Рецензия на фильм «Афера по-голливудски» / The Comeback Trail

В декабре запрет на посещение кинотеатров в выходные дни больше не действует, и на большие экраны все-таки выходят фильмы, которые должны были попасть в прокат еще в прошлом месяце. Среди них криминальная комедия «Афера по-голливудски» (оригинальное название фильма The Comeback Trail), в которой снялись оскароносные актеры Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс и Морган Фримен.

«Афера по-голливудски» / The Comeback Trail Жанр криминальная комедия

Режиссер Джордж Галло

В ролях Роберт Де Ниро (Макс Барбер), Томми Ли Джонс (Дюк Монтана), Морган Фримен (Реджи Фонтейн), Эмиль Хирш (Джеймс Мур), Зак Брафф (Уолтер Крисон), Эдди Гриффин (Девин Уилтон), Кейт Кэцмен (Меган Алберт) и др.

Студии StoryBoard Media, Alla Prima Productions, Don Kee Productions

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Действие «Аферы по-голливудски» происходит в 1974 году. Макс Барбер (Роберт Де Ниро) – известный и, увы, совершенно безуспешный продюсер, который выпускает кино сомнительного содержания. Его последняя киноработа провалилась в прокате, и теперь Барбера преследует мафиози (Морган Фримен), который выделил продюсеру крупную сумму, в расчете приумножить ее после выхода ленты. У Барбера нет возможности вернуть долг, зато у него есть блестящая идея, которая поможет выкрутиться из этой ситуации: продюсер организовывает поддельные съемки и приглашает на главную роль престарелого актера из вестернов (Томми Ли Джонс), надеясь, что тот умрет во время выполнения трюков, а страховая компания выплатит денежную компенсацию.

Режиссером и сценаристом фильма стал Джордж Галло – на самом деле он просто переделал сценарий одноименной комедии 1982 года. Это не первое сотрудничество Джорджа Галло и Роберта Де Ниро, ранее они работали над фильмом 1988 года «Успеть до полуночи» (Midnight Run). Из ленты получился неплохой роуд-муви, в котором комедия была не так очевидна, как в «Афере по-голливудски», где герой Де Ниро периодически взлетает в воздух, становясь жертвой собственных ловушек.

Что больше всего привлекает в «Афере по-голливудски», так это ирония над Голливудом семидесятых, продолжавшем штамповать ленты о Диком Западе. Конечно, лучше всех тему кинопроизводства тех лет обыграл Тарантино в «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), а вот Галло не смог найти удачный баланс между серьезной формой и откровенной насмешкой. Проблема его сценария в длинных диалогах, постоянно повторяющих одно и то же, которые можно было сократить как минимум вдвое – в таком случае смысл фильма ничуть не изменился бы.

Очень жаль, что режиссер фильма слишком буквально воспроизводит сочетание комедии и криминала, не отвлекаясь на другие нюансы. Досадно еще и потому, что Роберт Де Ниро прекрасно вписывается в роль смекалистого продюсера, способного уболтать любого, даже преступного главаря, но сценарий в конечном итоге направляет его в сторону комичных падений. К слову о преступниках, мафиози в исполнении Моргана Фримена появляется не так часто, как хотелось бы. Фримен носит пестрые рубашки с острым воротником и красноречиво угрожает продюсеру, приводя примеры расправы из известных фильмов (этот момент действительно один из самых остроумных).

На экране Роберт Де Ниро работает в паре с актером Заком Браффом (он известен по сериалу Scrubs). Брафф играет племянника главного продюсера, и он очарован съемочным процессом. Его реакции скрашивают многие моменты, но именно с Браффом Де Ниро встревает в повторяющиеся диалоги о муках кинопроизводства, оправданных стремлением к великой мечте сделать хоть раз в своей жизни что-то стоящее.

Комедия становится живее, когда на подставной съемочной площадке появляется герой Томми Ли Джонса. Ему удается пройти путь от суицидальных мыслей к возвращению актерского азарта, что совсем не на руку продюсеру. Вместо внезапной кончины персонаж Томми Ли Джонса демонстрирует чудеса верховой езды и лихо отстреливается от индейцев.

Забавно, как «Афера по-голливудски», будучи фильмом о кинопроизводстве, игнорирует нюансы создания кино. У персонажей получается без репетиций провести съемку, мгновенно смонтировать пленку и каким-то образом наложить эпичный музыкальный ряд. Но ближе к кульминации фильма такие детали уже не важны, комедия берет верх абсолютно над всем.

От фильма с тремя оскароносными актерами и атмосферой 70-х однозначно ждешь чего-то большего, нежели повторяющихся реплик и летающего Роберта Де Ниро. Но это все же лучше, чем другие комедии с участием великого артиста, где он играет несносного дедушку (Dirty Grandpa и The War with Grandpa).