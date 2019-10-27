Рецензия на мультфильм «Семейка Аддамс» / The Addams Family

В октябре произошло возвращение «Семейки Аддамс» (The Addams Family). В этот раз персонажей создали с помощью 3D-анимации, наделив их голосами известных актеров. А главную музыкальную тему, сопровождающую сюжет, трансформировали на более современный лад.

«Семейка Аддамс» / The Addams Family Жанр мультфильм

Режиссер Конрад Вернон, Грег Тирнан

В ролях Оскар Айзек (Гомес Аддамс), Шарлиз Терон (Мортиша Аддамс), Хлоя Грейс Морец (Уэнздэй Аддамс), Финн Вулфхард (Пагзли Аддамс), Ник Кролл (дядя Фестер), Бетт Мидлер (бабушка Аддамс), Эллисон Дженни (Марго Нидлер), Элси Фишер (Паркер Нидлер), Айми Гарсиа (Дениз), Кузен Итт (Снуп Дог) и др.

Студии Metro-Goldwyn-Mayer, Cinesite Animation, BRON Studios

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

Персонажи из «Семейки Аддамс» появились почти 80 лет назад. Впервые их увидели читатели издания New Yorker, для которого рисовал художник-карикатурист Чарльз Аддамс. Он придумывал газетные комиксы, посмеиваясь над идеалами типичной американской семьи.

Его сатира оказалась настолько удачной, что в 1960-е персонажи, чьи характеристики намеренно подчеркивали черным юмором, стали героями телевизионного ситкома. Сценаристы добавили им сверхъестественные способности и жуткие интересы. После этого историю о родне, живущей в готическом особняке, перемещали в мультфильмы, полнометражное кино и вновь возвращали в сериалы.

Аддамсов никак не оставляли в покое, продолжая придумывать для них новые приключения. В 2010 году за новую экранизацию при поддержке Universal Pictures мог взяться сам Тим Бертон, что получилось бы просто идеально. Однако этого не случилось, и инициативу перехватила компания Metro-Goldwyn-Mayer, которая привлекла в проект режиссеров Конрада Вернона и Грега Тирнана. Ранее они уже работали вместе над мультфильмом для взрослых Sausage Party (он попал в прокат под названием «Полный расколбас»).

К счастью, никакого расколбаса в новой «Семейке Аддамсов» нет. Все довольно прилично и в меру мрачно. Судя по сюжету, в 2019 году создатели решили в первую очередь обратиться к детской аудитории, завлекая ее современными элементами сюжета и понятными шутками. Местами результат получился аж слишком простым.

Мультфильм показывает момент свадьбы Гомеса и Мортиши Аддамс. Они мрачно радуются новому союзу, однако жители города не понимают их предпочтений и прогоняют прочь. Супруги отправляются на поиски нового места и находят прекрасный угрюмый замок, который становится для них домом. Они живут в полной изоляции, воспитывая детей и раздавая поручения своему дворецкому. Тринадцать лет спустя Аддамсы готовятся к большому визиту своих многочисленных родственников. Воссоединению дивной семьи могут помешать новые соседи: оказывается, неподалеку от дома Аддамсов строят красочный жилой комплекс, где снимают популярное реалити-шоу. Все это может разрушить темную идиллию Аддамсов и плохо повлиять на их потомков.

Сценарий «Семейки Аддамсов» кажется довольно незамысловатым. Создатели нового мультфильма пытаются показать, что на фоне современного мира, где все одержимы соцсетями и популярностью, Аддамсы, вопреки своим странностям, остаются самыми адекватными. Помимо этого, сюжет плавно подводит к мысли о том, что мы все разные, а отличаться от других людей – это нормально. Увы, этот правильный посыл скрыт за крайне простыми сюжетными линиями, не вызывающими особый интерес (по крайней мере, у взрослого человека).

Быть может, отсутствие большого интереса – это также результат выбора стиля анимации мультфильма, который, честно говоря, не кажется удачным. Представители Cinesite Animation старались подражать художественной манере Чарльза Аддамса, но в их исполнении персонажи напоминают оживший пластилин.

Зато создатели нового мультфильма в подробностях показали то, за что семью Аддамс обожали разные поколения зрителей. Это их страшные увлечения, причуды и выходки. Уэнсдэй по-прежнему выдумывает лучший способ для мучения брата, Пагсли увлекается взрывчаткой, а дворецкий Ларч играет на органе (еще и перепевает группу R.E.M., исполняя песню «Everybody Hurts»).

Что касается известного саундтрека к «Семейке Аддамс», который сопровождается щелчками пальцев, то его специально для мультфильма несколько трансформировали. Музыканты Migos, KAROL G, Snoop Dogg, Rock Mafia выпустили ритмичную версию композиции с рэпом. Она, как и свежий мультфильм, вряд ли понравится тем, кто любит старые экранизации, посвященные Аддамсам. И при этом вполне может прийтись по вкусу маленьким зрителям, не обремененным старыми ассоциациями.