Рецензия на мультфильм «Что-то не так с Роном» / Ron’s Gone Wrong

«Что-то не так с Роном» (Ron’s Gone Wrong) – хороший мультфильм о дружбе в современных реалиях, который будет одинаково интересен детям и взрослым. Это история о приключениях школьника-аутсайдера и забавного робота, остающегося оффлайн из-за поломки.

«Что-то не так с Роном» / Ron’s Gone Wrong Жанр мультфильм

Режиссеры Жан-Филипп Вине, Сара Смит, Октавио Е. Родригес

В ролях Зак Галифианакис (би-бот Рон), Джек Дилан Грейзер (Барни Пудовски), Оливия Колман (бабушка Барни), Эд Хелмс (отец Барни), Джастис Смит (Марк), Роб Делани (Эндрю), Кайли Кэнтралл (Саванна), Рикардо Уртадо (Рич) и др.

Студии Locksmith Animation, 20th Century Studios, Twentieth Century Fox Animation

Год выпуска 2021

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Действия мультфильма происходят в недалеком будущем, где одна крупная технологическая компания представляет уникальный продукт – би-бот. Это универсальный девайс, который поможет ребенку найти друзей по интересам. Би-боты могут постить фотографии и видео, искать единомышленников онлайн и менять свой интерфейс, подстраиваясь под увлечения хозяина. Кроме того, би-боты всегда сопровождают детей, оставаясь лишь за пределами школьных классов.

Похоже, Барни — единственный ученик, у которого до сих пор нет би-бота. Мальчик испытывает сложности в общении, к тому же он постоянно терпит насмешки. Герой живет с эксцентричной болгарской бабушкой и вечно занятым отцом, работающим из домашнего офиса. Барни привык к тому, что у них на кухне бегают куры и козы, а его родные слушают старые пластинки с чудными мотивами, не понимая, зачем для живого общения нужны роботы. Несмотря на это, семья замечает печаль мальчика и покупает ему би-бота. Вот только девайс работает со сбоями, поэтому Барни становится еще большим аутсайдером, что со временем превращается в увлекательное приключение, благодаря которому герой узнает, что такое настоящая дружба.

Компьютерная анимация Ron’s Gone Wrong стала дебютом британской компании Locksmith Animation. Их самый первый проект получился достойным по довольно очевидной причине – в рядах создателей оказались сотрудники художественных отделов из Pixar Animation Studios и DreamWorks Animation. Среди них режиссер Октавио Е. Родригес, который работал над оскароносным мультфильмом «Коко» (Coco). Он и вся творческая команда проделали качественную работу и решили повеселиться, украсив персонажей ушами причудливой формы.

Мультфильм кажется веселым не только из-за этой детали, в нем много забавных ситуаций и комичных моментов. Так, взрослую аудиторию наверняка порадует бабушка главного героя – жизнерадостная антикоммунистка в худи, которая лихо управляет машиной и не к месту дает советы в форме поговорок. Еще есть отец в строгой рубашке и пижамных штанах, который ведет переговоры с клиентами по видеосвязи. Ну и, конечно, специально для зрителей постарше в мультфильме появляется CEO компании, выпустившей би-бота, – это самодовольный мужчина в очках, похожий на Стива Джобса, который жаждет разбогатеть, собирая пользовательские данные.

Ron’s Gone Wrong посмеивается над политикой больших корпораций, разыгрывающих красивые представления во время презентации для инвесторов и покупателей. Но основное внимание анимация уделяет теме детского одиночества: не всем легко заводить новые знакомства, да и простое общение порой дается очень сложно; школьники чувствуют себя неловко, если их родные чем-то отличаются от других взрослых; когда семья не может позволить себе дорогой девайс, ребенок становится изгоем на фоне сверстников.

Создатели мультфильма осторожно подступаются к проблемам, крайне актуальным для современного мира, и какое-то время спустя би-боты уже не кажутся безумной выдумкой – они лишь подчеркивают то, какую роль в детской коммуникации в наши дни играют технологии и социальные сети.

Главный герой Барни вызывает симпатию, а его взаимодействие с поломанным би-ботом переходит от досадного разочарования к искренней привязанности. Поскольку у робота, получившего имя Рон, отсутствуют данные, необходимые для дружбы, Барни сам заполняет недостающую информацию. Постепенно, попадая в забавные ситуации, чувствуя раздражение и замечая свой эгоизм, мальчик начинает осознавать, что такое настоящая двухсторонняя дружба. А робот, которого корпорация предпочла бы утилизировать, оказывается самым удачным би-ботом.

Благодаря главным героям мультфильму хочется поставить высокую оценку, но, к сожалению, в нем не все идеально. Ближе к концу события становятся очень беспорядочными, злые сверстники Барни резко меняются, а финал немного разочаровывает. Но мультфильм все равно достоин похода в кино – он актуальный, веселый, визуально приятный (особенно запоминаются события, происходящее в лесу) и, что самое важное, он метко попадает в непростую тему детского одиночества.