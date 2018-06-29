Чтобы привлечь внимание зрителей к минисериалу Patrick Melrose, снятому по заказу каналов Showtime и Sky Atlantic, достаточно было бы имени исполнителя заглавной роли, Бенедикта Камбербэтча. Тем не менее, он не единственная звезда в этом шоу, которое, кроме того, может похвастаться отличной режиссурой, драматургией, операторской работой, монтажом и саундтреком. Пожалуй, Patrick Melrose — один из самых сильных драматических сериалов 2018 г.

Patrick Melrose / «Патрик Мелроуз» Жанр драма

Создатели Дэвид Николс, Эдвард Сент-Обин

В ролях Бенедикт Камбербэтч (Патрик Мелроуз), Себастьян Мальтц (Патрик Мелроуз в детстве), Дженнифер Джейсон Ли (Элеонор Мелроуз), Хьюго Уивинг (Дэвид Мелроуз), Анна Маделей (Мэри Мелроуз), Пип Торренс (Николас Прэтт), Джессика Рэйн (Джулия), Прасанна Пуванараджа (Джонни), Холлидей Грейнджер (Бриджет Уотсон Скотт), Индира Варма (Анна Мур), Гарриет Уолтер (принцесса Маргарет) и др.

Каналы Showtime, Sky Atlantic

Год выпуска 2018

Серий 5

Сайты IMDb

Патрик Мелроуз – английский аристократ, человек из высшего общества, переживший в детстве тяжелую психологическую травму и всю жизнь страдающий от ее последствий. Патрик глушит собственные мысли и воспоминания о случившемся огромными дозами алкоголя, тяжелыми наркотиками, беспорядочным сексом. Его одолевают суицидальные мысли, он страдает от постоянных депрессий. Несколько раз Патрик пытается завязать с алкоголем, лечится от наркозависимости, хочет найти хоть что-то, что вернет ему смысл жизни и, кажется, даже находит. Но после этого он опять срывается и все летит в тартарары.

Сериал Patrick Melrose снят по одноименной серии полу-автобиографических романов английского писателя Эдварда Сент-Обина. Пять романов – пять серий, каждая из которых рассказывает об одном из периодов жизни Патрика Мелроуза. Патрик-мальчик и то роковое лето на юге Франции, которое перевернуло его жизнь. Патрик-юноша, запивающий наркотики алкоголем и постоянно ищущий новую дозу, опускающийся на самое дно. Патрик — молодой мужчина, пытающийся снова вернуться в общество и понимающий, насколько отвратителен мир наследной аристократии и люди, с которыми он вынужден общаться. Патрик-отец, всеми силами старающийся не передать негатив, накопившийся в нем, своим детям, пугающийся мельчайшего проявления в своих словах и действиях образа собственного отца. Патрик — немолодой уже мужчина, понимающий, что вся его жизнь (на момент событий последней серии герою уже около 50 лет) была отравлена и уничтожена его родителями еще в детстве, и теперь остается буквально призрачный шанс хоть что-то исправить.

Бесспорно, Patrick Melrose – это бенефис Бенедикта Камбербэтча, роль как будто специально созданная для него, ведь этому безусловно гениальному английскому актеру лучше всего даются образы прожженных циников, людей не от мира сего, переживающих тяжелую душевную травму. И Камбербэтч здесь показывает себя на все сто. За преображениями актера просто интересно наблюдать, ведь ему, по сути, нужно сыграть четырех разных людей в разных временных эпизодах (во второй серии, рассказывающей о детстве Патрика, Камбербэтча практически нет).

Впрочем, в случае Patrick Melrose аплодисментов заслуживает каждый исполнитель. И Хьюго Уивинг, великолепно сыгравший отца Патрика, сломавшего ему жизнь, уважаемого в обществе, но абсолютного монстра в домашнем кругу. И Дженнифер Джейсон Ли, воплотившая в жизнь образ безвольной матери Патрика, не сумевшей защитить и несколько раз предавшей собственного сына. И юный Себастьян Мальтц, очень достоверно передавший переживания маленького Патрика. И Пип Торренс, создавший образ Николаса Прэтта, не менее отвратительный, чем образ Дэвида Мелроуза. Даже актеры в эпизодических ролях здесь чудо как хороши, начиная от Холлидей Грейнджер, играющей двух разных Бриджет Уотсон Скотт в разных эпизодах, до Джессики Рэйн, сыгравшей застывшую во времени Джулию, и Гарриет Уолтер, просто шикарной в роли принцессы Маргарет (да, той самой, из The Crown). Рекомендуем по возможности смотреть сериал на языке оригинала, здесь просто великолепные диалоги, которые в устах этих исполнителей звучат просто потрясающе. Особенно хороши герои Бенедикта Камбербэтча и Пипа Торренса.

Patrick Melrose интересно снят и смонтирован. Серии идут не совсем в хронологическом порядке, плюс в сериале много флэшбеков, причем порой очень коротких, и циклов, когда практически в одни и те же ситуации попадают люди разных поколений, повторяя похожие действия. Монтаж временами очень рваный, порой в сцену может быть вставлено буквально один-два кадра одного из нескольких воспоминаний. Похвал заслуживает и оператор – часть кадров эстетически прекрасны, как с точки зрения цветового решения, так и композиции. Ну и, конечно, музыка. Подбор саундтрека для разных сцен в разных эпохах, а это конец 60-х, начало 80-х, начало 90-х и начало 2000-х, очень хорошо соответствует и настроению самих серий, и духу того времени.

Конечно, Patrick Melrose — далеко не самый приятный для просмотра сериал. Обсуждаемые в нем темы, в первую очередь насилия над детьми, сами по себе непростые. Ситуацию отчасти спасает черный юмор и цинизм взрослого Патрика, но лишь отчасти; это, бесспорно, не черная комедия, смотреть сериал действительно сложно. Кроме очевидной направленности против домашнего насилия, Patrick Melrose — это злая пощёчина английскому высшему обществу, лицемерию и трусости его членов, причем пощёчина, данная одним из его представителей. Ну и, кроме всего прочего, это сериал о людях, которые нуждаются в помощи, об ответственности за тех, кого мы приручили, об отцовстве и преодолении себя.

Посмотрите Patrick Melrose — даже если не из-за его тематики, режиссуры и диалогов, то хотя бы ради потрясающей игры Бенедикта Камбербэтча и всего актерского ансамбля сериала.

5 Редакция ITC.UA | 4 Читатели ITC.UA Плюсы: Великолепные актерские работы Бенедикта Камбербэтча, Дженнифер Джейсон Ли, Хьюго Уивинга и других исполнителей; драматургия; диалоги; черный юмор; операторская работа и монтаж; саундтрек Минусы: Это не самый легкий для просмотра сериал Вывод: Один из самых сильных драматических сериалов 2018 г. Оценить: Загружаем оценки...

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