Опубликуй мы вместо рецензии на новый Creed II старое ревью первого Creed, вы бы, скорее всего, даже не заметили разницы – восьмой фильм серии Rocky скроен по тем же лекалам, что и семь предыдущих. И можно было бы сказать, что серии нужна основательная встряска, новая кровь (собственно, Майкл Б. Джордан и его персонаж и есть та самая «новая кровь»), свежие идеи… вот только очень сложно по-иному снять спортивную драму о боксе, тем более, если это продолжение Rocky.

Creed II / «Крид II: Наследие Рокки Бальбоа» Жанр спортивная драма

Режиссер Стивен Кейпл-младший

В ролях Майкл Б. Джордан (Адонис Крид), Сильвестр Сталлоне (Рокки Бальбоа), Тесса Томпсон (Бьянка Тейлор), Дольф Лундгрен (Иван Драго), Флориан Мунтеану (Виктор Драго), Филисия Рашад (Мэри Энн Крид), Андре Уорд (Дэнни «Каскадёр» Уилер), Вуд Харрис (Тони «Малыш Дюк» Эверс), Бригитта Нильсен (Людмила Драго), Майло Вентимилья (Роберт Бальбоа) и др.

Студии Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros.

Год выпуска 2018

А Creed II – это не просто еще один фильм в серии Rocky и сиквел первого Creed, это еще и прямое продолжение Rocky IV. Иван Драго, изгнанный из России после своего проигрыша в 1985 г., живет… в Украине. Жена Людмила давно покинула его, и все, что согревает бывшего капитана Советской армии – это мечта о реванше. Иван подвязывается на случайные работы и тренирует своего сына Виктора, который выступает в Киеве в любительских боях. Бросить вызов только что завоевавшему пояс чемпиона Адонису Криду и повторить трагический бой тридцатилетней давности – хороший способ вернуться в спорт и вновь оказаться в лучах славы. Рокки, который отлично помнит тот самый бой и свою беспомощность во время смерти Крида-старшего, пытается отговорить Адониса от безрассудного желания постоять за честь отца, но тщетно… Думаю, любой, кто смотрел хотя бы пару фильмов из серии Rocky, догадается, что будет дальше, и как в итоге закончится это противостояние.

Предсказуемость, вторичность, отсутствие не то что новых идей, даже новых сюжетных ходов – главная проблема Creed II. Еще в самом начале фильма ясно, что будет два боя и, если в первом Рокки отстранится от участия, во втором, он, конечно же, будет готовить Адониса к схватке. В Rocky IV сам Рокки, готовясь к бою с Драго, рубил дрова, бросал бревна и бегал по снегу где-то в Сибири. В Creed II тренер Рокки потащил своего подопечного в пустыню Невада, умирать от жары на импровизированной площадке для боксеров-неудачников. Эффект зеркала как он есть – те же сцены, вид сбоку.

Нет, авторы, а в этот раз к сценарию приложил руку сам Сталлоне, пытаются внести в фильм некоторые новые нотки. Это и сложные отношения Рокки с Кридом-младшим и собственным сыном. Это и боязнь Адониса и Бьянки за своего будущего ребенка, который может унаследовать глухоту матери. Это и отношение Ивана Драго к сыну – он, до самых финальных кадров, видит в нем лишь инструмент собственной мести и шанс вернуться на вершину. То есть тема отцов и детей вроде бы и центральная в Creed II, но… она почему-то почти не цепляет.

Зато то, что работало в предыдущих Rocky/Creed, работает и в новом фильме. Мы опять сопереживаем персонажу, который проходит путь от неудачника, пусть даже только в своих собственных глазах, до победителя. В восьмой раз чувство остроты, конечно, уже притупляется, но все же.

Мы хвалили предыдущий Creed за великолепную операторскую работу, особенно за сцену боя Крид – Спорино, снятую одним кадром с переходом от общих планов к крупным. Увы, ничего такого же уровня в Creed II нет и в помине –аккуратно, профессионально, чисто, но без огонька.

Что до актерского состава, то, кроме вернувшихся к своим ролям Дольфа Лундгрена и Бригитты Нильсен (учитывая, как закончился брак Сталлоне с Нильсен, можно только догадываться, чего это стоило Слаю), мы рады были вновь увидеть Андре Уорда, сыгравшего Дэнни «Каскадера» Уилера, знакомого нам по первому Creed, и Тессу Томпсон в роли Бянки. Впрочем, выделить кого-то из актеров сложно, они в прямом смысле слова повторяют свои роли, развития персонажей здесь практически нет. Забавно, но большую часть фильма лично я сопереживал даже не Криду, как, по идее, должно было быть, а Ивану Драго, ослепленному жаждой мести и славы, и очень жалкому в попытках вернуться в прошлое.

Собственно, сам Сильвестр Сталлоне, при всем моем безмерном уважении к этому актеру, сценаристу и режиссеру, который совершенно незаслуженно обойден вниманием Академии, чем-то напоминает Ивана Драго. Последние 10 лет Слай эксплуатирует любовь постаревших вместе с ним поклонников к себе и к боевикам 80-90-х гг. The Expendables 1/2/3, Escape Plan 1/2/3, Creed 1/2, грядущий Rambo V: Last Blood… Да, ничего нового в этих фильмах нет и быть не может, но нам так не хочется прощаться с героем нашего детства, что мы готовы простить ему самоповторы и самоцитаты. Не знаю, как вы, а я с удовольствием посмотрю и Creed III, и The Expendables 4, и Rambo V: Last Blood, выход последнего, кстати, запланирован уже на этот год.