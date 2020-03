Рецензия на сериал «НольНольНоль» / ZeroZeroZero

Хоть восьмисерийную драму «НольНольНоль» (ZeroZeroZero) и можно найти в списках новых сериалов, выпущенных в 2020 году, ее не назовешь самым обсуждаемым релизом. Возможно, сериал принимают за очередную итальянскую эпопею, посвященную местным мафиозным разборкам. На деле же ZeroZeroZero представляет собой очень масштабную криминальную историю, снятую для Amazon Prime Video, в съемках которой было задействовано несколько стран, а также известные британские и американские актеры.

«НольНольНоль» / ZeroZeroZero Жанр криминальная драма

Создатели Стефано Соллима, Леонардо Фасоли, Маурисио Кац

В ролях Андреа Райсборо (Эмма), Дэйн Дехаан (Крис), Гэбриэл Бирн (Эдвард), Джузеппе де Доменико (Стефано), Адриано Кьярамида (дон Мину), Харольд Торрес (Мануэль), Ноэ Эрнандес (Варас), Чеки Карио (Франсуа), Диего Катаньо (Чино), Сейдина Балде (Омар) и др.

Канал Amazon Prime Video

Год выпуска 2020

Серий 8

Сайты IMDb

ZeroZeroZero – это экранизация одноименного романа итальянского писателя Роберто Савиано (названием также обозначают кокаин высшей пробы). Савиано знаменит как журналист и автор книги Gomorra, по которой был снят детективный сериал, в полной мере раскрывший преступную деятельность мафиозного клана.

В ZeroZeroZero тоже есть мафиозные структуры, однако, помимо них, в сериале появляются другие действующие лица, вовлеченные в операцию по транспортировке дорогостоящего груза. Товар этот, конечно, ни что иное как партия наркотиков.

Сериал разделен на три сюжетные линии, которые происходят в Мексике, США и Италии – здесь одна сторона является продавцом, другая отвечает за логистику, а третья выступает покупателем. Глава преступного клана дон Мину, скрывающийся в подземном бункере в Калабрии, принимает решение вернуть власть в свои руки. Чтобы задобрить союзников, он заказывает несколько тысяч килограммов кокаина, замаскированных под банки с перцем чили. Посредниками, которые будут отвечать за транспортировку наркотиков, становятся члены семьи Линвуд из Нового Орлеана, которые подготавливают отправку грузового судна. В это время в Монтерее спецподразделение солдат выполняет операцию по ликвидации наркокартеля. В их рядах есть тот, кто не подчиняется приказам и осуществляет собственную миссию, которая может повлиять на ход всей сделки.

ZeroZeroZero охватывает действительно большой объем материала, чередуя события в разных странах и успевая как следует представить характер каждого ключевого персонажа. Стоит заметить, что их в сериале довольно много, и каждый герой раскрыт более чем хорошо. В силу специфики сценария, некоторые линии на какое-то время отходят на второй план, а когда сериал возвращается к ним, происходящее остается понятным и все еще интересным.

Так как речь идет о больших деньгах, предательство в рядах союзников становится проблемой, не знающей границ. Каждая из сторон поставила на кон слишком много, поэтому хочет довести все до конца, но сделать это не так просто, особенно если в дело вступают новые игроки, не ведающие пощады. По этой причине многие сцены, показанные в ZeroZeroZero, крайне кровавы – к этому придется привыкнуть буквально с первого эпизода, принимая всю жестокость истории.

Все дело в том, что сериал обходит стороной тех, кто употребляет наркотики, стремясь к красивой жизни, или же тех, кто пожинает плоды своей зависимости. Шоураннеры сосредоточены на других игроках – организаторах и исполнителях доставки, проходящих через смертельную опасность и оправдывающих это собственной выгодой. Эти люди попадают под пули, волочат за собой изувеченные тела и спасаются бегством, надеясь на реванш. Подобные сцены (а их в сериале будет много) поставлены на должном уровне, ничем не уступая голливудским боевикам, но при этом придерживаясь реалистичной картины. Ко всему этому в кадр попадают красивые пейзажи, а лица героев порой освещают неоновые вывески.

В такой атмосфере особо выделяются члены состоятельной семьи Линвуд, чья история начинается в комфортных условиях в США. Руководить перевозкой приходится старшей сестре Эмме (ее играет британская актриса Андреа Райсборо, появлявшаяся в фильмах Birdman, The Death of Stalin и Mandy). Ее младший брат Крис (американский актер Дэйн Дехаан, известный по фильмам The Amazing Spider-Man 2, Valerian and the City of a Thousand Planets) никогда не был вовлечен в семейный бизнес, но тоже оказался одним из участников происходящего. За трансформацией и решениями Линвудов наблюдать крайне интересно, учитывая то, что они неизбежно будут связаны с другими сюжетными линиями.

Главному режиссеру ZeroZeroZero Стефано Соллима, работавшему вместе со сценаристом по имени Маурисио Кац (один из создателей научно-фантастического сериала Maniac), удалось снять криминальную драму с ощутимой долей напряжения. В сериале есть своеобразная манера постепенно раскрывать ход событий и, быть может, к середине ZeroZeroZero может немного сбавить обороты. На этот случай у шоураннеров приготовлен прием флешбэков, меняющих восприятие происходящего. К тому же им удается поставить точку в финале восьмой серии, за что сериал тоже стоит похвалить.

После просмотра ZeroZeroZero оставляет впечатление стоящего сериала, который будет актуальным и через несколько лет. Кому-то он может показаться слишком мрачным, но при этом история наверняка найдет своего зрителя. К примеру, того, кто устал от нереалистичных подростковых драм в духе Netflix.