Рецензия на фильм «Дулитл» / Dolittle

«Дулитл» (Dolittle) – это новая попытка экранизировать историю о докторе, ведущем беседы с животными. На сей раз его играет Роберт Дауни-младший, который ездит верхом на страусе, учит гориллу кулачным боям и спорит с попугаем. Все именно так наивно и по-детски, как может показаться на первый взгляд, тем не менее, это доброе кино для семейного просмотра, которое бывает так сложно найти.

«Дулитл» / Dolittle Жанр фэнтези, комедия

Режиссер Стивен Гейган

В ролях Роберт Дауни-младший (доктор Джон Дулитл), Антонио Бандерас (Расоулли), Майкл Шин (Мадфлай), Генри Коллетт (Томми Стаббинс), Том Холланд (пес Джип), Эмма Томпсон (попугай Полинезия), Рэйф Файнс (тигр Барри), Джон Сина (медведь Йоши), Рами Малек (горилла Чи-Чи), Крэйг Робинсон (мышь Флеминг), Марион Котийяр (лиса Туту) и др.

Компании Perfect World Pictures, Team Downey, Universal Pictures

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Доктор Дулитл – персонаж детских книг английского автора Хью Лофтинга, о котором в последнее время совсем позабыли. Первая книга, рассказывающая о доблестном человеке, понимающем язык животных, вышла сто лет назад. С тех пор образ и манера поведения главного героя несколько поменялись.

В 1960-х в Голливуде эту историю решили превратить в мюзикл, пригласив на главную роль актера Рекса Харрисона. Он галантно одевался, осматривал двухголовую ламу, посвящал свои песни тюленю и лечил гигантскую морскую улитку от простуды.

Позже, в 1998-м, Эдди Мерфи стал комедийной и более современной версией Дулитла, для которого непосредственное общение с животными поначалу было несколько в тягость. За Мерфи настолько закрепился образ доктора, предпринявшего попытки сохранить здравый смысл при общении со зверями, что в 2001-м году вышла вторая часть фильма. Оказывается, после этого было снято еще три картины о приключениях дочери Дулитла (ее роль исполнила Кайла Прэтт, игравшая вместе с Эдди Мерфи), однако популярностью они не пользовались.

Сейчас, когда старые истории вовсю возвращают на большие экраны, компания Universal Pictures решила заново показать Дулитла. Его поместили в викторианскую Англию (следуя задумке книги), к характеру добавили долю эксцентричности, а исполнение роли доверили Роберту Дауни-младшему (для него это первая работа в кино после прощания с Marvel).

Новый фильм хитро пробегается по предыдущим годам из жизни Дулитла – краткую историю его отношений с покойной женой показывает в форме иллюстраций. Когда рисунки исчезают с экрана, там появляется доктор-затворник, который не смог справиться со смертью близкого человека. Дулитл закрылся в своем поместье, где компанию ему составляют лишь животные. Он прекрасно проводит время, играя в шахматы с мышами, пока к нему домой не являются двое непрошенных гостей. Это девочка, которая просит доктора спасти королеву Англии от смерти, и мальчик, внезапно изъявивший желание стать учеником Дулитла.

Режиссером и сценаристом свежей картины выступил Стивен Гаан, написавший сценарий к фильму «Траффик» (Traffic). Непонятно, почему он взялся за проект с говорящими животными, но от прежнего стиля работы Гаана в «Дулитле» нет и следа. У него (и еще у четверых сценаристов, которых студия выделила для подмоги) получился добрый фильм, напичканный старыми голливудскими приемами, используемыми в семейных картинах.

Здесь детские персонажи улыбаются, глядя практически прямиком в камеру, опасность не кажется смертельной, а всевозможные препятствия трансформируются в веселую забаву. Как и следовало ожидать, у каждого животного, с которым общается доктор Дулитл, есть свой характер, который становится причиной шуток и забавных ситуаций. Почти все они беззлобны и понятны для маленьких зрителей.

Сюжет фильма порой кажется уж очень простым. В нем есть несколько накаленных ситуаций, решаемых в долю секунды, и пару отрицательных персонажей, которые, без сомнения, получат по заслугам. При этом наивную сторону фильма довольно хорошо компенсирует разнообразие событий, в котором есть место для зрелищных путешествий, нестандартных созданий и командной работы.

Доктор Дулитл в исполнении Роберта Дауни-младшего манерой поведения порой напоминает Джека Воробья. В окружении CGI-животных актер приобретает несколько комичные повадки, вероятно, пытаясь передать взбалмошный характер Дулитла. На экране его карикатурным оппонентом становится Майкл Шин, разыгрывающий роль ярого ненавистника и королевского пакостника. Еще одного отрицательного персонажа, ненадолго появляющегося в фильме, играет Антонио Бандерас.

Также по задумке создателей «Дулитл» должен порадовать озвучкой животных, которой занимались известные актеры. Увы, в кинотеатрах нам не услышать гориллу с голосом Рами Малека, пса в озвучке Тома Холланда и попугая, звучащего как Эмма Томпсон.