Рецензия на фильм «Доктор Сон» / Doctor Sleep

В прокат вышла картина «Доктор Сон» — экранизация продолжения «Сияния» от Стивена Кинга. Снял новинку режиссер Майк Флэнаган, за плечами которого пару достойных хорроров и триллеров, а также хитовый сериал «Призраки дома на холме». В новой экранизации романа Мастера Ужасов Майк Флэнаган показал навыки серьезного режиссера, рассказчика и фаната. Это помогло фильму стать достойным продолжением «Сияния», но не избавило от некоторых проблем. Подробности ниже.

«Доктор Сон» / Doctor Sleep Жанр ужасы

Режиссер Майк Флэнеган

В ролях Юэн Макгрегор, Ребекка Фергюсон, Кайли Карран, Карл Ламбли и др.

Компании Intrepid Picturesruen и Vertigo Entertainmen

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

«Доктор Сон» рассказывает о позрослевшем Дэнни Торрансе — мальчике из зловещего отеля «Оверлук». Много лет назад его с матерью пытался убить сошедший с ума отец Джек Торранс. Оказалось, что «Оверлук», где семья зимовала, сам по себе Зло, в котором живут призраки погибших здесь людей. Вместе те довели Джека до безумия и заставили покушаться на жизнь близких.

Спустя тридцать лет Дэнни глушит свое сияние алкоголем и постепенно теряет человечность. Однажды герой понимает — так больше нельзя и приезжает в тихий американский городок возле Нью-Йорка, чтобы начать новую жизнь. В этом ему помогает местный житель Билли Фримэн, который устраивает Дэнни на работу в хоспис.

Спустя годы адекватности без алкоголя с Дэнни телепатически связывается школьница Абра. Она тоже сияет, а сила эта огромна. Умения Абры настолько мощны, что девочка «улавливает» как некая банда вампиров-путешественников под названием «Истинный Узел» зверски расправляется с мальчиком, который тоже сияет, и питается его «паром». Ментальное присутствие Абры раскрывает предводительница секты Роуз. Теперь женщина хочет забрать и ее «пар», а Дэнни решает вмешаться и спасти девочку.

Снятый по одноименному роману «Доктор Сон» фильм идет два с половиной часа. За это время режиссер Майк Флэнаган успевает перевести на экран почти всю книгу, упуская некоторые незначительные (на его взгляд) моменты и убирая пару персонажей. Так, урезали роль одного из друзей Дэнни доктора Джона Далтона, который по книге активно участвовал в главных событиях с «Истинным Узлом». Конечно же, втиснуть целый роман в в хронометраж фильма не получается, но если сравнивать «Доктор Сон» с кубриковским «Сиянием», то сиквел оказывается дотошным повторением книги. По крайней мере, большей ее части.

«Доктор Сон» Майка Флэнегана — редкий случай, когда режиссер задумал сесть на два стула, и у него вышло. В этом фильме создатель попытался угодить фанатам оригинальной дилогии романов и самому Стивену Кингу, который ненавидит экранизацию «Сияния» Кубрика и везде об этом говорит. В то же время Флэнеган выражает почтение Стэнли Кубрику, как культовому режиссеру и вставляет в картину некоторые важные моменты из легендарного «Сияния», а также разбрасывает по ленте с десяток отсылок. Правда, вставленные куски — не оригинальные кадры из фильма 1980 года, а их переснятые эпизоды. И вот как раз они то во многом и портят сиквел. Нет, не потому что слабо сделаны, с этим все хорошо. Оказывается снять поездку мальчика на велосипеде по огромным коридорам «Оверлука» и показать «Золотую комнату» с пустым баром, выходит не так то и просто, как представляется на первый взгляд. Тем более, если делать это после Кубрика.

Хуже вышло появление самого Джека Торранса в исполнении малоизвестного актера Генри Томаса. Несмотря на внешнее сходство с образом Джека Николсона в «Сиянии», переиграть легендарного актера он не то чтобы не смог, а, видимо, даже не пытался.

Несмотря на указанные выше недостатки, у режиссера получилось мастерски разбросать отсылки к «Сиянию» по всему «Доктору Сну», а в конце фильма он отлично, а иногда даже лучше оригинала, воссоздает сам отель, обитающее в нем Зло и призраков.

Если вы подумали, что «Доктор Сон» это полноценная и во многом повторяющая его вторая часть «Сияния», то нет. Новая лента снята в другом темпе и в этом максимально повторяет книгу. Если роман «Сияние» читается медленно и тягуче, как полноценный мистико-психологический триллер, то «Доктор Сон» написан, как бодрый современный бестселлер, чем он и является, где страницы проглатываются одна за одной, а с виду толстая книга внезапно заканчивается за пару дней.

Так же и с фильмами. «Сияние» Стенли Кубрика смотрится медленно, вязко, с умышленным затягиванием сцен и завораживающей музыкой. А «Доктор Сон» Флэнегана мелькает на экране яркими пятнами, притормаживая лишь на редких флешбеках и отсылках к «Сиянию». В то же время перед нами неспешный размеренный экшен с уходом в хоррор и драму, а реально пугающих эпизодов тут в разы больше, чем в «Сиянии».

Добавило весу новой картине и достойная игра актеров. Правда, некоторые из них, на мой взгляд, подобраны не совсем правильно. Например, актер Клифф Кэртис, исполнивший роль лучшего друга Дэнни Торанса Билли Фримэна не вяжется с книжным персонажем. Хотя этого никак не поймут те, кто не читал книги, а только смотрел первый фильм. Сам же Юэн Макгрегор в главной роли чувствует себя прекрасно, а его актерская работа на уровень выше других, но идеально вжится в образ истинного американца у шотландского актера не получилось.

Максимально радует актриса Ребекка Фергюсон, игравшая предводительницу вампиров. С ее игрой это полноценный и живой антагонист, который держит на себе весомую часть истории. В каждой своей сцене она убедительна, роскошна, злобна, могущественна и хрупка одновременно — идеальный баланс для противоречивого злодея.

Другие актеры, включая юную Абру Стоун — молодую сияющую в исполнении актрисы Кайли Карран не переигрывают, а где надо показывают талант. Правда, это не мешает им блекнуть на фоне Ребекки Фергюсон и Юэна Макгрегора, но тут скорее дело в недостатках сценария, где их персонажи почти не проработаны.

У Майка Флэнагана вышло снять одну из лучших экранизаций романов Стивена Кинга. Режиссеру удалось примирить фанатов Кинга и Кубрика, угодить всем, объединить важные элементы книг и экранизации в нечто новое, смотрибельное и зловещее. В то же время у него вышло сделать не очередной ужастик или скучную психологическую драму, а полный саспенса бодрый экшен-триллер с уходом в хоррор и добротную графику.