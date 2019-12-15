Рецензия на фильм «Курьер» / The Courier

Фильм «Курьер» (The Courier) – это экшн, в котором снялись Гэри Олдмен и Ольга Куриленко. К сожалению, кино запомнится шаблонным изображением героев и примитивными диалогами. А еще разочарованием от того, что Олдмен согласился поучаствовать в подобном проекте.

«Курьер» / The Courier Жанр боевик

Режиссер Закари Адлер

В ролях Ольга Куриленко (курьер), Гэри Олдмен (Иезекииль), Амит Шах (Ник), Дермот Малруни (Роберт), Уильям Моусли (Брайант), Алисия Агнесон (Симмондс), Крэйг Конуэй (Парлоу) и др.

Компании Rollercoaster Angel Productions, Signature Films

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Начало фильма показывает подготовку к судебному процессу над известным бизнесменом по имени Иезекииль Маннингс (Гэри Олдмен). Охрана защищает ценного свидетеля Ника (Амит Шах), чьи слова могут засадить циничного Маннингса за решетку. В это время анонимный курьер (Ольга Куриленко) осуществляет доставку посылки, не подозревая, что внутри находится нечто, что может убить парня, готовящегося дать показания. Вовремя осознав происходящее, курьер спасает Нику жизнь. Однако далеко сбежать у них не получится, Маннингс отправил наемников, которые не успокоятся, пока не ликвидируют заданную им цель.

Этот восхитительный сюжет поражает не только «оригинальной» завязкой. По качеству монтажа картина напоминает телевизионные фильмы, которые делали лет десять-пятнадцать назад, чтобы как-то заполнить эфирное время. Диалоги здесь тоже прекрасны и крайне красноречивы. Отрицательные персонажи могли бы ограничиться всего одной фразой «вам не сбежать», и сюжет при этом ни капли бы не изменился.

К фильму вообще не стоило бы выдвигать претензии, будь он обычным малобюджетным боевиком. Вот тут происходит драка, а там из-за угла доносятся выстрелы – казалось бы, что еще нужно. Но по каким-то неведомым причинам в картине снялся Гэри Олдмен, поэтому от ленты вполне естественно начинаешь ждать хорошей актерской игры, ну или хотя бы яркого перевоплощения в злодея.

Сложно забыть, что в прошлом году Гэри Олдмена удостоили премией «Оскар» за роль в фильме «Темные времена» (Darkest Hour), где он сыграл Уинстона Черчилля. В фильмографии актера есть и другие, не менее значимые работы, которые успели стать классикой современного кино. Увы, теперь там виднеется темное пятно под названием «Курьер», которое лучше проигнорировать, дабы избежать разочарования.

Будь на месте Гэри Олдмена кто-то другой, его персонаж мог бы здорово повеселить своим шаблонным портретом. Он живет в большом доме, наслаждается оперой и властно раздает указы по телефону. Еще злодей носит глазную повязку (как признак того, что сценарист не может иначе охарактеризовать отрицательную сущность героя) и демонстрирует свои шрамы, о происхождении которых мы никогда не узнаем.

С персонажем Ольги Куриленко дела обстоят ненамного лучше. Она как машина, не знающая физического предела, которая с легкостью может противостоять плохим парням. Конечно, ради приличия гримеры добавляют ей кровавых ссадин, но в какой-то момент надобность в этом попросту исчезает – героиня уж слишком вынослива, что ей те удары и выстрелы. Кстати, об игре Ольги Куриленко в боевике ничего плохого не скажешь, актрисе просто не повезло с проектом.

Режиссером и сценаристом «Курьера» выступил Закари Адлер, снявший до этого несколько романтических фильмов и неизвестных криминальных драм. Он с особым усердием сосредотачивается на затянутых драках, очевидных подставах и монологах отрицательных персонажей, из-за которых жертва в очередной раз сможет сбежать.

Если абстрагироваться, у режиссера кое-как получается боевик, в котором самое главное – это не сюжет, а наличие экшена. Смотреть на это можно благодаря ритмичному музыкальному фону, который задает боевой ритм. Без саундтрека выдержать однотипные сцены было бы совсем сложно.