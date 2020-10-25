Рецензия на фильм «Тихое сердце» / Blackbird

Драма Blackbird, получившая в украинском прокате название «Тихое сердце», собрала в одном фильме много известных имен. Среди них Сьюзан Сарандон, Кейт Уинслет, Миа Васиковска, Сэм Нилл и Рэйн Уилсон (тот самый Дуайт из сериала The Office). Все они играют членов семьи, которым предстоит провести вместе несколько последних дней, не акцентируя внимание на том, что один из них вскоре умрет по собственной воле.

«Тихое сердце» / Blackbird Жанр драма

Режиссер Роджер Мичелл

В ролях Сьюзан Сарандон (Лили), Кейт Уинслет (Дженнифер), Миа Васиковска (Анна), Сэм Нилл (Пол), Линдси Дункан (Элизабет), Рэйн Уилсон (Майкл), Бекс Тэйлор-Клаус (Крис), Энсон Бун (Джонатан) и др.

Студии Busted Shark Productions, Eclectic Pictures, Millennium Films

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

Как минимум раз в год в кинопрокате появляются драматические фильмы с внушительным актерским составом, которые призваны расстроить, а после слегка ободрить зрителей, напомнив им о ценности отношений. Нередко их снимают с привязкой к какому-нибудь празднику, чтобы собрать в кинотеатре всю семью и показать несколько трогательно-слезливых клише.

К счастью, у фильма «Тихое сердце» нет привязки к праздничной тематике, еще он не похож на совсем уж наивную мелодраму. Но эмоциональное направление, в котором будет двигаться лента, определить не так уж сложно.

Фильм начинается с того, что в большом родительском доме собираются члены семьи и их близкие. Первой приезжает педантичная старшая дочь Дженнифер (Кейт Уинслет) в компании всезнающего занудного мужа (Рэйн Уилсон) и сына-тинейджера. Следом появляется давняя подруга семейства Элизабет (Линдси Дункан), которая когда-то разделила хиппи-молодость с владельцами дома. И последней прибывает младшая дочь Анна (Миа Васиковска), которая для поддержки приводит свою девушку. Кажется, что все съехались на обычный семейный уик-энд, но на самом деле каждый приехал попрощаться с матерью и подругой Лили (Сьюзан Сарандон). Она приняла решение уйти из жизни.

Есть в фильме «Тихое сердце» нечто предсказуемое, что заведомо провоцирует отторжение еще до его начала. Мы знаем, что сюжет сосредоточен вокруг прощания, видим, что главная героиня неизлечимо больна и понимаем, что нас обязательно принудят к сантиментам.

Справедливости ради стоит сказать, что фильму с таким, казалось бы, очевидным сюжетом все равно удается расположить к себе, а где-то даже подкинуть небольшую интригу, выводящую на поверхность давние тайны. В этом режиссеру Роджеру Мичеллу (создатель романтической ленты Notting Hill) помог сценарист Кристиан Торпе.

На самом деле, Торпе просто переделал сценарий датской драмы, над которой он работал несколько лет назад. Это была история женщины, страдающей от бокового амиотрофического склероза, которая хочет умереть до того, как она потеряет контроль над своим телом (ленту можно найти по названию Silent Heart). Так что новый фильм «Тихое сердце» (в англоязычной версии Blackbird) – это американская адаптация проверенной на европейских зрителях драмы, на съемки которой пригласили узнаваемых голливудских актеров.

Вряд ли можно сказать, что весь актерский состав справляется блестяще или хотя бы своими эмоциями побуждает проникнуться историей (хотя Сьюзан Сарандон, несомненно, всегда хороша). У Кейт Уинслет довольно скучный персонаж, а Мие Васиковски достается крайне избитый и местами невнятный образ мятежницы. Так что в фильме ближе к кульминации срабатывает вовсе не симпатия к актерам, а кое-что другое. Это осмысление смерти близкого человека, с которым нужно проститься раньше времени. Принять выбор больного или убедить его остаться, обрекая себя на физические мучения, – вот что действительно может откликнуться внутренним монологом.

Плюс ко всему «Тихое сердце» получает довольно современную основу, что отличает его от других фильмов тяжелой тематики. Здесь старшее поколение одобряет любой выбор членов семьи, вспоминает молодость в духе Woodstock и не боится показать плохой пример внукам. Порой все это кажется излишне идеалистичным портретом американской семьи, однако стоит подождать – даже самая дружелюбная и ироничная атмосфера не сможет спасти от нарастающего напряжения.

Словом, «Тихое сердце» кажется предсказуемой слезливой драмой, для просмотра которой редко можно попасть в подходящее настроение. Возможно, она и правда вызовет сантименты, но впечатления от фильма будут лучше ожидаемого.