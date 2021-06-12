Рецензия на фильм «На высотах Нью-Йорка» / In the Heights

В последнее время экранизации популярных бродвейских мюзиклов случаются редко, поэтому музыкальный фильм «На высотах Нью-Йорка» (In the Heights) выделяется среди других кинопремьер июня. Здесь ритмы сальсы пересекаются с хип-хопом, чтобы рассказать истории района, в котором живут латиноамериканцы.

«На высотах Нью-Йорка» / In the Heights Жанр драма, мюзикл

Режиссер Джон М. Чу

В ролях Энтони Рамос (Уснави), Мелисса Баррера (Ванесса), Ольга Мередис (бабушка Клаудия), Лесли Грейс (Нина), Джимми Смитс (Кевин Розарио), Кори Хоукинс (Бенни), Дафна Рубин-Вега (Даниэла), Стефани Беатриз (Карла), Лин-Мануэль Миранда (продавец пирагуа) и др.

Студии Warner Bros. Pictures

Год выпуска 2021

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Мюзикл In the Heights появился на Бродвее в 2008 году, завоевав расположение среди зрителей и театральных критиков. Постановка получила четыре премии «Тони» (за лучший мюзикл, лучший оригинальный саундтрек, лучшую хореографию, лучшую оркестровку) и одну премию «Грэмми» (за лучший альбом музыкального театра).

Автором мюзикла, а также исполнителем главной роли на театральной сцене, стал Лин-Мануэль Миранда – он известный американский драматург, композитор и автор еще одной нашумевшей музыкальной постановки под названием Hamilton (в 2016 году она была удостоена Пулитцеровской премии). Сейчас Лин-Мануэль готовится выпустить киномюзикл Tick, Tick… Boom!, релиз которого пройдет на Netflix.

Кстати, Миранда известен не только в театральных кругах. Его можно увидеть в эпизодах ситкомов «Как я встретил вашу маму» (How I Met Your Mother) и «Бруклин 9-9» (Brooklyn Nine-Nine). Также он появился в сериале «Темные начала» (His Dark Materials) и сыграл одну из главных ролей в современной экранизации «Мэри Поппинс возвращается» (Mary Poppins Returns).

В полнометражной ленте «На высотах Нью-Йорка» (которая, к слову, из-за пандемии целый год не могла попасть на большие экраны) Лин-Мануэль Миранда играет второстепенную роль – он становится продавцом десерта пирагуа. Мужчина по старинке возит за собой тележку со льдом и ягодными сиропами, в то время как ажиотаж покупателей вызывает более красочный фургон с мороженым. Это лишь небольшая зарисовка из жизни современного города, который стремительно трансформируется, вытесняя устаревший бизнес, а заодно и тех, кто засиделся на одном месте.

Интересно, что в полнометражном фильме Лин-Мануэль Миранда уступает роль главного персонажа актеру Энтони Рамосу – ему предстоит поведать зрителю о том, как проходят дни в нью-йоркском районе Washington Heights. Это сообщество, где живут латиноамериканские иммигранты и их дети, окрыленные американской мечтой.

Энтони Рамос играет героя с дивным именем Уснави (он обязательно признается в том, как оно появилось). Не затягивая со знакомством, парень начинает читать рэп под латинские мотивы, рассказывая абсолютно все о себе и о своих соседях. Уснави владеет небольшим магазином, куда многие приходят за чашкой бодрящего кофе. Проснувшись, жители Вашингтон-Хайтс спешат на работу, грезят о будущем и, куда без этого, обмениваются слухами. А после пускаются в пляс, рассредоточившись по тротуарам и проезжей части, где машины временно уступают место танцорам – десяткам людей, которые становятся толпой, но продолжают выделяться на фоне друг друга, создавая довольно выразительный портрет постояльцев шумного квартала. Такие сцены возможны лишь в мюзиклах, и это по-своему впечатляет.

Уснави, как и другие, тоже фантазирует о лучшем будущем. Но не в Вашингтон-Хайтс, а далеко за его пределами. Герой хочет вернуться в Доминиканскую Республику, откуда когда-то уехали его родители, и открыть там уютный бар на пляже. Парень вот-вот осуществит свою мечту, только ради этого придется отказаться от Ванессы, в которую он давно влюблен. Вряд ли девушка захочет уезжать с ним, у нее в планах карьера и переезд в престижный район Нью-Йорка. К тому же Уснави и Ванесса никогда не были в отношениях, а лишь перекидывались незначительными фразами.

Любовные терзания и мечты о лучшем будущем – не единственная тема фильма «На высотах Нью-Йорка». Здесь есть и более легкомысленные персонажи, развлекающие зрителей своими сплетнями, а также те, кто пытается рассказать о личной драме. Например, героиня Нина – девушка несет на себе бремя надежд всего района, поэтому боится признаться, что она бросила учебу в Стэнфордском университете. Ее сюжетная линия наполнена сомнениями, которые порой замедляют общий темп мюзикла, переходя на затянутую лирику.

Но есть и другие номера, которые трогают до глубины души – это выступление актрисы Ольги Мередис, исполнившей роль бабушки Клаудии (артистка играла эту же роль на Бродвее). Женщина, воспитавшая жителей Вашингтон-Хайтс как своих внуков, вспоминает юность. Она видит перед собой старые вагоны метро, заполненные людьми из прошлого, и оживляет в памяти момент, когда мать привезла ее из Кубы в Нью-Йорк. Героиню окружают танцоры, чьи одежды напоминают о непростой истории народа из ее родины. Клаудия в песне рассказывает о том, как она, будучи маленькой девочкой, воспринимала жизнь в чужой стране.

Вне всяких сомнений, «На высотах Нью-Йорка» – фильм на любителя (причем на любителя современных мюзиклов, хоть здесь есть и классические номера). В нем мотивы сальсы смешиваются с хип-хопом, жаркие дни превращаются в импровизированный карнавал, а танцы происходят буквально повсюду – в квартирах, в ночных клубах и просто на тротуарах. И если сюжет порой может показаться слишком простым, то хореография номеров, в которых задействовано большое количество танцоров, компенсирует все с лихвой. По крайней мере, таким веселым и разнообразным Нью-Йорк в фильмах увидишь нечасто.

Что интересно, «На высотах Нью-Йорка» – это один из немногих прокатных фильмов, в котором можно услышать реплики на языке оригинала. Основные диалоги персонажей дублировали на украинский язык, однако некоторые фразы оставили на испанском, добавив к ним субтитры. И, конечно, все песни, которые звучат в мюзикле, тоже сопровождаются субтитрами.