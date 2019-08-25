Рецензия на фильм «Маленькое красное платье» / In Fabric

Фильм «Маленькое красное платье» (In Fabric) британского режиссера Питера Стриклэнда многим покажется странным. Этот хоррор снимали в стиле кино сорокалетней давности, поэтому он не пугает, а скорее озадачивает зрителя.

«Маленькое красное платье» / In Fabric Жанр ужасы

Режиссер Питер Стриклэнд

В ролях Марианн Жан-Батист (Шейла), Гвендолин Кристи (Гвен), Сидсе Бабетт Кнудсен (Джин), Хейли Сквайрс (Бабс), Лео Билл (Рег), Джулиан Бэррэтт (Стеш) и др.

Компании Rook Films, BBC Films, British Film Institute

Год выпуска 2018 (в Украине 2019)

Сайт IMBD

Фильм показывает женщину по имени Шейла. Она примерный сотрудник банка, тем не менее ее часто отчитывают за непонимание строгой корпоративной этики. Дома она тоже не чувствует поддержки – взрослый сын не проявляет должного уважения. Чтобы отвлечься от действительности Шейла идет в универмаг, где за ней увязывается вычурная женщина. Это консультант, которая убеждает героиню купить красное платье для удачного свидания. Когда покупатели уходят домой, а универмаг закрывается, в его стенах проводят ритуалы. В это время Шейла чувствует, что с платьем что-то не так, а на ее теле начинают появляться странные следы.

Оригинальное название In Fabric все-таки больше подходит фильму, нежели прокатная версия «Маленькое красное платье». Дело в том, что фильм воссоздает атмосферу 1980-х, иронизируя над культурой потребления и способами, которыми покупателей заманивали в магазины.

В ленте часто повторяется телевизионный рекламный ролик, зазывающий посетить универмаг, в котором проглядывается нечто демоническое. Действия людей, готовых заранее выстраиваться в очередь перед нераскрытыми дверями, тоже балансируют на грани между реальными потребностями и сверхъестественной одержимостью. Более того, в торговле и сфере обслуживания, по мнению режиссера и сценариста фильма Питера Стриклэнда, скрыто немало фетишизма.

Тему культа вокруг неодушевленных вещей Питер Стриклэнд в ретро-антураже поднимает уже не первый раз (до этого он ставил не менее дивную ленту Berberian Sound Studio, рассказывающую о записи звука к фильму ужасов). Режиссер делает это крайне изящно, стремясь к эстетике жанра джалло – то есть не обходится без элементов триллера и эротики.

В In Fabric к вышеперечисленным элементам Стриклэнд добавляет тревожную устаревшую музыку, которая играет в самые неожиданные моменты. В сочетании с наманикюренными манекенами и колдовскими сотрудниками универмага громкие звуки саундтрека скорее смешат, нежели серьезно настораживают. И в этом проявляется авторский стиль режиссера, который иронично снимает старомодный хоррор, не используя ни одного современного приема, характерного для ужастиков.

К сожалению, Стриклэнд не может вовремя остановиться и во второй половине картины добавляет новых героев. Это делает фильм менее интересным и местами очень скучным (даже для тех, кто еще не привык к существованию платья-убийцы на экране). Новые истории не располагают, хоть и имеют привязку к единому сюжету. А к кульминации режиссер дурачится и вновь высмеивает потребительские качества, не утруждая себя лишними объяснениями сущности мистических явлений.

Независимо от сюжетных поворотов в кадр все равно возвращается консультант универмага в исполнении Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт в сериале «Игра престолов»). Она самый странный и изящный персонаж, на котором держится весь фильм. Также в In Fabric снялась Мэрианн Жан-Батист, сыгравшая героиню Шейлу так деликатно, что ей хочется сопереживать даже в нелепых ситуациях.

Манера Питера Стриклэнда рассказывать истории рассчитана на аудиторию, которую сложно возмутить абсурдом, но легко сразить эстетикой кадра. Словом, для тех, кто намеренно ищет странное кино и ностальгирует по раритетному кинематографу. Стоит учесть, что In Fabric вряд ли понравится тем, кто пойдет на него ради эффекта испуга и новых мистических персонажей. К тому же фильм совсем не страшный, хоть он и снят в жанре хоррора.