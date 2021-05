Рецензия на сериал «Тень и Кость» / Shadow and Bone

На этой неделе «Тень и Кость» (Shadow and Bone) находится в топе самых популярных сериалов по версии сайта IMDb. Там же у него довольно высокий рейтинг, что пробуждает интерес к новой фэнтезийной истории от Netflix, в которой вместе с начинающими актерами снялся Бен Барнс.

«Тень и Кость» / Shadow and Bone Жанр фэнтези

Создатели Эрик Хайссерер

В ролях Джесси Мей Ли (Алина Старкова), Бен Барнс (генерал Кириган), Арчи Рено (Мал), Фредди Картер (Каз), Амита Суман (Иней), Кит Янг (Джаспер), Даниэль Галлиган (Нина), Зои Уонамейкер (Багра), Дэйзи Хэд (Женя), Том Вестон-Джонс (генерал Златан) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2021

Серий 8

Сайты IMDb

Итак, первый сезон сериала «Тень и Кость» представляет нам новый и довольно запутанный фэнтезийный мир со своими монстрами, магами, войнами, правителями, заговорами и, конечно, любовным треугольником.

Сериал основан на романах американской писательницы Ли Бардуго (шоураннеры решили не экранизировать их в порядке выхода, а сразу объединили несколько книг в единый сюжет). Завязка происходит в месте под названием Равка – это страна, которую писательница придумала, находясь под впечатлением от Российской империи.

Собственно, сам этот факт может оттолкнуть от просмотра. Но как только за экранизацию взялся Netflix (вместе с компанией 21 Laps Entertainment, участвовавшей в производстве Stranger Things), стало понятно, что от имперской основы в сериале останется разве что военная униформа. Ну и царь, восседающий на высоком троне (впрочем, его роль настолько мала, что она становится по-своему комичной). В остальном Netflix дал волю своим любимым тенденциям, поэтому в актерском составе есть большое расовое разнообразие, в разговорах героев встречаются современные манеры, а любовные интриги не ограничиваются гетеросексуальными отношениями.

Это в истории все же не главное, в центре сериала «Тень и Кость» классическая основа большинства фэнтезийных сюжетов – противостояние добра и зла, а также тернистый путь Избранного, на чьи плечи в один момент будет возложена судьба всего человечества.

Избранной, а если точно – Заклинательницей Солнца, оказывается девушка по имени Алина. Она жила в сиротском приюте, не ведая о своей могущественной силе. Единственным сокровищем, которым она дорожила, была дружба с мальчиком по имени Мал. Дети выросли и остались близкими друзьями, которые служат в разных военных подразделениях возле Тенистого Каньона – гигантской темной полосы, в которой обитают жуткие чудовища.

Чтобы быстрее вникнуть в сюжет, нужно знать, что Тенистый Каньон разделяет Равку на две части, а пересечь его можно верхом на специальных кораблях, управляемых гришами (людьми, которые с рождения обладают особыми способностями, например, возможностью исцелять плоть или управлять ветром).

Также стоит запомнить землю под названием Кеттердам (визуально очень похожую на викторианскую Европу, в которой процветают игорные дома и торговля людьми) – там появится еще одна группа центральных героев, которая превращает любой план в продуманную авантюру.

Честно говоря, по первому эпизоду сериала довольно сложно понять, как устроен фэнтезийный мир, кто в нем воюет, а кто наживается на чужих способностях. Однако основные сюжетные линии довольно быстро проясняются и становятся более-менее интересными, даже если сценаристы не спешат до конца прояснить общую картину. Так, например, шоураннеры добавляют расовую вражду к персонажу Алины, но толком никогда не объясняют причины ненависти к внешности девочки (возможно, о ее родителях расскажут во втором сезоне, съемки которого уже в планах).

В основном актерском составе есть интересные лица, они быстро запоминаются благодаря выразительным персонажам и довольно продуманным сюжетным линиям с большим количеством нюансов (некоторые моменты визуально напоминают сериал The Irregulars, однако он как раз стал полным провалом во всем вышеперечисленном). Но по-настоящему сюжет оживает, когда в кадре появляется Бен Барнс, который все так же хорошо вписывается в фэнтезийные миры (ранее актер снимался в двух частях экранизации The Chronicles of Narnia), где он берет на себя ведущую роль.

Несмотря на запутанную систему народов, государств и одаренных людей, сериал «Тень и Кость» порой напоминает другие известные произведения и, увы, не избегает клише подростковых романов с двумя претендентами на сердце главной героини. Однако в восьми эпизодах происходит так много событий, что романтические линии подолгу на экране не задерживаются, уступая место охотникам, мошенникам, дворцовым интриганам и волшебным оленям.

Все это сопровождается довольно хорошими (как для сериала) спецэффектами и, конечно, закручивается до такой степени, что история просто обязана получить продолжение.