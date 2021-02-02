Фильм «Палмер» с Джастином Тимберлейком помог установить рекорд по просмотрам за выходные на платформе Apple TV+

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В прошлую пятницу на стриминговой платформе Apple TV+ состоялся релиз фильма «Палмер», главную роль в котором сыграл Джастин Тимберлейк. Согласно информации ресурса Variety, на выходных количество зрителей сервиса увеличилось на 33%, установив рекордный показатель по просмотрам за уик-энд. Стоит отметить, что достичь такого результата удалось также благодаря выходу новых эпизодов сериалов «Дикинсон» и «Слуга», а также недавней премьере сериала «Теряя Элис».

«Палмер» — это драматический фильм о бывшем заключенном Эдди Палмере, который возвращается домой, чтобы привести в порядок свою жизнь. Он начинает приглядывать за мальчиком-изгоем из неблагополучной семьи, который оказывается гендерно-неконформным ребенком. Но прошлое Эдди грозит разрушить его новую жизнь и семью.

Вместе с Тимберлейком в фильме также снялись Джуно Темпл, Алиша Уэйнрайт, Джун Скуибб и Райдер Аллен. Сценарий написала Черил Гуэррьеро, режиссером выступил Фишер Стивенс.

Напомню, вчера также стало известно, что Apple приобрела права на показ фильма-участника фестиваля Sundance «CODA» за $25 млн.

Источник: Variety