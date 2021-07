Рецензия на фильм «Ледяной дрифт» / The Ice Road

«Ледяной дрифт» (The Ice Road) – новый фильм с неутомимым Лиамом Нисоном в главной роли. Это старомодный боевик, в котором есть противостояние между плохими и порядочными персонажами, погони по поверхности треснувшего льда и попытка эвакуировать людей, которые оказались в смертельной ловушке.

«Ледяной дрифт» / The Ice Road Жанр триллер, боевик

Режиссер Джонатан Хенсли

В ролях Лиам Нисон (Майк), Лоренс Фишберн (Джим Голденрод), Холт Маккэлани (Рене Лэмпард), Эмбер Мидфандер (Танту), Мэтт Маккой (Джордж Сайкл), Маркус Томас (Гурти) и др.

Студии Code Entertainment, ShivHans Pictures, Envision Media Arts

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

Когда кажется, что Лиам Нисон уже установил рекорд, сыграв в невероятном количестве боевиков, на больших экранах появляется новый экшн с участием актера. На этот раз это история об опытном водителе фуры, который присматривает за братом с посттравматическим стрессовым расстройством и просто ищет обычную работу, которая принесет им двоим стабильный заработок. Но не тут-то было. Ему придется поучаствовать в спасательной операции и заодно наказать негодяев, которые ни во что не ставят человеческую жизнь.

События фильма разворачиваются в канадской провинции, где в результате взрыва, произошедшего на шахте, под землей оказались заблокированы люди. Нужно срочно проводить эвакуацию, однако для этого требуются смельчаки, которым под силу перевезти необходимое оборудование через замерзшую трассу. Это крайне опасно – лед может растаять на солнце или же треснуть под тяжестью большого груза. Майк (Лиам Нисон) не боится рисков и берется за эту работу, которая вскоре пробудит в нем гнев и желание отомстить.

Вместе с главным героем в опасную дорогу отправится еще несколько фур. Их поведут опытный лидер (Лоренс Фишберн) и местная девушка (Эмбер Мидфандер), преследующая свои интересы. Вместе они неплохая команда, которая может доставить груз в назначенное время, однако есть препятствия, о которых они пока не догадываются, начиная движение по замерзшей воде.

Режиссурой и сценарием фильма The Ice Road занимался Джонатан Хенсли – это имя, возможно, не очень известно, однако его работы вы точно знаете. Он был одним из авторов приключенческого фильма «Джуманджи» 1995 г. (Jumanji), а также выступил сценаристом к фантастической драме «Армагеддон» (Armageddon). Одной из последних работ Хенсли стала криминально-биографическая лента «Ирландец» (Kill the Irishman), выпущенная в 2011 году. После этого Джонатан сделал творческий перерыв, поучаствовав лишь в одном проекте – он помогал переписать историю для нового «Джуманджи» (Jumanji: Welcome to the Jungle).

Так что фильм The Ice Road стал для Джонатана Хенсли возвращением в мир кино. По тому, как развивается сюжет боевика, заметно, что сценарист все еще тяготеет к тенденциям кинематографа из 90-х, обустраивая поездку героев по классической схеме. Конечно, в этом нет ничего плохо, кому-то такая постановка вопроса даже понравится. В фильме отсутствует социальная повестки дня, а герои – это совершенно обычные люди с приземленной профессией и простыми мечтами, которые не превращаются в супергероев (зато могут похвастаться завидной выносливостью, в боевиках без этого никуда).

В сюжетных поворотах «Ледяного дрифта» Джонатан Хенсли тоже использует проверенные временем приемы, которые за последние тридцать лет стали довольно предсказуемыми клише. Но раз история очень приземленная, то и ставки здесь вовсе не на шокирующую развязку, а на процесс прохождения опасной дороги, которая в любой момент может преподнести смертельный сюрприз.

Даже если описание фильма кажется слегка скучным, The Ice Road – еще одна стабильно хорошая актерская работа Лиама Нисона. Она гарантирует, что зритель, каким бы ни был сюжет, будет симпатизировать главному персонажу, беспокоясь за его жизнь (особенно в моменты, когда он лихо дерется, отпуская руль фуры, движущейся вперед на большой скорости).