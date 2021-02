Рецензия на фильм «Новости со всего света» / News of the World

Предыдущая коллаборация Тома Хэнкса и Пола Гринграсса, основанная на реальных событиях драма «Капитан Филлипс» / Captain Phillips, принесла обоим восторженные отзывы критиков, восемь номинаций на BAFTA и шесть на «Оскар», да и сам фильм неплохо заработал в прокате. Неудивительно, что творческий дуэт решил попробовать повторить тот успех, тем более, что главный герой фильма «Новости со всего света» / News of the World — тоже интересная личность и опять-таки… капитан. Капитан проигравшей армии Конфедератов Джефферсон Кайл Кидд.

«Новости со всего света» / News of the World Жанр драма, вестерн

Режиссер Пол Гринграсс

В ролях Том Хэнкс (капитан Джефферсон Кайл Кидд), Хелена Ценгель (Йоханна Леонбергер), Нил Сэндилэндс (Вильгельм Леонбергер), Чаквуди Ивуджи (Чарльз Эдгефильд), Томас Мерфи (Мерритт Фарли), Кристофер Хэйген (Дюрэнд) и др.

Студии Perfect World Pictures, Netflix

Год выпуска 2021

Большинство классических и современных вестернов – это, по сути, роуд-муви. Герои по каким-либо весомым причинам или по собственному сумасбродству отправляются из точки А в точку Б, по дороге встревая в разнообразные неприятности, демонстрируя истинный героизм или невероятную подлость. Не стал исключением и News of the World Пола Гринграсса, являющийся экранизацией одноименного романа Полетт Джилс, изданного в 2016 г. В конце прошлого года фильм вышел в ограниченном прокате в США, а сейчас появился на Netflix, купившем права на дистрибуцию.

1870 г., Техас. Юг еще не отошел от событий Гражданской войны. Обыкновенные люди, простые фермеры, бывшие солдаты, чувствуют себя проигравшими, преданными, брошенными. Федеральной власти не доверяют, солдат янки, патрулирующих дороги и стоящих гарнизонами во многих городах, откровенно ненавидят. В течение пяти послевоенных лет Юг жил, по сути, под оккупацией. Любой мужчина-южанин мог быть в любой момент остановлен солдатами, готовыми обыскать его на предмет запрещенного оружия (дозволено только охотничье), и потребовать показать клятву верности, своеобразный заменитель паспорта для южан, принимавших участие в боевых действиях.

Капитан Джефферсон Кайл Кидд, уже немолодой мужчина, воевавший на стороне Конфедерации, зарабатывает на жизнь тем, что ездит из городка в городок, читая неграмотным или не имеющим свободного времени жителям газетные новости. Этакий выездной CNN середины XIX века в лице одного человека. Подобные перфомансы не приносят существенного дохода, но капитана это устраивает, по каким-то причинам он не хочет возвращаться к своей жене в Сан-Антонио, предпочитая кочевую жизнь.

И вот однажды капитан Кидд подбирает на дороге десятилетнюю девочку, которая ни слова не понимает по-английски. В сопроводительных документах говорится, что она дочь немецких колонистов Йоханна Леонбергер, которую в совсем юном возрасте, во время одного из налетов, выкрали индейцы-кайова. Индейцы удочерили девочку, но во время очередного столкновения с армией США ее приемные родители были убиты и военные, нашедшие ребенка, решили отправить ее к единственным оставшимся в живых родственникам – дяде и тете. Но девочка опять потерялась, и теперь капитан Кидд соглашается отвести ее к родным.

Вот здесь-то и начинается традиционное американское роуд-муви, со всеми присущими ему штампами, условностями и предсказуемым финалом. Девочка считает себя кайова, не помнит настоящих родителей, норовит сбежать, не хочет носить европейское платье и совсем не готова к жизни в «цивилизованном» обществе. С другой стороны, капитан Кидд не умеет обращаться с маленькими девочками и не знает, как заставить ребенка раскрыться… Если вы видели хотя бы несколько голливудских роуд-муви, то отлично знаете, как будут развиваться отношения Кидда и юной Йоханны и чем в конце концов закончится эта история.

Аналогии, которые авторы News of the World проводят между судьбами Йоханны Леонбергер и капитана Кидда, тоже лежат на поверхности. Оба они потерянные в этом мире, девочка чужая и среди американских поселенцев, которых она не понимает и правилам которых не собирается следовать, и чужая среди кайова, которые уже не примут ее обратно. При этом она потеряла родителей дважды, первый раз их убили налётчики-кайова, второй раз – военные США. И, к сожалению, Йоханна помнит и те, и другие события. Точно так же капитан Кидд чужой в собственной стране, оккупированной северянами, но чужой он и среди южан, многие из которых далеко не самые приятные люди и норовят нанести вред ему или девочке, которая попала под его опеку. Собственно, необходимость защитить девочку и доставить ее домой становится тем стержнем, вокруг которого капитан Кидд начинает воссоздавать свою личность, принимая то, что случилось с ним на войне, и смиряясь с ее последствиями.

В этом плане News of the World практически полностью повторяет другой фильм, вышедший буквально пару недель назад на конкурирующем сервисе Apple TV+ – «Палмер» / Palmer режиссера Фишера Стивенса с Джастином Тимберлейком в главной роли. Главный герой Palmer выходит из тюрьмы, где он провел длительный срок, и не может найти себя на свободе. Единственное, что заставляет его собраться – странный маленький мальчик, сын соседки-наркоманки, за которым Палмер, сам того не желая, начинает присматривать. Собственно, сюжет News of the World и Palmer идентичны, с поправкой на жанр и временной период, да и заканчиваются фильмы одинаково. Потерянные люди находят смысл жизни в помощи друг другу. И это только один, совсем недавний пример, на самом деле фильмов на данную тематику снято уже немало, я думаю, вы сами с легкостью вспомните пару-другую.

Именно эта вторичность и предсказуемость – одна из основных проблем News of the World. Вторая – в этом вестерне очень мало вестерна. Здесь всего лишь одна перестрелка, да и то, особым динамизмом она не отличается. Да, фильм совсем не об этом, но все-таки в вестерне ожидаешь какой-то динамики, а ее здесь совершенно нет.

Зато все отлично с актерскими работами. И если в мастерстве Тома Хэнкса мы совершенно не сомневались, то юная Хелена Ценгель, которая первую половину фильма играет практически без слов, нас действительно впечатлила. Как и критиков. За эту роль девочка выдвинута уже на несколько престижных премий и думаю, их число в ближайшее время будет только расти.

Стоит ли смотреть News of the World? Если вы любите неспешные повествовательные фильмы и хорошие актерские работы, если вам нравится сеттинг и интересно взглянуть на Юг США через несколько лет после поражения в войне – вы скорее всего не пожалеете о потраченном времени. Если же вы ищете классический вестерн с погонями и перестрелками, то это явно не тот фильм, который вам нужен.