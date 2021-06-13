Рецензия на сериал «Берег москитов» / The Mosquito Coast

«Берег москитов» (The Mosquito Coast) – новый сериал от Apple TV+ с Джастином Теру в главной роли. Это семисерийный триллер об американской семье, которая прибегает к хитростям и ввязывается в безумные авантюры, скрываясь от преследования.

«Берег москитов» / The Mosquito Coast Жанр драма

Создатели Нил Кросс

В ролях Джастин Теру (Эйли), Мелисса Джордж (Марго), Гэбриел Бейтман (Чарли), Логан Полиш (Дина), Кимберли Элиз (Эстель), Джеймс Легро (Дон), Иэн Харт (Билл), Патерсон Джозеф (Калака), Офелия Медина (Лукреция), Скотти Товар (Чуи) и др.

Канал Apple TV+

Год выпуска 2021

Серий 7

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Сериал основан на одноименном романе писателя Пола Теру (актер Джастин Теру приходится ему племянником). Произведение ранее уже экранизировали – в 1986 году вышел полнометражный фильм с Харрисоном Фордом в главной роли.

Примечательно, что сериал от Apple TV+ практически не повторяет сюжет книги или же киноэкранизации. Новый проект получился полноценным триллером о побеге, который происходит в современном мире. Адаптацией материала занимался шоураннер Нил Кросс (работал над многосерийной криминальной драмой Luther) – он добавил к истории интригу, благодаря которой все серии смотрятся практически на одном дыхании.

Итак, мы видим обычную семью, которая живет в частном доме, расположенном в изоляции. Отец семейства Эйли занимается разработкой собственного изобретения по добыче льда и подрабатывает сантехником на местном производстве. Его жена Марго обучает двух подростков на дому – им запрещено пользоваться мобильными телефонами, не говоря уже о выходе в интернет. На первый взгляд, родители попросту отрицают излишки современной жизни и презирают коммерциализацию, захватившую Америку.

Но, если присмотреться к ним поближе, их положение выглядит все более и более странным. Дело не в том, что персонажи предпочитают пользоваться печатными машинками и слушать музыку с кассетных магнитофонов. Кажется, семья от кого-то скрывается, стараясь остаться незамеченной. Так и есть – когда Эйли замечает подозрительный автомобиль, который следит за ним, он тут же срывается с места. У героя уже готов план, согласно которому он и его семья осуществит незаконное пересечение границы, чтобы попасть в другую страну.

Создатели The Mosquito Coast довольно быстро дают понять, что герои не будут задерживаться на одном месте. Они вынуждены постоянно передвигаться, оказываясь в самых непредвиденных и опасных местах. Поэтому желание вникать в сюжет возникает довольно быстро – все благодаря удачному темпу сериала, который обходится без медлительных сцен.

К тому же, наблюдая за передвижением семьи, становится интересно, что заставляет персонажей бежать без оглядки. Почему они согласны бродить по пустыне, терпеть лишения и ввязываться в опасные затеи, которые могут стоить им жизни.

Здесь, конечно, внимание привлекает персонаж Эйли, сыгранный Джастином Теру с отличным попаданием в характер главного героя. Он легок на подъем, умен и крайне находчив. Ему под силу ломать замки и мастерить приспособления, полезные в быту. Однако персонаж направляет все свои силы на воплощение сумасбродных идей, которые кажутся ему гениальными решениями тупиковых проблем.

Что примечательно, Эйли не тиран, мужчина ни к чему не принуждает семью, а старается вдохновить каждого своим восприятием мира. Он с особым воодушевлением рассуждает о напрасных тратах, которые правительство осуществляет ради укрепления вооружения, а сам не замечает, к каким последствиям приводят хитрости, придуманные им для побега (порой сценаристы прямым текстом говорят, что герой и есть воплощение самых спорных черт Америки). Все ужасы, через которые проходит семья, Эйли называет приключением, даже если его дети по чистой случайности попадают прямиком в преступный картель.

Что хорошо, Эйли не единственный интересный персонаж сериала. Его супруга, которую играет австралийская актриса Мелисса Джордж, тоже скрывает что-то от детей, раз за разом соглашаясь проходить через безумные трудности. Старшая дочь проявляет свою волю и становится единственной, кто не всегда соглашается с отцом – в какой-то момент это превращается в любопытный сюжетный конфликт. А сын, который вырос вдалеке от общества, очарован приключениями, так что его не смущают сумасбродные выходки родителя. Вместе они — команда, которая довольно умело проворачивает всевозможные махинации.

На пути главных героев периодически встречаются люди, которые помогают им или же становятся очередной смертельной опасностью. Среди них наемный убийца в исполнении актера Иэна Харта, преследующий семью по Мексике. Именно в этой стране персонажи попадут в серьезные передряги, и зрителям аж до самого финала будет любопытно, как Эйли сможет выкрутиться из них. Последняя серия, к слову, вовсе не конец истории – сериал продлили на второй сезон.

И не зря, из The Mosquito Coast получился удачный роуд-триллер, насыщенный событиями. Происходящее, правда, порой вызывает вопросы – это касается логики главных героев, вовлекающих детей в опасные авантюры без четкого плана или хотя бы запасов провизии. Но, по правде говоря, если бы сценаристы сериала сосредотачивались на таких деталях, то, возможно, у них не получилось бы создать семисерийное захватывающее приключение.