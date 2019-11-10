Рецензия на фильм «Тайны Райских холмов» / Paradise Hills

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В прокат выходит фильм «Тайны Райских холмов» (Paradise Hills) с Миллой Йовович и Эммой Робертс в главных ролях. Это фантастический триллер, рассказывающий о преобразовании мятежников, отрицающих свое социальное предназначение.

«Тайны Райских холмов» / Paradise Hills Жанр фантастика

Режиссер Элис Вэддингтон

В ролях Эмма Робертс (Ума), Милла Йовович (герцогиня), Джереми Ирвин (Маркус), Аквафина (Ю), Эйса Гонсалес (Амарна), Даниэль МакДональд (Хлоя), Дэниэл Хорват (фаворит) и др.

Компании Nostromo Pictures, Colina Paraiso AIE, Crea SGR

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Сюжет разворачивается в элитном пансионе, куда отправляют тех, кто не соответствует ожиданиям своих близких. Туда попадает девушка по имени Ума (Эмма Робертс) – она противилась воле семьи, поэтому была отдана на совершенствование. Ума с ужасом обнаруживает себя в заточении под пристальным наблюдением персонала. Героиня оказывается в окружении тошнотворно-идеальных декораций и одинаковых одежд. Помимо определенной эстетики, обитателей пансионата принуждают к посещению процедур, направленных на контроль сознания. Управляющая (Милла Йовович) называет это место «центром эмоционального исцеления», Ума же подозревает, что за безупречной обстановкой скрывается что-то еще. Девушка планирует побег, подбивая на мятеж новых знакомых.

Стоит отметить, что события ленты происходят в своеобразном антиутопичном мире, где есть разделение на «высшие» и «низшие» слои общества. В пансионат попадают представители «высших», чьи родственники оплачивают дорогое усовершенствование.

В чем-то концепция распределения на социальные слои, а также роскошная жизнь верхушки, напоминают «Голодные игры» (The Hunger Games). Правда, сценаристы «Тайны Райских холмов» не удосуживаются показать, как существуют «низшие». Да и вообще – фильм довольно мало рассказывает об особенностях построения общества, концентрируясь лишь на воздушном антураже пансионата.

С тем, что режиссер Элис Вэддингтон выставляет красивые кадры, поспорить сложно. До работы в кино она занималась фотографией, дизайном костюмов и работала над роликами в рекламных агентствах. С визуализацией прекрасного у Вэддингтон действительно сложилось, а вот с полнометражным кинематографом — однозначно нет.

Режиссер так стремится к вычурному визуальному ряду, что совсем забывает о смысловой нагрузке. Результат получается скудным – киноприемы Вэддингтон могли бы успешно сработать для рекламы парфюмов, но для фильма с известными актрисами это полный провал.

Эмма Робертс и Милла Йовович, по всей видимости, не получали особых указаний от съемочной команды, поэтому в фильме их эмоции не выглядят настоящими. Миллы Йовович в кадре не так уж много, а вот Эмма Робертс, оказавшаяся в центре истории, напоминает куклу с отрепетированными репликами, за которыми не скрываются ни страх за жизнь, ни желание побороть систему.

Кукольная нереалистичность постановки была бы уместна, будь «Тайны Райских холмов» полноценной сказкой. Фильм же был заявлен как научно-фантастический триллер. В нем, к слову, помимо плохой жанровой постановки, оказалось невыносимо много логических и сюжетных пробелов.

Так, сущность одной из героинь тянет на сказочное существо, однако ее происхождение (или хотя бы намек на задумку персонажа) не объясняют. Как устроен пансионат и как он функционирует, тоже лучше не анализировать, а то обнаружится слишком много ляпов. Линии главной героини и тех, кто появляется на ее пути, очень упрощены (поэтому происходящее довольно быстро начинает надоедать).

Фильм не спасает даже очевидный посыл принять себя и освободиться от навязанных обществом ролей, подразумевающих полное смирение. Попытка сценаристов сделать смелое высказывание в духе «Рассказа служанки» (The Handmaid’s Tale) неуклюже проваливается. Все-таки подобные сценарии должны быть более глубокими и продуманными, а одной картинки, украшенной цветами, совсем не достаточно.

Идея ленты «Тайны Райских холмов», возможно, и не самая новая, но из нее могла получиться любопытная фантастика. Увы, создатели фильма сосредоточились лишь на визуальных элементах, поэтому картина стала провалом.