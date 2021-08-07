Рецензия на фильм «Королевство зомби: А Син с Севера» / Kingdom: Ashin of the North

У корейского хоррор-сериала «Королевство» (Kingdom) появился специальный эпизод под названием «А Син с Севера» (Kingdom: Ashin of the North). Этот фильм проливает свет на происхождение таинственного персонажа, который мелькает в финале второго сезона. Спешл становится предысторией к моменту, когда в государстве Чосон начинается эпидемия зомби. По сути, это полуторачасовой пролог к основным событиям сериала, поэтому его можно посмотреть и тем, кто только планирует знакомство с двумя сезонами.

«Королевство зомби: А Син с Севера» / Kingdom: Ashin of the North Жанр исторический хоррор

Режиссер Ким Сон Хун

В ролях Чон Джи Хен (А Син), Ким Си А (А Син в юности), Пак Бен Ын (Мин Чи Рок), Ким Рве Ха (отец А Син), Квон Бом Тэк (доктор Ли) и др.

Студии AStory, B. A. Entertainment, Baram Pictures

Год выпуска 2021

Сайты IMDb

«Королевство» стало первым корейским сериалом, выпущенным в 2019 году для стриминговой платформы Netflix. Шесть серий, в которых исторический жанр объединился с зомби-хоррором, также запомнились жестокими дворцовыми интригами – это были коварные войны за право взойти на престол и истребление всех, кто может помешать узурпации власти.

Второй сезон «Королевства» с таким же количеством серий достойно продолжил сюжет первого сезона, оборвавшегося на самом интересном, когда перед героями появилось полчище зомби – уничтожить мертвецов стало еще сложнее прежнего. К большой радости, продолжение не разочаровало. В нем остались пышные королевские убранства и резиденции правителей, а к ним шоураннеры добавили еще больше масштабных сражений с насыщенным экшеном и продуманной хореографией актеров из массовки.

Шоураннеры не дразнили зрителей туманными объяснениями, дав ответы на ключевые вопросы к окончанию двенадцатого эпизода. При этом создатели довольно явно намекнули, что это еще далеко не конец, и на последних секундах финальной серии второго сезона показали совершенно нового персонажа. Им была героиня по имени А Син – именно ей посвящен спешл, который появился на Netflix в конце июля.

Со специальным эпизодом «А Син с Севера» получилась очень интересная ситуация – это вовсе не фансервис и не условное расширение альтернативной вселенной, а полноценная предыстория, которая становится шокирующим прологом к событиям первого и второго сезонов.

Конечно, смотреть ее интереснее после ознакомления со всеми сериями сериала (тогда будут понятны эпизодические появления двух знакомых персонажей), но для зрителей есть вариант поступить иначе – если вы не видели ни одной серии, знакомство с «Королевством» вполне может начаться с приквела.

Стоит отметить, что вступительные титры «А Син с Севера» с краткой информацией о территориальном распределении земель могут запутать абсолютно всех зрителей – новых и подготовленных двумя сезонами. Однако пугаться не стоит, по мере раскрытия сюжета отношения между племенами и отрядами прояснятся, как и причины их продолжительной вражды.

В отличие от сериала, события спешла происходят вдалеке от великолепия королевских дворцов, нет здесь и наследников, претендующих на трон. В центре сюжета небольшая пограничная деревня чжурчжэней – это племя чужаков, которое из-за военных событий осело в Чосоне. Люди из племени потеряли связь со своими корнями, но так и не стали местными – чосонцы презирают их и используют в своих целях, не предоставляя никакой помощи. Юная А Син видит, как ее отца вынуждают стать шпионом, в то время как мать умирает от неизлечимой болезни. Девочка верит, что ей удастся найти в лесу редкое растение, которое может исцелять, однако она даже не догадывается, что ее ждет по возвращении в деревню.

В специальном эпизоде собран новый актерский состав, который возглавляет актриса Чон Джи Хен (ее мы видели в конце второго сезона). Атмосфера здесь тоже немного другая – более мрачная, а речь идет не о политике царствующих особ, но о действиях главнокомандующих, которые любой ценой пытаются сохранить неприкосновенность земель. Особую роль в спешле сыграет лес на территории Пхесагун, куда запрещено ходить чужакам. Местные распространяют слухи, что там живет хищный монстр, однако люди, захаживающие в лесную чащу, могут оказаться хуже чудовищ.

Понятное дело, что от специального эпизода «Королевства» зрители ждут очередной порции зомби. И нежить обязательно появится, но произойдет это не сразу и не в таких количествах, как в сериале, да и без эффектных сражений.

Зато в спешле будет любопытнейшее открытие, которым сценаристы полностью компенсируют отсутствие дворцовых интриг. Благодаря этому откровению мы познакомимся с хладнокровным антагонистом и увидим направление, в сторону которого будет двигаться сюжет третьего сезона.

Возможно, после двух сезонов сериала специальный эпизод покажется не таким увлекательным, поначалу даже чересчур запутанным в территориальной завязке. Однако бросать просмотр не стоит, в спешле есть интересная история мести, а также основа для продолжения «Королевства».