаточно холодный прием со стороны зрителей и критиков, я рискну утверждать, что это один из лучших сериалов 2019 г. Но только в том случае, если вы разбираетесь в вопросе и эпохе, которой он посвящен.

For All Mankind / «Ради всего человечества» Жанр фантастика

Создатель Рональд Д. Мур

В ролях Юэль Киннаман (Эдвард Болдуин), Майкл Дорман (Гордо Стивенс), Ренн Шмидт (Марго Мэдисон), Сара Джонс (Трейси Стивенс), Шантель Вансантен (Карен Болдуин), Джоди Балфур (Эллен Уэйверли), Эрик Лэдин (Джин Кранц), Джефф Брэнсон (Нил Армстронг), Крис Бауэр (Дик Слейтон), Колм Фиори (Вернер фон Браун), Соня Уолгер (Молли Кобб) и др.

Канал Apple TV+

Год выпуска 2019

Серий 10

Сайты IMDb

For All Mankind – это альтернативная история NASA, в которой Америка проиграла космическую гонку, первым на Луну ступил советский космонавт Алексей Леонов, Вьетнамская война закончилась в 1970 г., а Тед Кеннеди не попал в аварию на острове Чаппаквидик и стал 38-ым президентом США. История, в которой соперничество двух сверхдержав на Луне привело к дальнейшему развитию космических технологий и даже некоторым политическим сдвигам на Земле.

Не знаю, что хотели увидеть в этом сериале зрители и критики, выставляющие For All Mankind низкие оценки, но лично я увидел именно то, что и ожидал – истории людей, связавших свои жизни с NASA; ежедневную кропотливую работу инженеров, руководителей миссий, астронавтов и то, как эта работа влияет на их личную жизнь; политические интриги, связанные с выбиванием бюджетов при смене администраций; множество настоящих историй и легенд начального этапа освоения космоса; массу реальных исторических персон и аэрокосмической техники 60-70-х гг. прошлого века, а также инженерные прототипы, которые могли бы стать реальностью, если бы история повернулась чуть иначе.

Уровень удовольствия от просмотра For All Mankind напрямую зависит от того, насколько хорошо вы знаете реальную историю лунной гонки и людей, которые приложили руку к этому историческому событию. Не только фамилии членов экипажа Apollo 11, но и биографии людей, конструировавших ракеты, находившихся в ЦУП, проводивших тесты и т.д. Смотреть на порядок интереснее, если вы знаете, кто такой Дик Слейтон и почему он, единственный из Mercury Seven, полетел в космос только через 16 лет после старта программы; если вам понимаете, кто был прототипом первой женщины-астронавта Молли Кобб (это участница программы Mercury 13 Джерри Кобб, всего лишь полгода не дожившая до премьеры сериала); если вы слышали, кто такой Джин Кранц и знакомы с непростой историей Вернера фон Брауна.

Похоже, источником вдохновения для For All Mankind послужили классический фильм The Right Stuff, посвященный первой семерке астронавтов США, и документалка Mercury 13. Кроме того, нетрудно заметить влияние на сценаристов шоу такой картины как First Man, сериалов Mars и The Astronaut Wives Club.

Плюс не стоит забывать, над какими сериалами работал шоу-раннер For All Mankind Рональд Д. Мур ранее. В его послужном списке Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager, новая Battlestar Galactica, все еще не покидающий эфир Outlander и один из эпизодов антологии Philip K. Dick’s Electric Dreams. То есть Мур хорошо знает, как работать с фантастической тематикой и в первую очередь с космической фантастикой. Кстати, внимательный зритель заметит в For All Mankind несколько отсылок к тому же Star Trek.

Одна из фишек For All Mankind – вплетение в альтернативную историю существовавших технологий 60-70-х гг. XX века и реальных событий, происходивших на заре освоения космоса. Та же шутка об адаптере отходов жизнедеятельности для женщин – совсем не шутка, это была одна из реальных причин, задерживавших набор отряда женщин-астронавтов. Фраза, которую астронавт Джон Гленн говорит в сериале по поводу женщин-астронавтов, слово в слово повторяет фразу, которую Гленн произнес на слушаниях в конгрессе США, посвященных программе Mercury 13. Задержка смены экипажа лунной базы – это отсылка к более чем годичному перерыву в полетах к станции «Мир». И т.д. и т.п.

Внимание к вопросам гендерного равенства и сексуальных меньшинств в сериале, которое может покоробить некоторых приверженцев традиционных ценностей, тоже вполне соответствует историческому периоду, на который пришлось принятие в США некоторых важных законодательных актов, отстаивающих гражданские свободы. Да и реальное влияние полета Валентины Терешковой на феминистическое движение 60-70-х гг. действительно сложно переоценить.

Отдельное спасибо авторам за подбор актеров на второстепенные роли, исполнители которых порой затмевают главных героев сериала. Стоит отметить великолепную работу Эрика Лэдина в роли Джина Кранца; Криса Бауэра, играющего руководителя офиса астронавтов Дика Слейтона; Колма Фиори, исполняющего роль Вернера фон Брауна; и, конечно же, Соню Уолгер в роли Молли Кобб.

Пожалуй, единственная претензия, которую можно предъявить For All Mankind – это то, что сериал действительно очень неторопливо разгоняется и набирает темп только к пятой серии. До этого момента часть зрителей, не знакомых с историей пилотируемых полетов и не понимающих, почему, например, успешный старт советской ракеты Н-1 – само по себе фантастическое событие, могут успеть заскучать. Кроме того, до пятой серии в сериале о космосе очень мало самого космоса. Но, опять-таки, то, как здесь показана подготовка к полетам, по моему мнению, не менее важно и не менее интересно, чем сами полеты.

Одним словом, если вы увлекаетесь космосом, историей развития технологий и космических полетов, то с большой долей вероятности For All Mankind вам понравится. Если же вы ищете что-то в духе The Expanse или Star Wars, лучше обратите внимание на сериал The Mandalorian от Disney+.

Как и большинство новинок Apple TV+ и Disney+, For All Mankind выходит по серии в неделю, а не всем сезоном за раз. Первый сезон еще не закончен, но Apple уже продлила сериал на второй. Судя по темпу, который взяли авторы шоу, к концу второго сезона действие For All Mankind может переместиться в 80-90-е гг. XX века, а события станут развиваться как в серии игр Battlezone, действия которых, если вы помните, тоже происходят на Луне в альтернативной временной линии.