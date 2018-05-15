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Рецензия на фильм «Дэдпул 2» / Deadpool 2 без спойлеров
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Рецензия на фильм «Дэдпул 2» / Deadpool 2 без спойлеров

Рецензия на фильм «Дэдпул 2» / Deadpool 2 без спойлеров

При бюджете $58 млн первый фильм про Дэдпула обернулся для 20th Century Fox и Marvel ошеломительным успехом, мировые сборы картины составили свыше $783 млн. А ведь изначально никто из боссов студии не верил, что супергеройский фильм с рейтином R (в Украине 18+) станет настолько прибыльным, отсюда и скромный по меркам Голливуда бюджет. Но вместе с большими деньгами, ожидаемо, пришло желание 20th Century Fox получить больше контроля над производством картины. Режиссёру «Дэдпула» Тиму Миллеру это, само собой, не понравилось и он покинул съёмки второй части. В итоге проект перешёл к Дэвиду Лейтчу, который помогал Чаду Стахелски снимать «Джон Уик» и успел выступить режиссёром только одного фильма — «Атомная Блондинка». Такие перестановки во время съёмки «Дэдпул 2» не могли не вызывать опасений по поводу продолжения. Но так как Дэвид Лейтч уже успел показать, что он умеет снимать экшен-фильмы, а сценаристы первой части Ретт Риз и Пол Верник продолжили работать над второй, то и определённые ожидания тоже имелись.

Deadpool 2 / “Дэдпул 2”

Жанр комиксы/комедия/боевик
Режиссер Дэвид Лейтч
В ролях Райан Рейнольдс (Уэйд Уилсон / Дэдпул), Морена Баккарин (Ванесса Карлайл), Джош Бролин (Кейбл), Зази Битц (Домино), Ти Джей Миллер (Хорек) и др.
Компания 20th Century Fox, Marvel Entertainment
Год выпуска 2018
Сайт foxmovies.com

Что же в итоге получилось? В целом «Дэдпул 2» сшит по лекалам первого фильма, только добавьте к этому больше персонажей, больше экшена, драк, спецэффектов, циничных шуток и кровавых сцен. В Fox не раскрывают бюджет картины, но он явно стал раза в два больше. По первому «Дэдпулу» ощущалось, что режиссёр старался экономить, поэтому съёмки велись в основном в помещениях, а более-менее крупных драк было ровно две. Вторая же часть скинула бюджетные оковы, и это позволило режиссёру использовать больше компьютерной графики и разбить в одной из сцен с десяток машин. Соответственно и драк с перестрелками здесь больше, они органично вплетены в повествование. В целом фильм выглядит масштабнее и кажется продолжительнее, хотя его хронометраж вырос всего на 11 минут.

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При этом сюжет второго фильма всё также строится вокруг драматических событий в жизни Уэйда Уилсона, ставшего в первой части Дэдпулом. Только если в прошлый раз они в большей степени зависели от решений и прихотей главного героя, то в этот раз сценаристы сменили драму характера на драму положения. Несмотря на то, что Дэдпул пытается быть героем, хотя и в своей манере, это оборачивается для него трагедией. Поиск выхода из этой трагедии — это и есть весь сюжет фильма начиная с завязки. Довольно замысловато, как для комедийного боевика по комиксам, не правда ли? Действительно это могло бы вызвать у зрителя не шуточный диссонанс, но режиссёр элегантно решил эту проблему. Во всех драматических сценах Уэйд Уилсон предстаёт перед зрителем без маски, а шутит и шинкует врагов в костюме Дэдпула. Райану Рейнолдсу, сыгравшему эту роль, тяжеловато даются драматические моменты, но в целом актёр с ними справляется. А умение передавать эмоции главного героя в костюме он показал ещё в первом фильме, и ко второму, к счастью, ничего не изменилось.

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Здесь логично задаться вопросом, а есть ли в «Дэдпул 2» столько же юмора, сколько было в первой части? Да, он никуда не делся, Дэдпул всё ещё шутит в ответ практически на каждую реплику. Собственно, этого мы от него и ждали. Но может сам юмор изменился? Нет, шутки главного героя циничные и часто пошлые. Но на фоне вылизанного юмора для киновселенной Marvel и попыток добавить юмор в фильмы DC, «Дэдпул 2» всё ещё ощущается взрослой аудиторией как глоток свежего воздуха. Безусловно, не всем такой юмор понравится, не все поймут отсылки к другим комиксам и героям, но так чтобы ни разу хорошо не посмеяться во время сеанса — это вряд ли получится.

В первой части картины не было выразительных антигероев, в «Дэдпул 2» их тоже не нашлось. Но если первый фильм ещё пытался, то во втором сценаристы решили, что если не получилось с первого раза показать абсолютное зло, то и в этот не стоит. А так как в основе сюжете драма положения, то главный злодей должен быть не за всё плохое, а с понятно мотивацией. Джош Бролин в роли Кейбла с этим легко справляется, пустяки для актёра, сыгравшего главного злодея киновселенной Marvel Таноса.

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Актёры второго плана в «Дэдпул 2» немного теряются на фоне основных, и это не удивительно, ведь их во втором фильме заметно больше, чем было в первом. И так как хронометраж картины в целом увеличился не сильно, второстепенные персонажи отбирают экранное время друг у друга, а не у главных героев. Поэтому из всех актёров второго плана можно выделить разве что Зази Битц в роли Домино. Даже Ти Джей Миллер (Хорек), сыгравший пусть и не главную, но важную роль лучшего друга Дэдпула в первой части, появляется во втором фильме скорее эпизодически. Зато в картине есть несколько действительно смешных камео, особенно рекомендую дождаться сцен после титров, здесь они повеселее, чем в первой части.

Наконец, стоит отметить режиссёрскую работу, Дэвид Лейтч с ней отлично справился, правильно масштабировав те основы, которые заложил в эту кинофраншизу Тим Миллер. Спецэффекты в «Дэдпул 2» также стали лучше, спасибо увеличенному бюджету, но он здесь явно не уровня «Мстителей» так что чего-то невероятного ждать не стоит.

4.5
Редакция ITC.UA
3.1
Читатели ITC.UA
Плюсы: много юмора, боевые сцены, Райан Рейнолдс в роли Дэдпула, Джош Бролин в роли Кейбла и Зази Битц в роли Домино
Минусы: слабые второстепенные персонажи, пошлый юмор (если вам не нравится пошлый юмор)
Вывод: Успех первого фильма про Дэдпула можно было бы назвать случайностью, но «Дэдпул 2» показывает, что это не так. Картина сумела правильно перерасти предшественника не растеряв былого задора. При этом фильм нельзя назвать пародией на супергеройские фильмы, рассчитанной на взрослую аудиторию. Он высмеивает пафос супергероев и не боится смеяться над самим собой, что не может не подкупать. Поэтому учитывая, сколько супергеройских фильмов выходит каждый год, 20th Century Fox успешно может выпускать фильмы про Дэдпула и дальше, благо, поводов для шуток будет только больше.
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