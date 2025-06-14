Рецензия на фильм «Глубокое прикрытие» / Deep Cover

12 июня на сервисе Prime Video премьеровалась криминальная комедия «Глубокое прикрытие», где в лондонские криминальные разборки встревают Брайс Даллас Говард, Орландо Блум и Ник Мохаммед, которого вы можете помнить по хитовому спортивному драмеди «Тед Лассо». Что за приключения ждут вышеуказанную компанию и насколько интересно за ними наблюдать — делимся мыслями в рецензии ниже.

Плюсы: главный плюс — здесь действительно находятся поводы для искреннего смеха; хороший актерский состав, который не просто отбывает номер в кадре, как это часто случается с комедиями на стриминге, а действительно старается; фильм качественно выделяется среди массы псевдокомедийного хлама, который ежегодно выдают стриминговые сервисы; Минусы: абсурдный сюжет с рядом неправдоподобных моментов; есть уверенность, что авторам не удалось выжать максимум комедийного потенциала из своего замысла, ведь пространства для веселья можно было найти еще больше; финальный акт сумбурный и недоработанный как следует; 6.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Глубокое прикрытие» / Deep Cover

Жанр криминальная комедия

режиссёр Том Кингсли

В ролях Брайс Даллас Говард, Орландо Блум, Ник Мохаммед, Иэн Макшейн, Пэдди Консидайн, Шон Бин, Соноя Мидзуно

Премьера Prime Video

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Кэт Бойлз — неудачливая стендап-комикесса, которая преподает искусство импровизации в Лондоне и уже и не надеется, что когда-то сможет достичь успеха. Марлон Свифт мечтает о карьере Роберта Де Ниро, но вместо выдающихся ролей вынужден ограничиваться унизительными появлениями в рекламе. Хью — нерешительный работник IT-отдела одной из столичных компаний, которому трудно наладить контакт с окружающими.

По стечению определенных обстоятельств эти трое неудачников оказываются завербованными детективом полиции Грэмом Биллингсом с целью разоблачить местных нечистых на руку торговцев. Но троица сильно вживается в свои роли, из-за чего попадает в максимально глубокое прикрытие, доходя вплоть до верхушки лондонского криминалитета. Теперь горе-артистам придется волноваться не только о том, как лучше вжиться в образ, но и о том, чтобы преступные боссы не узнали об их и без того шатком положении.

Сейчас мир стал слишком чувствительным, а юмор — осторожным, ведь студии и стриминговые сервисы предпочитают придерживаться правил игры и лишний раз не рисковать. В результате зритель элементарно лишился действительно развязных и забавных комедий вроде «Мальчишника в Вегасе» (2009). Иногда еще попадаются такие находки, как «Киностудия», но эти появления спорадичны и на каждый хороший комедийный сериал найдется, например, целая череда опусов разной степени откровенной идиотии с каким-нибудь Джоном Синой — вспоминаем «Друзья по отпуску», «Фрилансер», «Рики Стеники» или «Джекпот!».

«Глубокое прикрытие» — тоже далеко не выдающаяся комедия, а во времена расцвета жанра вообще покажется чем-то посредственным. Однако ее создатели выбрали единственно верный подход — честно рассмешить свою аудиторию. И в наши дни он сойдет едва ли не за подвиг.

Да, сюжет откровенно нелепый, начиная от обращения сержанта к импровизаторам и заканчивая тем, как легко им удается постоянно выходить сухими из воды. Да, временами шуток не хватает и поводов для хохота хотелось бы побольше. Но в перерывах между бессмысленными эпизодами таки находится крайне важное, просто жизненно необходимое пространство для искреннего смеха. За него, особенно в наших сегодняшних реалиях, прощаешь многое.

Любопытно, что очередные, пусть и сильно комедийные, лондонские криминальные разборки обошлись без Гая Ричи. Зато с Пэдди Консидайном, которому, вероятно, лишний раз и переодеваться не пришлось после партии в недавнем «МобЛенде» (этот был уже с Ричи на борту). А еще параллельно появлению на больших экранах в «Балерине» здесь фигурирует Иен Макшейн с неестественно белоснежной, как у того Росса Геллера, улыбкой. Но наиболее примечательным относительно участников действа стоит назвать воссоединение на съемочной площадке Боромира и Леголаса из легендарного «Властелина колец» Питера Джексона, то есть Шона Бина и Орландо Блума.

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И вот все это приятное общество составляет удивительно симпатичную компанию — маститых преступников, от которых лучше держаться подальше с одной стороны, и тройку дураков, заявляющихся на бандитские выяснения отношений с игрушечными пистолетами — с другой. Отдельный вид наслаждения — наблюдать за тем, как герой Блума, еще тот актер, изображает из себя крутого, безумного и бесстрашного головореза (даже трудно представить, что он собирался сделать с утюгом). Или за тем, как персонаж Ника Мохаммеда, подозрительно вежливый растяпа, который и мухи не обидит, вынужден одним махом осилить несколько дорожек кокса.

В итоге получаем абсурдную с точки зрения сюжета, но в то же время наконец-то нормальную, человеческую комедию ̶с̶ ̶к̶о̶к̶а̶и̶н̶о̶м̶ ̶и̶ ̶с̶т̶р̶и̶п̶т̶и̶з̶е̶р̶ш̶а̶м̶и̶.̶

Ее создатели не пытаются представить какие-то актуальные тренды или повестки, не имеют целью поупражняться в сатире, которая сейчас достаточно популярна, но далеко не всегда удачна, и уж точно не собираются опускаться до уровня примитивного юмора, как в тех же фильмах с Синой. Они максимально честны со зрителем и не претендуют на нечто большее, чем призыв «эй, друг, предлагаем тебе в вечер выходного дня просто весело провести время в приятной компании». К сожалению, не все у них получилось, но такого кино сейчас очень не хватает.