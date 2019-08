Рецензия на фильм «Королевы криминала» / The Kitchen

На первый взгляд, фильм «Королевы криминала» (The Kitchen) кажется очередной голливудской вариацией бандитского триллера с узнаваемыми актрисами для привлечения внимания. На самом деле это адаптация комиксов, выпускавшихся DC Vertigo в 2015 году. В ней нет супергероев, зато есть мафиози.

«Королевы криминала» / The Kitchen Жанр криминальная драма, боевик

Режиссер Андреа Берлофф

В ролях Мелисса МакКарти (Кэти), Элизабет Мосс (Клэр), Тиффани Хэддиш (Руби), Донал Глисон (Гэбриел), Джереми Бобб (Роб), Джеймс Бэдж Дэйл (Кевин), Марго Мартиндейл (мать Кевина) и др.

Компании BRON Studios, Creative Wealth Media Finance, DC Vertigo

Год выпуска 2019

Страница на IMDB

Как и на страницах комиксов The Kitchen, сюжет фильма показывает Нью-Йорк в 1970-е годы. На улицах орудуют банды, а частный бизнес подчиняется ирландским мафиози. Мелисса МакКарти, Элизабет Мосс и Тиффани Хэддиш играют женщин, чьи мужья попадают в тюрьму после вооруженного ограбления.

Жены заключенных остаются без денег на жизнь и без поддержки со стороны близкого окружения. Они быстро соображают что к чему и находят новый вариант дохода – предлагают местным бизнесменам защиту от бандитов. Женщины проворачивают свои дела за спиной у ирландской мафии, переманивая к себе людей, и быстро наживают врагов. Их успех привлекает внимание не только криминальных авторитетов, но и агентов ФБР.

Созданием фильма занималась Андреа Берлофф, для которой «Королевы криминала» стали дебютом в режиссуре. До этого она работала сценаристом, участвуя в разработке сюжетов криминальных триллеров, не получивших мирового признания.

В воссоздании старого и грязного Нью-Йорка Берлофф помогал художник-постановщик Шэйн Валентино, который трудился над фильмами «Бэтмен: Начало» (Batman Begins) и «Под покровом ночи» (Nocturnal Animals). Также отдельное внимание уделили цветопередаче картинки, к которой добавили коричневых оттенков.

Отличную работу Валентино дополнили художники по костюмам, подчеркнув самые выразительные тенденции 70-х. Одежда была далеко не последним элементом на съемочной площадке, она менялась вместе с характером главных героинь, которые постепенно познавали власть и силу денег.

Погружение в атмосферу является крайне важным для такого фильма, как «Королевы криминала», так как его сюжет несколько специфичен. Местами Андреа Берлофф намеренно создает ситуации, вызывающие улыбку, а где-то не пренебрегает жестокостью. Плюс ко всему фильм следует последним тенденциям Голливуда, где женщины становятся центральными персонажами, которые стремятся к независимости.

Самые главные реплики о свободе выбора поручают провозгласить героине Мелиссы МакКарти, которая балансирует между семьей и бандитским миром. МакКарти, к слову, удачно избавляется от комедийного образа, сложившегося в ее карьере за последние годы. «Королевы криминала» — это второй фильм после драмы «Сможете ли вы меня простить?» (Can You Ever Forgive Me?), где актрису можно воспринимать совершенно серьезно.

Ее коллега по съемочной площадке Тиффани Хэддиш тоже получила известность благодаря комедийным ролям. В этом фильме в ней нет ни тени комедиантки, поэтому героиня Хэддиш получается особо волевой и властной. А вот Элизабет Мосс достался, наверное, самый интересный персонаж – она проходит занимательную трансформацию, пробуждая в себе совершенно новые черты, не присущие смиренной женщине.

Вопреки первым представлениям о фильме, «Королевы криминала» – это не история о сестринстве, которое должно доминировать над невежественными мафиози. Лента скрывает в себе определенную интригу, держит быстрый темп и не дает расслабиться за счет того, что сценарий не зацикливается на личных драмах героев.

«Королевы криминала» местами может показаться спорным, чересчур претензионным по смысловой нагрузке и не идеальным с точки зрения режиссуры. Однако в нем есть именно то, чего ждешь от криминального боевика – насыщенный сюжет, легкость просмотра и хорошая картинка. Плюс ко всему, фильм сопровождают песни Fleetwood Mac, что тоже не последнее дело.