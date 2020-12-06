Рецензія на фільм «Юкі»

Цього тижня в кінотеатрах з’явився український фільм «Юкі». Це документальна стрічка про видатних гравців Національної хокейної ліги (NHL), які мають українське коріння. Автори фільму створювали його три роки, спілкуючись з відомими спортсменами та проводячи власне історичне дослідження.

«Юкі» Жанр документальний фільм

Режисер Володимир Мула

Студії TeleProstir Studio

Рік виходу 2020

Сайт IMDb

Режисером фільму став Володимир Мула, який раніше працював спортивним репортером та встиг випустити дві документальні стрічки про українців в еміграції США. Свій третій фільм Мула присвятив нащадкам українських емігрантів, які за останні сто років вигравали головний трофей NHL – Кубок Стенлі. Ідея стрічки з’явилася не просто так: проаналізувавши імена тих, кого увіковічили на кільцях кубку, режисер побачив, що українці фактично були у витоків зародження хокейного турніру.

Цікаво, що назва стрічки — це посилання до англійського скорочення UKE, яке походить від слова Ukrainians, – так у Північній Америці називають вихідців з України. UKE можна зустріти навіть в канадській пресі, коли йде мова про українців у хокеї.

Щоб створити фільм, режисер перечитав багато американської хокейної літератури, працював з міжнародними архівами та вирушив до Канади, аби особисто поспілкуватися з професійними гравцями. Частина фільму «Юкі», яка містить інтерв’ю, і є найціннішою – це задокументовані моменти бесіди з легендарними спортсменами, які радо діляться особистими спогадами.

Деяким з них вже далеко за 80 (наприклад, володарю Кубка Стенлі у складі Chicago Black Hawks Еріку Нестеренко зараз 87), а хтось не дожив до моменту виходу фільму – влітку пішов з життя Еді Шах, який чотири рази вигравав головний хокейний трофей світу у складі команди Toronto Maple Leafs. До речі, саме Еді Шах став одним з найяскравіших героїв стрічки, він запам’ятався ковбойськими капелюхами та сигарами, якими він хвалився перед знімальною групою.

Герої «Юкі» мають різні історії, та всі вони охоче на камеру підтверджують своє українське коріння. Щоб закріпити це фактами, Володимир Мула наводить частину документів, відстежуючи еміграційний шлях їхніх батьків або бабусь та дідусів. Дехто з родичів шукав кращого життя, а хтось тікав від радянської влади, яка переслідувала повстанців (батько Еріка Нестеренко здобув Хрест Симона Петлюри за участь у боротьбі за свободу України). У фільмі навіть наведені кадри чорно-білої хроніки 1920-х років, які значно доповнюють візуальний ряд «Юкі».

Щоб розібратися в нюансах минулого, деякі моменти коментує запрошений історик Роман Коваль, іноді даючи власну характеристику та політичні коментарі. Також творці стрічки відтворюють декілька подій за допомогою акторів, що насправді зовсім не йде фільму на користь і лише заповнює вільний простір екрану.

Проте, повертаючись до живих легенд, фільм знову стає документальним збірником історій життя. Найбільш очікуваною була розмова з Іваном Грецьким, також відомим як Вейн Грецкі, якого режисер називає найкращим хокеїстом всіх часів (в NHL він встановив 61 рекорд та був чотириразовим володарем Кубка Стенлі у складі Edmonton Oilers). Та доволі несподівано на передній план виходить його батько Волтер Грецький, який радо запрошує до себе додому. Саме ці епізоди вийшли найбільш душевними, адже Волтер щиро ділиться спогадами про вольовий характер сина та згадує свою матір, яка розмовляла українською мовою. Тож «Юкі» певним чином стає присвятою цьому чоловіку, якого в Канаді поважають не менше, ніж легендарного Вейна.

Можливо, хтось чекатиме від «Юкі» суто спортивного матеріалу, та фільм більше схожий на дослідницьку роботу (бо має на меті навести докази українського походження хокеїстів) та серію інтерв’ю, в яких спортсмени розмірковують не лише про гру в NHL, але й про життя своїх предків.

В оформленні фільму «Юкі» не все ідеально, а його наратив іноді занадто поспішає, щоб викласти все й одразу. Та слід взяти до уваги, що документальну стрічку фактично знімали своїми силами та навіть запустили краудфандингову кампанію зі збору коштів. Хоч Державне агентство України з питань кіно на останніх етапах виробництва і допомогло фінансами, фільм трохи не дотягує до якісного рівня.

Тож «Юкі» буде цікавий тим, хто впізнав всі зазначені вище прізвища, та тим, хто захоплюється історичними дослідженнями, адже фільм наводить кілька відкриттів. Наприкінці стрічки творці показують цифру хокеїстів-українців, які вигравали Кубок Стенлі за сторічну історію NHL.