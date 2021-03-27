Рецензия на сериал «Красный дерматин» / Sky Rojo

В марте на Netflix появился испанский сериал «Красный дерматин» (Sky Rojo) – это криминальный экшн, который показывает незапланированный побег из борделя, постепенно превращающийся в напряженную погоню. Сериал стал новым проектом от создателей «Бумажного дома» (La casa de papel).

«Красный дерматин» / Sky Rojo Жанр криминальная драма

Создатели Алекс Пина, Эстер Мартинес Лобато

В ролях Вероника Санчес (Корал), Лали Эспосито (Венди), Яни Прадо (Джина), Асьер Эчеандиа (Ромео), Мигель Анхель Сильвестре (Мойсес), Энрик Окер (Кристиан), Луис Саэра (Альфредо), Чани Мартин (Фернандо) и др.Петтикрю (Иззи Бранник) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2021

Серий 8

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Шоураннер Алекс Пина запустил первый сезон «Бумажного дома» в 2017 году. Через несколько лет испанский авантюрный триллер стал самым популярным неанглоязычным многосерийным проектом на Netflix (правда, в начале 2021 года французский сериал Lupin побил новый рекорд по просмотрам, обойдя высокий рейтинг La casa de papel).

Вполне вероятно, что новый сериал Алекса Пины тоже привлечет внимание пользователей стримингового сервиса, на этот раз не только преступной историей, но и откровенными сценами, которых не было в «Бумажном доме». Главные героини «Красного дерматина» – секс-работницы, которые сбегают из борделя, пытаясь не попасться в руки сутенеров, настойчиво преследующих беглянок.

Все начинается с краткой предыстории от лица женщины по имени Корал (известная в Испании актриса Вероника Санчес), которая во всех подробностях знакомит с миром секс-торговли, практически напрямую обращаясь к зрителю, который видит детали ее рабочих будней. Для Корал, а также для двух ее подруг, жизнь делится на момент до и после ссоры с Ромео – он владелец ночного клуба на Тенерифе, который полностью контролирует их свободу. Девушки обороняются и наносят ему сильный удар, после чего скрываются с места происшествия, в панике совершая еще несколько преступлений.

Судя по визуальному ряду и манере монтажа, шоураннер «Красного дерматина» вдохновлялся работами Роберта Родригеса и Квентина Тарантино, что видно буквально по первым кадрам. К желто-оранжевым пейзажам пустынной дороги, на обочине которой расположился бордель, Алекс Пина от себя добавил едко-неоновые интерьеры клуба – именно туда постоянно возвращается повествовательная линия, даже если главные герои находятся далеко за его пределами.

Сутенер Ромео (его играет Асьер Эчеандиа – актер ранее снимался вместе с Пенелопой Крус у режиссера Педро Альмодовара) увлеченно рассказывает о философии своего бизнеса, суть которого кроется в принудительной проституции. Вместе с ним за клубом следят двое братьев, которым поручено преследовать сбежавших девушек. Один из них страдает тревожностью, на смену которой приходят приступы гнева, что добавляет некоторым эпизодам криминальной комичности.

Сюжет в сериале очень быстро набирает обороты и буквально ко второй серии превращается в динамичную погоню. Практически все серии «Красного дерматина» сняты в духе экшена, который не уходит на спад благодаря небольшой продолжительности эпизодов (самая короткая серия длится всего 23 минуты, самая длинная — 32). Героини слаженно действуют и неустанно придумывают разнообразные пути к отступлению, раз за разом ускользая от обидчиков и попутно рассказывая о том, как они попали в страшный мир торговли людьми.

Эту тему, к слову, шоураннеры хотят раскрыть в серьезном свете, показывая, через что приходится пройти девушкам, которых обманом заставляют работать в сфере секс-услуг. Но есть нечто двойственное в таком посыле сериала, поскольку создатели «Красного дерматина» в первую очередь сосредотачиваются на эстетике борделя, демонстрируя красивую картинку, за которой скрываются нелицеприятные обстоятельства. А после устраивают для сбежавших героинь безумные приключения, во время которых персонажи пытаются избавиться от своего прошлого, продолжая соответствовать определенным стереотипам. Словом, сценаристы вроде бы и пытаются сочувствовать жертвам насилия, но в то же время понимают, что зрителям наверняка понравится более веселая подача истории.

Моменты «побег-преследование-побег» в сериале действительно увлекают. Все благодаря тому, что все восемь эпизодов быстро приближают большую развязку, к которой любой другой сериал движется намного дольше и утомительнее. Это гонка на выживание, и со временем становится интересно, чем же она закончится, когда все участники конфликта сделают последний ход.

И здесь, в заключительной серии, многих ждет разочарование. Сериал заканчиваются прямо в кульминационном моменте, так что событий настоящего финала придется ждать с выходом второго сезона (его снимали сразу с первым). Наверняка в нем будет еще больше безумных событий, однако подобные истории не всегда удачны, если их слишком затягивают.