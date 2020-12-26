Рецензия на фантастический фильм The Midnight Sky / «Полночное небо»

Трейлеры фантастической драмы The Midnight Sky / «Полночное небо» от Netflix выглядели многообещающе. Джордж Клуни и Фелисити Джонс в главных ролях, интригующий сюжет о конце света и последнем земном корабле, который еще может спастись. Сам Клуни в режиссерском кресле. Увы, результат получился… разочаровывающим.

The Midnight Sky / «Полночное небо» Жанр фантастика, драма

Режиссер Джордж Клуни

В ролях Джордж Клуни (Августин Лофтхаус), Итан Пек (молодой Августин Лофтхаус), Фелисити Джонс (Салли Рэмбшир), Дэвид Ойелоуо (командир Том Эйдуол), Тиффани Бун (Майя Питерс), Демиан Бичир (Санчеc), Кайл Чендлер (Митчелл), Каойлинн Спрингэлл (Айрис) и др.

Студии Anonymous Content, Syndicate Entertainment, Netflix

Год выпуска 2020

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Любимец женщин Джордж Клуни в последнее время крайне редко появляется на больших экранах, предпочитая выступать в роли продюсера и режиссёра. И если в сериалах он время от времени мелькает, вспомним его небольшую, но очень яркую роль в Catch-22 / «Уловка-22», то последними фильмами с участием актера стали Hail, Caesar! и Money Monster, вышедшие четыре года назад. Что ж, если рассматривать картину в этом аспекте, то появление The Midnight Sky на Netflix можно только приветствовать, впрочем, мы совсем не уверены, что роль умирающего алкоголика — это именно та роль, в которой Клуни хотели бы увидеть его фанаты.

В The Midnight Sky, снятому по роману Лили Брукс-Долтон «Доброе утро, полночь», Джордж Клуни играет последнего человека на Земле. Доктор Августин Лофтхаус умирает от неназванной болезни, но перед смертью он обязан исполнить крайне важную миссию – связаться с экипажем возвращающегося из экспедиции к Юпитеру космического корабля и предупредить их о ситуации на Земле, которая стала непригодна для жизни. Корабль должен вернуться к одной из лун Юпитера и, основав там колонию, возродить цивилизацию.

Фантастический сюжет, пожалуй, самая слабая часть The Midnight Sky, и при его восприятии лучше отключить критическое мышление. Нам так и не говорят, по какой причине атмосфера Земли стала непригодна для дыхания, но, что бы это ни было, нам не объясняют, почему земляне так легко сдались и сели по домам в покорном ожидании смерти. Почему МКС эвакуирована? Логичнее же попытаться создать на ее базе ковчег, как в романе Нила Стивенсона «Семиевие»! Почему к Юпитеру не отправлены колониальные корабли? Как получилось, что с возвращающимся кораблем нет связи? Черт возьми, сейчас ученые спокойно поддерживают связь с зондами, выходящими за пределы Солнечной системы, а здесь прямо какое-то фатальное «Вне зоны доступа»! По какой такой траектории возвращался «Эфир», что на баллистическом ее участке он должен лететь с включенными двигателями? Откуда внутри орбиты Марса метеоритные потоки? С какой скоростью и какими курсами метеорный поток пересекал траекторию «Эфира», что нанес именно такие, очень скромные и аккуратные повреждения? И т.п. Лучше не задавайтесь этими вопросами, не нужно.

Особенно учитывая, что фантастический антураж в The Midnight Sky — не более чем фон для того, чтобы показать личную драму Августина Лофтхауса, драму настолько банальную, что даже удивительно, что кто-то решился снимать на ее основе целый полнометражный фильм. Оказывается, выдающийся ученый Августин Лофтхаус, совершивший множество важнейших открытий, в числе которых, кстати, тот самый спутник Юпитера, на котором можно основать колонию, так вот, выдающийся ученый, посвятивший всю жизнь науке… пропустил саму жизнь. Что ж… вывод настолько нетривиальный, что его даже напрямую повторят прямо в камеру в середине фильма. Ну, чтобы зрители поняли, на что они потратили почти два часа теперь уже своей жизни.

С драмой Августина Лофтхауса связан и «неожиданный» сюжетный поворот, который просчитывается еще до появления в фильме дополнительного персонажа. Впрочем, этот самый персонаж, маленькая девочка Ирис — пожалуй, единственное светлое пятно во всем фильме. Юная Каойлинн Спрингэлл, большая часть сцен с которой вообще без слов, сыграла, кажется, лучше и Клуни, и Фелисити Джонс, и Итана Пека, исполняющего роль молодого Августина Лофтхауса.

Но больше всего в The Midnight Sky расстраивает даже не бессмысленность сюжета, невероятно растянутый хронометраж, на удивление слабая режиссура и какая-то просто неприличная предсказуемость каждой из сцен… больше всего расстраивает безнадежность, которой наполнена картина. Земля здесь сдалась без боя, а двое выживших не смогут возродить цивилизацию на орбите Юпитера, это невозможно просто с точки зрения биологии…