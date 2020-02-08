Рецензия на фильм «Неограненные драгоценности» / Uncut Gems

«Неограненные драгоценности» (Uncut Gems) – лучший фильм в карьере Адама Сэндлера. При этом это далеко не лучшее кино для зрителя. Если он, конечно, не является поклонником криминальных триллеров, изматывающих хаотичным азартом, присущим главному персонажу.

«Неограненные драгоценности» / Uncut Gems Жанр криминальная драма,триллер

Режиссеры Джош Сэдфи, Бенни Сэдфи

В ролях Адам Сэндлер (Говард Ратнер), Кевин Гарнетт (играет себя), Идина Мензел (Дина Ратнер), Лакит Стэнфилд (Демани), Джулия Фокс (Джулия Холмс), Эрик Богосян (Арно), Джадд Хирш (Гуи), Палома Элсессер (Кэт), Майк Франсеса (Энтони), The Weeknd (играет себя) и др.

Компании Elara Pictures, IAC Films, Scott Rudin Productions

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

В центре сюжета — владелец ювелирного магазина Говард (Адам Сэндлер), вся жизнь которого держится на риске. Он делает ставки, желая разбогатеть, будучи по уши в долгах. Он обманывает клиентов, гоняясь за легкой наживой. Он поглощен азартом и мнимой гениальностью своих бизнес-идей, которым он уделяет больше времени, нежели семье. Вся его жизнь – это суета, подогреваемая адреналином, подавляющим здравый смысл. Во всем этом герой живет особой мечтой, воплощением которой станет черный опал из Эфиопии.

У фильма «Неограненные драгоценности» довольно интересные оценки. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 92% (составленных на основе 300 рецензий кинокритиков). Там же зрительский рейтинг показывает 52%, что несколько сбивает с толку.

Впрочем, после просмотра все становится на свои места. Фильм оказывается блестящим воплощением худших человеческих качеств, которые очень естественно уложились в актерском мастерстве Адама Сэндлера (получается, он многие годы зря тратил время на сомнительные комедии, имея возможность показать себя в драматических ролях). В то же время, триллер вызывает чуть ли не физический дискомфорт, сопровождаемый желанием поскорее распрощаться с этой историей.

Умение создать кино, которым невозможно наслаждаться, и от которого в какой-то момент становится сложно оторваться, – это главное качество братьев Сэдфи, выступивших режиссерами и сценаристами «Неограненных драгоценностей».

Свою карьеру они начинали с независимых фильмов, куда никоим образом не проникал пафосный налет голливудского шика. В 2017 году братья представили фильм «Хорошее время» (Good Time), в котором им удалось превратить Роберта Паттинсона в совершенно бестолкового вора, чьи благие намерения превращаются в ничтожную катастрофу человеческого бытия.

После успеха картины братьям Сэдфи удалось заполучить расположение Адама Сэндлера (актер видел сценарий «Неограненных драгоценностей» еще 10 лет назад, однако он отказался от участия в проекте) и неплохой бюджет для работы в Нью-Йорке. Сэдфи получили разрешение на съемки в «бриллиантовом районе», где сосредоточено немыслимое количество ювелирных точек, привлекающих богатых людей разного калибра.

Режиссерам даже не приходится прибегать к какой-либо гиперболизации. Огромные часы, золотые цепи, украшенные камнями и нелепыми подвесками, – все это в почете у определенного круга людей. Для подтверждения в кадре появляется исполнитель The Weeknd, для которого носить подобные аксессуары в порядке вещей. Более важную роль отыгрывает другая приглашенная знаменитость – чемпион NBA Кевин Гарнетт, согласившийся разыграть одержимость драгоценностями. (К слову, из-за него события фильма происходят в 2012-м, когда Гарнетт еще играл за Boston Celtics.)

Больше всех, конечно, одержим богатством герой Адама Сэндлера, который совершенно не нуждается в предыстории. Хватает всего двух вступительных сцен, чтобы понять, что из себя представляет центральный персонаж, и на протяжении двух часов мучительно убеждаться в подтверждении необманчивого первого впечатления. Это, кстати, не отражается на предсказуемости сюжета. У братьев Сэдфи припасено немало нервирующих поворотов, усугубляемых азартными привычками главного героя.

Актерское выступление Адама Сэндлера не получило номинацию на «Оскар» (что вызвало волну публикаций с осуждением Американской академии кино). Дело в том, что эта роль более значима для самого актера, ассоциирующегося с комедиями, нежели для зрителя, который вряд ли захочет пересмотреть «Неограненные драгоценности».

Отсутствие номинации не отрицает работу Сэндлера, который смог передать внутренний хаос своего персонажа. В фильме актер меняет речь и приобретает неприятные манеры, отражающее неспокойную натуру. К актерской игре братья Сэдфи подключают электронный саундтрек, который держит в постоянном напряжении, не позволяя забыть о цене авантюр, в которые пускается главный герой. Все это, несомненно, работает. А еще приумножает чувство облегчения, когда на экране появляются титры.