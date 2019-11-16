Рецензия на сериал «Дикинсон» / Dickinson

«Дикинсон» (Dickinson) – сериал стримингового сервиса Apple TV+, все эпизоды которого уже доступны к просмотру. Это история американской поэтессы, снятая в очень современной трактовке. Главная героиня сериала говорит на сленге, пробует опиум и пытается идти против правил своей эпохи.

«Дикинсон» / Dickinson Жанр драма, комедия

Создатель Алена Смит

В ролях Хейли Стейнфелд (Эмили Дикинсон), Эйдриан Энско (Остин Дикинсон), Анна Барышникова (Лавиния Дикинсон), Джейн Краковски (Эмили Норкросс Дикинсон), Тоби Хасс (Эдвард Дикинсон), Элла Хант (Сьюзен Гилберт), Мэтт Лауриа (Бенджамин Ньютон), Уиз Халифа (Cмерть) и др.

Канал Apple TV+

Год выпуска 2019

Серий 10

Сайт IMDb

Сериал посвящен Эмили Дикинсон, которая так и не увидела признания своего творчества. Эмили создавала меланхоличные стихи с короткими строками, в которых она нередко упоминала смерть. Большую часть своей жизни поэтесса прожила в отцовском доме – именно это место стало центром всех событий нового сериала.

Десятисерийный проект «Дикинсон» мог бы стать обычной классической драмой, пересказывающей биографию писательницы из XIX века. По всей видимости, такой формат шоураннеры сочли крайне скучным и ненужным. Поэтому они представили свой вариант исторической постановки — в нем молодые люди, жившие в эпоху романтизма, ведут себя в духе современных нравов.

Итак, главная героиня сериала – девушка Эмили (ее играет актриса Хейли Стейнфелд), которая является старшей дочерью семьи Дикинсонов. Она чересчур своенравна и, что еще хуже для ее родителей, увлечена поэзией. Эмили не согласна с тем, что всем женщинам ее возраста надлежит найти супругов, а после стать смиренными хранительницами домашнего очага. Героиня жаждет изучать книги, ходить на лекции и делиться своими стихами. Отец Эмили категорически против ее публикаций, другие представители родни тоже не высказывают поддержки. Единственная подруга, которая разделяет ее взгляды, собирается замуж, и это ранит чувства Эмили.

То, что перед нами разворачивается не совсем обычная костюмированная драма, становится понятно еще на первых минутах сериала, когда из уст центрального персонажа вылетает ругательство. Со временем придется привыкнуть к тому, что главная героиня использует сленг, и во многих ситуациях будет вести себя подобно современным тинейджерам. Как намекают шоураннеры, вечеринки с опиумом и танцами не чужды любым поколениям.

Еще одна примечательная деталь сериала – это видения Эмили (тут уже без опиума), которые становятся вдохновением для ее стихов. Иногда она видит карету с призрачной упряжкой лошадей. В ней ездит Смерть, которая не спешит забирать поэтессу с собой, предпочитая разделять с девушкой свои беседы. Это еще не самая необычная часть видений Эмили. Создатели сериала представляют свою интерпретацию персонажа Смерти, предлагая увидеть ее в исполнении рэпера Уиза Халифа (дреды, татуировки, пирсинг – все при нем).

Драма, созданная с таким подходом, не обходится без модных треков. Они задают тон каждой серии, чередуя лиричные песни с электроникой и рэпом. Вряд ли кого-то поразит голос Билли Айлиш, звучащий теперь и в историческом сериале, а вот старая композиция Nick Cave and the Bad Seeds в этом безумии все же порадует.

Идея и сценарий проекта «Дикинсон» принадлежат Алене Смит (работала над сериалом The Affair). Она буквально переписывает знакомую для американской аудитории историю, донося ее с новой точки зрения. Отношение общества к главной героине и ее ответную реакцию в сериале рассматривают сквозь призму современных взглядов. Легко догадаться, что в первую очередь это касается положения женщины в обществе XIX века, а также отсутствия перспектив какой-либо реализации.

Возможно, в контексте личности Эмили Дикинсон это имеет смысл – при жизни она почти не публиковалась, а ее стихи по-настоящему оценили лишь представители следующих поколений. По этим причинам из Дикинсон почти получился персонаж «вне времени». Правда, ее настоящую историю обделили фактами (практически переписав их под новый сюжет) и отдали предпочтение утрированным комедийным наброскам.

Сериал «Дикинсон» полностью ориентирован на молодую аудиторию, под интересы которой адаптировали биографию известного человека. Даже понимая и принимая это, сперва в сериале смущает практически все. После нескольких эпизодов, длиной около тридцати минут, просмотр начинает идти живо (для тех, кого не охватывает возмущение) и под конец отчасти обретает серьезные очертания.

После всего увиденного сериалу «Дикинсон» сложно дать однозначную характеристику. Очевидно, что многим он категорически не понравится, однако плохим его не назовешь. Каждая серия балансирует между комедией и драмой, не зацикливаясь на чем-то одном. Иногда тональность сериала сильно скачет, но посыл шоураннеров сразу улавливается, как и характер персонажей. Для тех, кому подходит столь неоднозначная костюмированная история, съемочная команда готовит второй сезон.