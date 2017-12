Каждое поколение имеет право на свой «Парк Юрского периода», «Звездные войны» и «Джуманджи». Не факт, что продолжению удастся затмить оригинал, но попытка, как говорится, не пытка, даже если она стоит аж $90 млн. Именно таков бюджет Jumanji: Welcome to the Jungle, сиквела (на самом деле триквела) фильма о загадочной настольной игре, доставляющей неприятности детям небольшого американского городка.

Jumanji: Welcome to the Jungle / «Джуманджи: Зов джунглей» Жанр action, комедия

Режиссер Джейк Кэздан

В ролях Дуэйн Джонсон (доктор Смолдер Брэйвстоун), Алекс Вулфф (Спенсер), Кевин Харт (Франклин «Мус» Финбар), Сер’Дариус Блэйн (Энтони «Холодильник» Джонсон), Джек Блэк (профессор Шелли Оберон), Мэдисон Айсман (Бетани), Карен Гиллан (Руби Раундхаус), Морган Тернер (Марта), Ник Джонас (Сиплейн «Пилот» Макдона) и др.

Студии Columbia Pictures, Sony Pictures

Год выпуска 2017

Сайты IMDb

Трудно сказать, что принесло Jumanji (1995 г.) статус культового фильма. То ли личное обаяние Робина Уильямса и тринадцатилетней Кирстен Данст. То ли режиссура Джо Джонстона, который делал спецэффекты еще к оригинальной трилогии Star Wars и Raiders of the Lost Ark (Оскар 1982 г. за визуальные эффекты), а через 16 лет после Jumanji снял Captain America: The First Avenger. То ли хороший сценарий по книге современного сказочника Криса Ван Оллсбура. Но факт остается фактом, Jumanji – один из самых добрых семейных фильмов не только 90-х гг. прошлого века, но, возможно, и за всю историю кинематографа.

Интересно, что скроенному по тому же лекалу непрямому сиквелу Zathura: A Space Adventure (2005 г.) при всей схожести сценарных ходов (загадочная игра, переносящая детей в иное место; застрявший в ней надолго персонаж и т.д.) так и не удалось приблизиться к оригиналу. По большому счету, эта картина примечательна лишь участием в ней пятнадцатилетней Кристен Стюарт (сага «Сумерки»), большую часть фильма играющей роль статуи, и тринадцатилетнего Джоша Хатчерсона («Голодные игры»).

Полноценный сиквел Jumanji: Welcome to the Jungle нацелен на чуть иную аудиторию, чем оригинальная картина. Это скорее не родители с детьми 6–13 лет, а подростки 14–19 лет, фанатеющие по атмосфере 80-х. Впрочем, фильм, скорее всего, с удовольствием посмотрят и взрослые от 20 до 99 лет, если, конечно, выдержат некоторую долю сексуально окрашенных шуток, нацеленных на учеников средней школы.

Jumanji: Welcome to the Jungle начинается с того самого места, на котором заканчивается картина 1995 г. Коробка с игрой, выброшенная главными героями в реку в конце первого фильма, лежит чуть присыпанная песком на городском пляже. Продолжение мы знаем. Гул барабанов, и совершающий утреннюю пробежку человек находит игру и приносит домой. Вот только на дворе уже иная эпоха и настольные игры мало кому интересны, так что «Джуманджи» отправляется на полку и вынуждена адаптироваться – настолка превращается в картридж для консоли и тогда наконец-то находит новую жертву. Как и в прошлый раз, компания старшеклассников обнаруживает запыленную приставку через 26 лет, и вместо выполнения нудной работы-в-наказание, решает сыграть партию в неизвестную игру. Подростки выбирают аватаров и оказываются внутри «Джуманджи».

По большому счету, Jumanji: Welcome to the Jungle о том же, о чем и оригинальная картина. О том, что нужно не пасовать перед трудностями, пересиливать собственные страхи, пробовать что-то новое, быть смелым и щедрым, ценить друзей и т.д. А еще о том, что время от времени стоит почувствовать себя в шкуре другого, чтобы лучше понимать самого себя. Ну и, конечно же, о том, что нерды не менее крутые, чем спортсмены-качки и гламурные красотки, живущие в Instagram.

На этот раз студия не поскупилась на гонорары актерам, пригласив на главные роли звезд. Собственно, они и являются основной приманкой для нового поколения зрителей, которые никогда не слышали о Jumanji. Самый высокооплачиваемый актер 2016 г. Дуэйн «Скала» Джонсон для девочек, спутница Доктора и сестра Гаморы Карен Гиллан для мальчиков, и Кевин Харт и Джек Блэк для тех, кто любит стендап-юмор. Среди молодых актеров особо известных имен нет, но, по аналогии с предыдущими фильмами серии, я бы на всякий случай запомнил их фамилии.

В целом, Jumanji: Welcome to the Jungle – ненапрягающая action-комедия, пытающаяся эксплуатировать тематику видеоигр. Фильм откровенно стебется над дурацкими игровыми сценариями, над NPC, повторяющими одну и ту же пафосную фразу, над характеристиками персонажей, легкой одеждой женского аватара и системой трех жизней. Это, конечно, не отвязный Pixels и не грядущая ода аркадам 80-х Ready Player One, но тоже неплохо. Юмор в целом адекватный, правда, временами немного пошловатый, но тут уж ничего не поделать.

Jumanji: Welcome to the Jungle – это типичный летний блокбастер, легкий, смешной, ни к чему не обязывающий. Забывающийся буквально через пару дней, но оставляющий после себя приятное послевкусие. Несколько вторичный, потому как основная канва и «неожиданные» сюжетные ходы достались ему от оригинала, но это простительно. Если картина появится на том же Netflix, через пару лет вы с удовольствием посмотрите ее снова. До культового статуса первой Jumanji сиквелу не дотянуться, но как фильм на один раз он очень даже неплох.

P.S. Вы же не думаете, что вернувшимся в нашу реальность друзьям удалось уничтожить «Джуманджи»?