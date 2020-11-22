Рецензия на фильм «Линия горизонта» / Horizon Line

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Фильм «Линия горизонта» (Horizon Line) был создан для поклонников триллеров о выживании. Здесь есть и фатальная случайность, и борьба со стихией, и изобретательность главных героев. Жаль, что все это дополнено дичайшей нереалистичностью полета и совсем неинтересными персонажами.

«Линия горизонта» / Horizon Line Жанр триллер

Режиссер Микаэль Марсимаин

В ролях Александр Дреймон (Джексон), Эллисон Уильямс (Сарра), Кит Дэвид (Ваймен), Перл Маки (Паскаль), Джумэйн Хантер (Сэмюэль) и др.

Студии SF Studios Production AB, Ombra Films, STX Films

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Сарре тяжело даются прощания с близкими людьми, поэтому она молча уезжает, оставив Джексона ради карьеры. Через год Сарра возвращается на тропический остров, где ее ждет свадьба друзей и неловкая встреча с бывшим возлюбленным. Сейчас им нужно отвлечься от личных обид и попасть на торжество, куда оба знатно опаздывают. Герои садятся на частный самолет и не отстают от графика, пока не случается непредвиденное обстоятельство. Пилот умирает от инфаркта, а Сарра и Джексон оказываются парящими над океаном, имея лишь общее представление о том, как управлять самолетом, и даже не догадываясь, как совершить посадку.

Исполнителей главных ролей и, по сути, единственных центральных актеров ранее можно было увидеть в известных проектах. Актриса Эллисон Уильямс сыграла в хорроре «Прочь» (Get Out) и появлялась в сериале «Патрик Мелроуз» (Patrick Melrose), а Александр Дреймон исполнил главную роль в сериале «Последнее королевство» (The Last Kingdom) и попал в третий сезон «Американской истории ужасов» (American Horror Story).

Кажется, триллер «Линия горизонта» может стать самым неудачным проектом в фильмографии актеров. Дело даже не в простом сюжете, без особого азарта обыгрывающем набор устаревших штампов. Скорее в нежелании заинтересовать зрителей главными героями, которые успевают надоесть за первые пятнадцать минут, щедро выделенных на знакомство с романтической предысторией. А ведь за этих двоих придется переживать весь фильм, особенно когда они окажутся на волоске от смерти.

Ладно, ради воздушных приключений можно вытерпеть и зануднейшую историю любви. А дальше, как оказалось, придется смириться еще и с тем, что создатели фильма полностью пренебрегают законами физики.

Справедливости ради стоит сказать, что в голливудских фильмах многие пренебрегают ими, однако всему есть предел. Даже в шпионских боевиках мало кто сможет долгими минутами держаться одной рукой на крыле летящего самолета, не говоря уже о других не менее удивительных поступках главных героев.

Вроде бы и понятно, что нет особого смысла придираться к триллерам, сюжет которых сосредоточен вокруг выживания в экстренной ситуации. В них самое главное – это умение режиссера удержать напряжение, Микаэлю Марсимаину это действительно удается. Ценой неправдоподобных подвигов и трюков.

Герои, как для сложившейся ситуации, крайне спокойно реагируют на происходящее, свободно выглядывают за пределы самолета и быстро отходят от боли. Что ж, от такого количества событий чувства могут притупиться, а силы, судя по версии создателей фильма, тотчас восстановиться.

Как бы плохо ни было с реалистичностью событий, в «Линии горизонта» с героями постоянно что-то происходит, поэтому расслабляться нет времени. Это, пожалуй, единственный большой плюс фильма, благодаря которому сохраняется интерес к финалу истории.

В какой-то момент триллер даже получает новый виток, который вполне мог бы исправить всемогущую выживаемость в воздухе. Но сценаристы почему-то сдаются, резко обрывая придуманный ими же сюжетный поворот.

«Линия горизонта» – это не самый изобретательный и не самый правдоподобный фильм о выживании. Если проигнорировать совершенно нереалистичные события, происходящие с главными героями, можно втянуться в череду опасных ситуаций. Они берут напряженными моментами, в которых страшно представлять себя на месте героев.