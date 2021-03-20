Рецензия на криминальный сериал «Призраки прошлого» / Bloodlands

«Призраки прошлого» / Bloodlands – британский криминальный сериал о полицейском, расследующем серию убийств двадцатилетней давности, происходивших в Северной Ирландии накануне подписания Белфастского соглашения 1998 г., перемирия, положившего конец конфликту, длившемуся с конца 60-х гг. прошлого столетия (ну или с 1609 г., смотря как считать). Описание звучит интересно, но есть несколько «но»…

«Призраки прошлого» / Bloodlands Жанр детектив, триллер

Создатель Крис Брэндон

В ролях Джеймс Несбитт (детектив главный инспектор Том Бранник), Лоркан Крэнич (детектив главный суперинтендант Джеки Туми), Шарлин Маккенна (детектив сержант Ниам Макговерн), Иэн Макэлхинни (Адам Корри), Питер Балланс (Патрик Кинан), Лиза Доан (Тори Мэтьюз), Лола Петтикрю (Иззи Бранник) и др.

Канал BBC One

Год выпуска 2021

Серий 4

Сайты IMDb

В рекламе британского сериала Bloodlands / «Призраки прошлого» есть сразу несколько моментов, вводящих зрителей в заблуждение. Во-первых, это не сериал от создателей Bodyguard. Джед Меркурио, ответственный за Bodyguard, в Bloodlands выступал только в качестве продюсера, а вот сценаристом и шоу-раннером является совсем другой человек – Крис Брэндон. Во-вторых, это не полицейский процедурал, как пишут многие сайты и та же Википедия, здесь нет отдельных, связанных главными героями, расследований в каждой из серий, а работа полицейского участка показана в целом условно, да еще и с грубыми и, похоже, намеренными ошибками. Ну и в-третьих, это не совсем британский сериал. События Bloodlands происходят в Северной Ирландии, а по духу шоу ближе к скандинавским криминальным драмам, той же Bron / Broen / «Мост», например.

Итак, к югу от Белфаста в водах залива Странгфорд-Лох обнаружена затопленная машина, принадлежащая бывшему члену ИРА, а нынче уважаемому бизнесмену и важному члену католической общины, предположительно связанному с криминалитетом. Никаких следов хозяина и/или его похитителей нет, зато ведущий расследование детектив обнаруживает в машине открытку, отсылающую к закрытым делам двадцатилетней давности. Тогда, накануне подписания перемирия, кто-то, предположительно связанный с полицией, убивал членов группировок по разные стороны баррикад, которые потенциально могли помешать мирному процессу. Убийца, виновный в исчезновении четырех человек, получил кодовое имя «Голиаф», но чтобы не будоражить общественность накануне подписания соглашения, дело решили замять. Проблема в том, что одной из жертв «Голиафа» была жена детектива Тома Бранника, занимающегося новым исчезновением и нашедшего его связь со старым делом.

Bloodlands можно условно разделить на две части. Первые две серии – это собственно криминальная драма, полицейское расследование, затрагивающее как современные события, так и историю двадцатилетней давности. А вот вторые две серии – это уже скорее триллер и персональная драма. Вы уже знаете, кто такой «Голиаф», теперь главное — понять его мотивацию и узнать, что же на самом деле произошло в 1998 г. Авторы вроде бы пытаются поддержать напряжение и интригу до самого финала, и весьма неожиданное окончание четвертой серии может даже вас удивить, вот только есть одно очень большое «НО», которое портит все впечатление.

Дело в том, что все три человека, которые могут быть «Голиафом», работают в одном полицейском участке и… занимаются как раз делом «Голиафа». Такое впечатление, что авторы сериала не знакомы или намеренно игнорируют базовые правила ведения полицейского расследования. Конфликт интересов? Отдел внутренних расследований? Нет, не слышали! Такое впечатление, что в Северной Ирландии больше некому заняться делом, подозреваемыми в котором являются три достаточно высоких чина полиции. Ну или такая вовлеченность самих подозреваемых в дело, критически важное для местной общины и, возможно, для всех англо-ирландских отношений, никого не волнует. Учитывая, как трепетно и напыщенно все в сериале относятся к соблюдению буквы и духа Белфастского соглашения, выглядит все это крайне глупо. Ну, а о нескольких роялях в кустах мы лучше и вовсе промолчим.

И это обидно, ведь в остальном к Bloodlands нет особых претензий. Здесь очень густая, напряженная атмосфера; некоторое ощущение потерянности и обреченности, характерное для скандинавских фильмов; имеется привязка к реальным историческим событиям, важной и деликатной для Великобритании и Ирландии тематике; здесь отличная музыка и неплохой ансамбль исполнителей. Особо стоит отметить игру Джеймса Несбитта, роль которого на протяжении сериала претерпевает несколько интересных превращений. Также неплохо справились со своей работой Лоркан Крэнич, играющий суперинтенданта Джеки Туми, Шарлин Маккенна (сержант Ниам Макговерн) и Иэн Макэлхинни, исполняющий роль Адама Корри, брата одной из жертв «Голиафа», вот уже двадцать лет ведущего самостоятельное расследование.

«Призраки прошлого» / Bloodlands, как и многие британские детективные сериалы, очень короткий – здесь всего четыре серии по 50 минут, но BBC уже успела продлить шоу на второй сезон. И зря. В принципе, финал четвертой серии подводит черту под этой историей. Да, он весьма необычный, некомфортный и достаточно жестокий, но именно этим и интересен. Продлевать охоту на «Голиафа» на второй сезон, при том что зрители уже точно знают, кто это, и совсем даже не сочувствуют ему (в Bloodlands вообще все очень плохо с персонажами, которым хочется сопереживать), немного странно. Интересно, что все остальные в полицейском участке тоже отлично знают (и знали бы раньше, если бы добросовестно относились к своим обязанностям), кто убийца, так что совсем непонятно, какими ухищрениями авторы планируют растянуть расследование еще на один сезон.