Рецензия на фильм Rambo: Last Blood / «Рэмбо: Последняя кровь»

Роли Рокки Бальбоа и Джона Рэмбо сделали Сильвестра Сталлоне знаменитым. Символично, что 40 лет спустя этими же ролями актер заканчивает свою карьеру. Rambo: Last Blood, похоже, задумывался как зеркальное отражение самого первого, еще не именного фильма серии – First Blood (1982), посмотрим, что получилось у режиссера Адриана Грюнберга (Get the Gringo) и Слая, который традиционно приложил руку к сценарию, на этот раз.

Rambo: Last Blood / «Рэмбо: Последняя кровь» Жанр драма, боевик

Режиссер Адриан Грюнберг

В ролях Сильвестр Сталлоне (Джон Рэмбо), Иветт Монреаль (Габриэла), Адриана Барраса (Мария Бельтран), Пас Вега (Кармен Дельгадо), Серхио Перис-Менчета (Хьюго Мартинес), Оскар Хаэнада (Виктор Мартинес) и др.

Студии Balboa Productions, Lionsgate

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

В конце Rambo (2008), четвертого фильма серии, Джон Рэмбо вернулся в США, на ферму своего отца в Аризоне, где и прожил последние 10 лет, разводя и тренируя лошадей и заботясь о девочке Габриэле и ее бабушке, которых он в свое время приютил. Война так и не отпустила Рэмбо, он по-прежнему с трудом контролирует себя, ежедневно принимает таблетки и успокаивается только работая с лошадьми и общаясь с Габриэлой. Но девочка уже выросла, она собирается в колледж, а перед этим планирует съездить в Мексику, чтобы повидаться со своим отцом, который бросил их 10 лет назад. Естественно, эта поездка закончится очень плохо и Рэмбо опять достанет свой старый лук и нож, чтобы расправиться с подонками, посмевшими обидеть близкого ему человека.

Rambo: Last Blood можно разделить на две неравных части – первую, посвященную жизни Рэмбо на ферме и похищению Габриэлы, и вторую, в которой старый солдат изобретательно и максимально кроваво карает мерзавцев. Проблема в том, что первая часть занимает практически три четверти общего хронометража картины, и она очень нетороплива.

Подражая самому первому фильму, авторы пытались сделать из Last Blood не боевик в духе второй, третьей и четвертой частей серии, а социальную драму, в этот раз посвященную сразу двум актуальным тематикам – посттравматическому стрессовому расстройству и сексуальной эксплуатации. К сожалению, Last Blood не дает никакого ответа на вопрос, что же собственно делать с обеими этим проблемами. Вместо этого фильм максимально шаблонно и максимально прямолинейно показывает мексиканскую мафию, занимающуюся торговлей людьми, и, по сути, советует американцам избегать поездок в эту страну. Единственное решение, которое предлагают авторы фильма – убить всех причастных, но очевидно, что это никак не искоренит проблему, на место погибших придут другие подонки, считающие женщин неодушевленными предметами.

Вторая часть фильма, фактически финальные 20 минут – это настоящая кровавая вакханалия. «Один дома 18+», как правильно подметил кто-то из наших коллег. Джон Рэмбо точит знаменитый нож, изготавливает патроны, натягивает лук, сооружает ловушки, после чего настоятельно приглашает мексиканский картель к себе в гости. И максимально кроваво, с кровью, кишками, мозгами, отрубанием конечностей и отрыванием голов, уничтожает всю банду, естественно, оставив ее главаря напоследок. Такое впечатление, что первые 70 минут фильма нужны только для того, чтобы оправдать это кровавое безумие.

Если авторы хотели закольцевать серию, сделав из Last Blood отражение First Blood, то у них ничего не получилось. В первом фильме Рэмбо убивает только одного человека, да и то практически случайно. First Blood в первую очередь поднимает проблему солдат, вернувшихся с войны и неспособных найти свое место в мирной жизни. Какую проблему поднимает Last Blood? Что солдат остается солдатом на всю жизнь? Что люди не меняются? Что людям, подобным Рэмбо, не стоит надеяться на спокойную старость?

Сложно сказать, что хотели снять Адриан Грюнберг и Сильвестр Сталлоне. На психологическую драму фильм не тянет, очень уж шаблонны здесь персонажи и диалоги. Как боевик же хороши лишь последние 20 минут картины. Rambo: Last Blood застрял между двух миров, так и не став частью ни одного из них.

Тем не менее, назвать картину совсем уж плохой у меня не повернется язык. Все же Сильвестр Сталлоне — актер моей юности, и я очень уважаю некоторые его работы, того же Rocky, например. Вообще же, Rambo: Last Blood показался мне прощанием актера не только с любимым персонажем, но и с жанром боевиков в целом. И хотя честнее было бы оставить закончившего свои земные дела Рэмбо в том кресле-качалке на пороге его дома, авторы решили иначе, и Рэмбо, как и положено героям боевиков, оседлав коня, уезжает в закат.

Да, я знаю, что на самом деле Сильвестр Сталлоне еще не собирается на покой. О возможности продолжения Rambo в случае успеха пятой части намекнул сам актер, к тому же в работе уже находится The Expendables 4. Слай никуда не уходит. Но, честно говоря, Creed II и Rambo: Last Blood очень уж похожи на прощание. Прощай, Слай, нам будет не хватать тебя.