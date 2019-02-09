Рецензия на фильм «Бархатная бензопила» / Velvet Buzzsaw

В начале февраля на Netflix появился сатирический хоррор «Бархатная бензопила». Это второй совместный фильм режиссера-сценариста Дэна Гилроя и актера Джейка Джилленхола. Их первой работой стала картина «Стрингер» (Nightcrawler) о человеке, паразитирующем на съемках криминальных происшествий. К сожалению, новый фильм нельзя назвать таким же удачным, как «Стрингер». В «Бархатной бензопиле» Гилрой попытался высмеять лжефилософию современного искусства, но не справился с иронией и выдал весьма посредственную историю.

«Бархатная бензопила» / Velvet Buzzsaw Жанр фильм ужасов, сатира

Режиссер Дэн Гилрой

В ролях Джейк Джилленхол (Морф Вандеволт), Рене Руссо (Родора Хейз), Тони Коллетт (Гретчен), Зави Эштон (Джозефина), Том Старридж (Джон Дондон), Натали Дайер (Коко) и др.

Студии Netflix, Atomic Fiction

Год выпуска 2019

Сайт IMDb

После премьеры в 2014 году фильм «Стрингер» получил хорошие отзывы, а также был номинирован на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Несмотря на это, Дэн Гилрой не смог найти поддержку среди крупных кинокомпаний, чтобы начать съемку нового проекта. На горизонте вовремя появились продюсеры из Netflix, которые профинансировали идею Гилроя, заодно еще раз заполучив Джейка Джилленхола (ранее он снимался в фильме «Окча», релиз которого состоялся на Netflix).

Позже лента получила название «Бархатная бензопила», а в актерском составе были заявлены Рене Руссо (супруга Дэна Гилроя, которая снималась в «Стрингере»), Тони Коллетт (лауреатка премий «Эмми» и «Золотой глобус» за роль в сериале «Такая разная Тара»), Наталия Дайер (звезда сериала «Очень странные дела») и Джон Малкович (не нуждается в представлении).

Отличный актерский состав и режиссер, который сам написал сценарий, – это уже залог успеха. Но эта формула почему-то не работает для проектов Netflix. Идея Дэна Гилроя, которая заключалась в разоблачении коммерции в искусстве, получила весьма сомнительное воплощение. Но сперва поговорим о сюжете.

«Бархатная бензопила» показывает ценителей искусства Лос-Анджелеса. Это арт-дилеры, искусствоведы и другие снобы, не пропускающие ни одной выставки. Среди них выделяется известный критик Морф Вандеволт, чьи рецензии возносят художников или выписывают им «смертный приговор». Он хорошо ладит с владелицей галереи Родорой Хейз, которая умело заключает крупные сделки. Ее помощница Джозефина не может похвастаться подобной биснес-хваткой, да и карьера у нее далеко не блестящая. Так было до тех пор, пока Джозефина не нашла коллекцию мрачных полотен в квартире соседа, скончавшегося на старости лет. Девушка без спроса забирает картины и вместе с Родорой выставляет их на продажу. Морф Вандеволт, восхищаясь находкой, начинает подмечать нечто странное в работах покойного живописца. Все-таки не зря старик завещал уничтожить все свои картины, но его последнее желание совершенно не волнует ушлых галеристов.

Начало фильма довольно многообещающее. Стильная заставка, вкрадчивая музыка и Джилленхол, выступающий проводником в мир искусства. Увы, довольно быстро первое очарование исчезает, а ожидание не оправдывается. Дэн Гилрой прикладывает большие усилия, чтобы разоблачить общество искусствоведов, готовых на все ради прибыли. Еще больше режиссер хочет высмеять современные произведения, которые не имеют ничего общего с искусством (перепутать груду мусора с инсталляцией вполне реально не только для героев фильма).

Идея Гилроя хороша и актуальна, да вот только ее не так давно и весьма удачно уже обыграли в кино. Шведский фильм «Квадрат» (получил «Золотую пальмовую ветвь» на 70-м Каннском кинофестивале) блестяще подшучивает над современными выставками, в которых вместо очевидного абсурда ценители великого видят глубокую философию. В желании показать сатиру «Бархатная бензопила» не дотягивает до «Квадрата», но у нее есть запасной прием – элементы хоррора. Они, правда, несколько избиты.

«Бархатную бензопилу» не назовешь удачным фильмом ужасов, даже если сделать скидку на соседство этого жанра с сатирой, которая может отнять у него добрую долю мрачной атмосферы. В какой-то момент хоррор-линия фильма превращается в убийственный перформанс, в создание которого Гилрой не вложил таланта (ну просто как художники, над которыми он посмеивается на протяжении всей ленты). Герои фильма умирают самыми нелепыми способами, а напряжения в перерывах между смертельной угрозой попросту не существует. Честно говоря, поступки главного героя ленты «Стрингер» пугали намного больше, чем мистическая линия «Бархатной бензопилы».

В новом фильме Джейк Джилленхол, как и в «Стрингере», выступает главным персонажем. Он убедительно вжился в роль критика-бисексуала, но на одном Джилленхоле фильм держаться не может. У актера много совместных сцен с Зави Эштон – актрисой, напрочь лишенной харизмы, которой в «Бархатной бензопиле» отведена центральная роль. На ее фоне Рене Руссо и Тони Коллетт отлично справляются с воплощением алчности в мире искусства. Что касается Джона Малковича, то он в «Бархатной бензопиле» просто в качестве второстепенного персонажа, и на этом спасибо.