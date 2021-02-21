Рецензия на фильм «Авантюристка» / I Care a Lot

У черной комедии дробь триллера «Авантюристка» / I Care a Lot, вышедшей в кинотеатральный прокат в Украине, а во всем остальном мире доступной на Netflix и Amazon Prime Video (да, сразу на обоих сервисах, в зависимости от территории), есть одно неоспоримое достоинство – актерский состав. С остальным, увы, все не так радужно.

«Авантюристка» / I Care a Lot Жанр черная комедия, триллер

Режиссер Дж. Блейксон

В ролях Розамунд Пайк (Марла Грейсон), Питер Динклэйдж (Роман Лунёв), Эйса Гонсалес (Фрэн), Крис Мессина (Дин Эриксон), Дайан Уист (Дженнифер Питерсон), Айзая Уитлок мл. (судья Ломакс), Николас Логан (Алексей) и др.

Студии STXfilms, Netflix, Amazon Prime Video

Год выпуска 2021

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Марла Грейсон (Розамунд Пайк) – успешная и весьма наглая аферистка. А еще она лесбиянка, феминистка и редкостная стерва с несколько странными принципами. Она зарабатывает на старых одиноких людях, помещая их в дома престарелых и насильно там удерживая, распоряжаясь тем временем их имуществом, распродавая недвижимость и т.д. Надежный, налаженный бизнес, в котором задействованы несколько проверенных людей, не считая идиота-судьи, которые помогает Марле по собственной воле и из благих побуждений.

Марла ведет жизнь уважаемого и достойного члена общества: еще бы, ведь она заботится о несчастных одиноких стариках; потихоньку развивает свой бизнес; хорошо проводит время со своей девушкой; заботится о собственном здоровье. Не жизнь – малина. До тех самых пор, пока ее внимание не привлекает милая и, вероятно, весьма состоятельная старушка Дженнифер Питерсон (Дайан Уист), у которой находятся настолько серьезные связи, что попытка упрятать женщину в дом престарелых оборачивается для Марлы настоящим кошмаром, который может стоить жизни ей и людям, которых она любит.

Что ж, весьма многообещающая завязка. С таким сюжетом можно снять как зубодробительную черную комедию, заставляющую вас плакать от хохота, так и качественный триллер, держащий зрителей в напряжении от первого до последнего кадра… Увы, у «Авантюристки» / I Care a Lot мало общего как с комедиями на грани, так и с триллерами. Создателей фильма никто не тянул за язык, они сами выбрали жанр, точнее, стык жанров, и не угадали ни одной буквы. I Care a Lot — не смешной, не страшный, не напряженный.

Жанровую принадлежность этого фильма просто невозможно определить, как и сказать, зачем он вообще снят? Чтобы обратить внимание общественности на проблему стариков и коррумпированной, поощряемой государством службы опеки? Напомнить о неминуемости расплаты? Высветить пороки общества и отдельных его членов? Показать, что настойчивость и прямолинейность могут привести к успеху? Зачем все это?

Проблема «Авантюристки» / I Care a Lot в том, что здесь нет персонажей, которым хотелось бы сопереживать. Главная героиня – редкостная стерва, которую хочется прибить самому и намного более жестокими методами, чем предлагают ее враги. Ее упертость, нежелание подчиняться доводам рассудка, маниакальная одержимость чувством собственного превосходства над мужчинами, вызывают только отторжение. Своими действиями она наносит вред окружающим, в первую очередь тем, кто ей дорог, а за то, как она обходится со стариками, ей вообще положено отдельное, очень специальное место в аду.

Сопереживать русской мафии, которой Марла Грейсон перешла дорогу? Что ж, Роман Лунёв (Питер Динклэйдж) — конечно, харизматичный сукин сын, но он наркоторговец и безжалостный психопат. А то, как он поступает в финале, предавая самого себя, свои принципы и семейные узы, вообще не вызывает никакого сочувствия.

Вот и получается, что чуть ли не единственный, кроме отнюдь не несчастной старушки Дженнифер Питерсон, кому хочется сопереживать в этом фильме – так это недалекий и испуганный Алексей (Николас Логан), который пострадал буквально ни за что. Николасу Логану вообще стоит выдать отдельный приз за мастерское изображение мелкого русского гопника, он справился идеально.

Есть у нас серьезные претензии и к логике происходящего в фильме. Если Роман Лунёв так уж хотел решить проблему по-тихому, не привлекая внимания к собственной персоне, то сделать это можно было бы и вполне легальными, и полулегальными методами, почти не прибегая к насилию. Но тогда бы и вторая половина фильма посыпалась как карточный домик, поэтому сценаристы выбрали самый нелогичный и самый прямолинейный вариант. Что ж.

Как я и сказал в самом начале, чуть ли не единственное достоинство «Авантюристки» / I Care a Lot – отличный актерский состав, жалко, что такие серьезные таланты растрачены на такую затянутую пустышку. Ведь играют они действительно отлично. Что Розамунд Пайк, которой удалось создать образ эталонной, фантастической стервы, за который она наверняка еще получит массу критики со стороны ЛГБТ-сообщества. Что Питер Динклэйдж, очень комфортно чувствующий себя в роли умного и жестокого мафиозного босса. Что Дайан Уист, убедительно сыгравшая не такую уж простую пенсионерку. Кстати, Уист — самая титулованная из этой компании, у актрисы два «Оскара» (1987, 1995), две Emmy (1997, 2008), Golden Globe (1995) и две Screen Actors Guild Awards (1995, 1997) для комплекта.

Собственно, из-за актеров и весьма изобретательного сжатого монтажа в первой части картины фильм и стоит смотреть. В остальном же это просто убийство собственного времени – два часа, потраченные впустую.