Рецензия на фильм «Ангелы Чарли» / Charlie’s Angels

Новый фильм «Ангелы Чарли» (Charlie’s Angels) стал продолжением, а не перезапуском знаменитой франшизы. В нем есть секретные разработки, погони по Стамбулу и Гамбургу, а еще говорливые злодеи, которые получают по заслугам от главных героинь.

«Ангелы Чарли» / Charlie’s Angels Жанр боевик

Режиссер Элизабет Бэнкс

В ролях Кристен Стюарт (Сабина Уилсон), Наоми Скотт (Елена Хофлин), Элла Балинска (Джейн Кано), Элизабет Бэнкс (Сьюзэн Босли), Сэм Клафлин (Александэр Брок), Ной Сентинео (Лэнгстон), Патрик Стюарт (Стэн Босли), Луис Герардо Мендес (Святой), Магдалена Тэн (Эшли Ремокуилло) и др.

Компании Columbia Pictures, Brownstone Productions (II), 2.0 Entertainment

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

История Ангелов началась в 1976-м – в этом году впервые вышел сериал о трех женщинах, которые окончили полицейскую академию и стали частными детективами. В каждой серии героини расследовали новое дело, получая задания от босса Чарли, чье лицо никто и никогда не видел. Сериал растянули на пять сезонов, которые были приняты зрителями, несмотря на постоянные замены в основном актерском составе.

В 2000-м году вышла полнометражная адаптация сериала с новыми Ангелами, которых сыграли Дрю Бэрримор, Камерон Диас и Люси Лью. Фильм был довольно популярным, хотя кинокритики и винили его в легкомысленности. Пару лет спустя появилось продолжение боевика с тем же актерским составом, однако повторить успех первого фильма не получилось.

Казалось, что на этом история завершилась. Правда, в 2011 году на телеканале ABC недолго выходил сериал про еще одних Ангелов – он был настолько провальным, что проект закрыли, сделав вид, что его никогда не существовало. Так что образы Ангелов Чарли, по большому счету, закрепились в истории за Бэрримор, Диас и Лью.

Но, как известно, в Голливуде любят возвращаться к старым и хорошо проверенным персонажам. В 2018 году начались съемки свежей ленты, которую сперва приняли за масштабную перезагрузку франшизы. Элизабет Бэнкс, выступившая режиссером и сценаристом, назвала грядущий фильм продолжением, а не ремейком.

Слова Бэнкс подтверждает одна из сцен нового фильма. В ней оператор показывает фотографии предыдущих Ангелов, видимо, отошедших от дел. Ну а сейчас их места заняли представительницы нового и более свободолюбивого поколения. Их роли исполнили Кристен Стюарт (чья фильмография заполнена массовым кино Twilight и в то же время фестивальным Clouds of Sils Maria), Наоми Скотт (ее зрители видели в новой адаптации Aladdin), Элла Балинска (в известных картинах ранее не появлялась).

Сюжет фильма показывает программистку, которая участвовала в разработке устройства «Калисто» – оно является новым источником энергии и при неправильном применении может стать опасным оружием. Девушка слишком много знает, ее начинают преследовать, поэтому за защиту героини берутся Ангелы Чарли. Они являются представителями мощной организации, работающей по всему миру. Сам Чарли по-прежнему остается анонимным, он передает распоряжения через ассистента, именуемого Босли. Раньше эту должность занимал Стэн (Патрик Стюарт), однако он уходит на пенсию, а руководить Ангелами будет новый Босли (Элизабет Бэнкс – она же режиссер).

Завязка с секретным оружием намекает на то, что за ним вот-вот начнется большая охота. Само собой, она будет сопровождаться длительными погонями, перестрелками и драками. По традиции агентства, героини будут применять несколько приспособлений в духе Бонда, а также использовать давний трюк Ангелов – переодевание в одинаковые костюмы.

Наверное, стоит сразу сказать о том, что новый фильм кардинально отличается от предшественников из 2000-х. Его уже обвиняют в идеях феминизма, чего, собственно, и стоило ожидать от современного кино. Героини картины действительно стали сильнее, сообразительнее и непобедимее, в чем нет ничего зазорного.

Первая половина фильма представляет собой динамичный глянцевый боевик, завлекающий экшеном и сменой локаций (фильм снимали в Гамбурге и Стамбуле). Сюжет незамысловат, но он привлекает и держит внимание.

Во второй половине ленты со сценарием происходит что-то уж очень банальное. Элизабет Бэнкс зацикливается на girl power, заметно перебарщивая и уничтожая адекватность этой же идеи. К тому же под конец все идет по старой схеме, когда отрицательные персонажи долго проговаривают свои планы вслух, растрачивая время на очевидные диалоги, а после получают порцию наказания.

Словом, начиналось все хорошо, а закончилось избытком фантазии. При этом новым Ангелам Чарли все же можно дать шанс, если изначально нет скептического отношения к актрисам и основной идее фильма о женщинах-агентах. Без предрассудков фильм сойдет как развлекательное кино на один раз.