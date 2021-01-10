Рецензия на сериал «Стюардесса» / The Flight Attendant

Сериал «Стюардесса» (The Flight Attendant) – это восьмисерийная детективная история с насыщенным темпом повествования от Warner Bros. Television Studios. Главная героиня сериала в исполнении актрисы Кейли Куоко становится единственной подозреваемой в происшествии, обстоятельства которого она не помнит. Ей приходится вести свое расследование, выбрав в напарники мертвеца, который оживает в ее воображении, помогая восстановить пробелы в памяти.

«Стюардесса» / The Flight Attendant Жанр триллер, мистика, комедия

Создатели Стив Йоки, Кейли Куоко

В ролях Кейли Куоко (Кэсси Боуден), Михиль Хаусман (Алекс Соколов), Мишель Гомес (Миранда Крофт), Заша Мэмет (Энни), Теодор Реймонд Найт (Дейви), Нолан Джерард Фанк (Вэн), Колин Вуделл (Бакли), Мерл Дэндридж (Ким), Гриффин Мэтьюз (Шейн), Рози Перес (Меган), Яша Джексон (Джада) и др.

Канал HBO Max

Год выпуска 2020

Серий 8

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Для Кейли Куоко это первый видный проект после окончания съемок в ситкоме «Теория Большого взрыва» (The Big Bang Theory). В сериале «Стюардесса», снятом по мотивам одноименного романа автора Криса Бохджаляна, актриса не только играет главную роль, но также выступает исполнительным продюсером. Еще одним шоураннером сериала стал Стив Йоки, известный по съемкам долгоиграющего фэнтези «Сверхъестественное» (Supernatural).

Сериал довольно быстро знакомит нас со стюардессой по имени Кэсси – она живет весело и беззаботно, наслаждается возможностью путешествовать по всему миру и злоупотребляет алкоголем на рабочем месте. Во время очередного рейса девушка сближается с бизнесменом и принимает приглашение провести с ним время в Бангкоке. Для Кэсси вечер проходит идеально, но на следующее утро она просыпается рядом с окровавленным телом. Героиня пугается местной полиции и в панике сбегает, однако по прибытии в Нью-Йорк сотрудники ФБР допрашивают всех бортпроводников. Кэсси боится попасть под следствие, поэтому действует на опережение, начиная свое расследование и по случайности вникая в тайны, которые ей не следует знать.

«Стюардесса» – это детективная история, задуманная шоураннерами как комедийная авантюра, постепенно переходящая в драму о травмах из прошлого. Героиня сериала, которая становится единственной подозреваемой в убийстве, — довольно ненадежный и совершенно хаотичный человек, поэтому ее близкие не удивляются переменам в поведении, которое с каждым днем становится все более неадекватным. Девушка принимает плохие решения, и за нее становится невыносимо стыдно, однако Кейли Куоко удается сделать раздражающего персонажа забавным в своей суете.

В каждом эпизоде есть сцены, смонтированные с помощью разделения экрана на несколько частей, и это становится стильной особенностью сериала. Так шоураннеры показывают сразу несколько локаций, демонстрируют виды и значительно ускоряют развитие событий. Благодаря такому простому приему в «Стюардессе» вообще нет долгих вступительных сцен, происшествия несутся один за одним, постоянно одаривая зрителя новыми деталями дела. Это одновременно и плюс, и минус сериала. Дело в том, что с таким размахом в истории начинают появляться довольно нелепые открытия, единственная цель которых — не следовать логике, а просто удерживать общее напряжение.

Чем сериал интересен, так это напарником главной героини, которого, по сути, даже не существует. С момента убийства бизнесмена (его играет актер Михиль Хаусман) главная героиня мысленно возвращаются в номер, где она видела окровавленное тело. В ее подсознании мертвец оживает и ведет беседы, помогая восстанавливать события, которые она смутно помнит. Герой Хаусмана появляется так часто, что его персонаж начинает развиваться, но он периодически напоминает бортпроводнице, что это всего лишь плод ее воображения. К слову, игры разума приводят героиню к воспоминаниям из прошлого, которые она долгое время подавляла и пыталась полностью вытеснить из своей головы. Это причины ее алкогольной зависимости и полного жизненного хаоса, который случился задолго до криминального происшествия в Бангкоке.

В сериале есть и другие персонажи, которые скрывают секреты, но главная героиня, поглощенная своими проблемами, совершенно не замечает их. Так появляется еще несколько сюжетных линий, которые намекают, что в истории не все так однозначно, как якобы может показаться на первый взгляд.

По правде говоря, любителям детективов не составит труда раскрыть убийство, произошедшее в Бангкоке. Все потому, что сериал похож на легкое увлекательное детективное чтиво, в котором нет ничего особо изобретательного, но он действительно помогает скоротать время.

Видимо, такие сюжеты все еще пользуются популярностью, поэтому HBO Max продлил сериал на второй сезон.