Рецензия на фильм «Екс» / EKS / «Экс»

В прокат выходит украинский фильм «Екс», экранизированный по мотивам реальных событий, которые были интерпретированы писателем Ярославом Яришем. Картина, выпущенная при поддержке Госкино, получилась интригующим боевиком с операторской работой, напоминающей голливудские ленты.

«Екс» / EKS / «Экс» Жанр драма, боевик, комедия

Режиссер Сергей Лысенко

В ролях Орест Пастух, Виталий Гордиенко, Роман Крывдык, Лиза Бакулина, Алина Коваленко, Василий Колиснык, Анатоль Фон-Филандра, Юлия Хмиль, Виктор Жданов, Ярослав Федорчук и др.

Компании Т.Т.М

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

События фильма разворачиваются в 1932 году в городе Грудек Ягеллонский (ныне населенный пункт под названием Городок, расположенный во Львовской области). Участники УВО (украинской военной организации) планируют осуществить так называемый «экс» – акт экспроприации. Для них это политическая акция, которая должна привлечь внимание общественности. В качестве цели герои выбирают польское почтовое отделение, в котором нет усиленной охраны. Подпольщики разрабатывают детальный план действий, но по стечению обстоятельств все происходит не совсем так, как они задумали.

Стоит заметить, что вокруг фильма «Екс» не было такого ажиотажа, как вокруг других украинских премьер этой зимы («Віддана» и «Мої думки тихі» все же были на слуху намного больше). По трейлеру не совсем понятно, чего стоит ждать от картины, а среди основного актерского состава не встретишь знакомых имен. По этим причинам лента может пройти мимо зрителя, что будет не совсем справедливо. Все-таки фильм определенно стоит просмотра, особенно он порадует тех, кто следит за прогрессом в развитии украинского кинопроизводства.

Первое, что замечаешь в картине, – это естественное произношение актеров, которое льется мелодичным потоком самобытной галицкой речи. Некоторые реплики звучат настолько интересно, что слушать их одно удовольствие. Это результат удачного решения режиссера Сергея Лысенко, который проводил кастинг там, где происходят события картины. (Кстати, Лысенко — тот самый режиссер, который снял свою дипломную режиссерскую работу «Конец каникул» с Виктором Цоем в главной роли.)

Несмотря на отсутствие опыта у молодого актерского состава, в кадре главные герои смотрятся вполне убедительно. Они чувствуют настроение фильма и попадают в нужные акценты. К тому же их периодически страхуют более бывалые артисты, которые отыгрывают эпизодические роли. Это, к примеру, Виктор Жданов (известен по фильмам «Киборги», «Вулкан», «Захар Беркут»), сыгравший священника.

Отдельно хочется похвалить сценарий фильма, которому удается держать интригу практически до самого финала. События делятся на несколько на первый взгляд несвязанных между собой сюжетных линий, стремительно развиваются и принимают неожиданные повороты.

Что интересно, герои, связанные с УВО, на экране показаны крайне серьезно. А вот моменты, в которых фигурируют батяры – заядлые гуляки и авантюристы, дополнены комичными элементами и резвой музыкой. К слову, музыкальные номера (от создателей музыкально-театральной формации Nova Opera), на которые режиссер выделяет достаточно времени, остаются в памяти надолго. Это удачный пример того, как можно погрузить зрителя в нужную атмосферу и позволить ему отвлечься на настоящее выступление.

Что еще не ускользнет от внимания, так это операторское видение Сергея Михальчука (обладатель премии «Серебряный медведь» за выдающиеся достижения в области киноискусства). Из-за особенностей работы с камерой фильм «Екс» превращается в боевик, местами уж очень напоминающий фирменный стиль Гая Ричи. Это может вызвать разные эмоции, но одно можно сказать точно – для украинского кино такой подход вполне применим, хотя бы потому что оператор привносит в историческую постановку нечто новое.

А вот суть борьбы за независимость остается все той же, поэтому некоторые реплики, произнесенные актерами, поразительно четко описывают ситуации и 1930-х годов, и сложившейся современности. К ним можно отнести запоминающийся монолог селянина, обращающегося к представителю власти.

К сожалению, на этом создатели не смогли вовремя остановиться, перейдя от ироничного к наставническому. Ближе к финалу удачные политические отсылки были испорчены очень наивной репликой, изреченной юной героиней. Без нее и так прекрасно улавливался главный посыл, но режиссер зачем-то решил поставить жирную точку сценой в духе школьных линеек.

В остальном фильм ругать не хочется. В нем есть все необходимые реквизиты, костюмы и атрибуты, помогающие перенестись в другое столетие. Возможно, что-то получается не совсем идеально, но в целом картина «Екс» — достойный пример того, как можно снять историческое развлекательное кино.