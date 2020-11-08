Рецензия на фильм «Ночной патруль» / Night Shift

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«Ночной патруль» (Night Shift) – легкая полицейская драма, премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале. И хотя фильм не заслужил каких-либо наград, на его просмотр не жалко потратить время.

«Ночной патруль» / Night Shift Жанр драма

Режиссер Энн Фонтейн

В ролях Омар Си (Аристид), Виржини Эфира (Виржини), Грегори Гадебуа (Эрик), Пейман Моаади (Асомиддин), Элиза Ласовски (Соня) и др.

Студии F Comme Film, Ciné@, StudioCanal

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Сюжет фильма рассказывает о сотрудниках полиции Парижа, которые ежедневно патрулируют город. Однажды им приходится выйти на незапланированную ночную смену, чтобы доставить нелегала в аэропорт. Мигрант не говорит ни слова на французском, но в пути сотрудники правопорядка сами для себя задаются вопросом о том, нужно ли депортировать его с применением силы.

Сюжетная линия с колебаниями между моральными ориентирами и соблюдением закона служит лишь усилением обстоятельств, в которых оказываются герои. На самом деле «Ночной патруль» показывает личную жизнь трех персонажей, которые по разным причинам проводят большую часть жизни на работе.

Это могла быть очень посредственная история, но режиссер фильма Энн Фонтейн (ранее выпустила послевоенную драму Les Innocentes) делает постоянные откаты назад, озаряя флешбэками характеры персонажей. Именно так становятся ясны причины проявления грубости, мягкосердечности и педантичности полицейских, работающих сверхурочно.

Если бы «Ночной патруль» снимали в Голливуде, его бы точно напичкали банальностями и преувеличениями. Французы же сделали не пафосное и кое в чем романтизированное кино об отношениях, избежав высокопарных речей или слишком глянцевых моментов.

Так, в ленте с легкой иронией показано, что автоматическая блокировка дверей в полицейской машине неисправна, поэтому в таких автомобилях бессмысленно возить преступников, но кому какая разница, если рабочие будни должны продолжаться.

Благодаря такому тону «Ночной патруль» практически избегает тем полицейской жестокости, по крайней мере в случае с главными героями. Перед нами трое обычных людей, которые носят форму и выполняют свой долг. Когда этого оказывается мало, режиссер показывает нечто большее – моменты из повседневных вызовов, которые травмируют главных героев. Несчастные случаи и эпизоды семейного насилия не должны быть в голове персонажей, когда они заходят на порог своего дома. Но так ли просто очистить мысли и оставить рабочие связи – кажется, персонажи фильма лишь делают вид, что им это под силу.

Обратить внимание на «Ночной патруль» среди других премьер ноября, скорее всего, получится благодаря актеру Омару Си, которого многие помнят по фильму «1+1» (The Intouchables). Помимо него, в картине снялась бельгийская актриса Виржини Эфира и Грегори Гадебуа, которого мы не так давно видели в фильме Романа Полански «Офицер и шпион» (J’accuse).

Эти актеры отлично справляются со своими персонажами, но лучше всех играет Пейман Моаади – артист, который изображает нелегала из Таджикистана. Его персонаж не понимает, о чем говорят французы, и может реагировать на происходящее лишь мимикой и взглядом.

«Ночной патруль» – довольно обычная европейская история, в которой показаны человеческие стороны работы полицейских. Вопреки завязке вокруг депортации мигранта, в ленте намного больший акцент получает романтическая линия и личные перипетии героев.