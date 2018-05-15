Рецензия на фильм «Дэдпул 2» / Deadpool 2 без спойлеров

При бюджете $58 млн первый фильм про Дэдпула обернулся для 20th Century Fox и Marvel ошеломительным успехом, мировые сборы картины составили свыше $783 млн. А ведь изначально никто из боссов студии не верил, что супергеройский фильм с рейтином R (в Украине 18+) станет настолько прибыльным, отсюда и скромный по меркам Голливуда бюджет. Но вместе с большими деньгами, ожидаемо, пришло желание 20th Century Fox получить больше контроля над производством картины. Режиссёру «Дэдпула» Тиму Миллеру это, само собой, не понравилось и он покинул съёмки второй части. В итоге проект перешёл к Дэвиду Лейтчу, который помогал Чаду Стахелски снимать «Джон Уик» и успел выступить режиссёром только одного фильма — «Атомная Блондинка». Такие перестановки во время съёмки «Дэдпул 2» не могли не вызывать опасений по поводу продолжения. Но так как Дэвид Лейтч уже успел показать, что он умеет снимать экшен-фильмы, а сценаристы первой части Ретт Риз и Пол Верник продолжили работать над второй, то и определённые ожидания тоже имелись.

Deadpool 2 / “Дэдпул 2” Жанр комиксы/комедия/боевик

Режиссер Дэвид Лейтч

В ролях Райан Рейнольдс (Уэйд Уилсон / Дэдпул), Морена Баккарин (Ванесса Карлайл), Джош Бролин (Кейбл), Зази Битц (Домино), Ти Джей Миллер (Хорек) и др.

Компания 20th Century Fox, Marvel Entertainment

Год выпуска 2018

Сайт foxmovies.com

Что же в итоге получилось? В целом «Дэдпул 2» сшит по лекалам первого фильма, только добавьте к этому больше персонажей, больше экшена, драк, спецэффектов, циничных шуток и кровавых сцен. В Fox не раскрывают бюджет картины, но он явно стал раза в два больше. По первому «Дэдпулу» ощущалось, что режиссёр старался экономить, поэтому съёмки велись в основном в помещениях, а более-менее крупных драк было ровно две. Вторая же часть скинула бюджетные оковы, и это позволило режиссёру использовать больше компьютерной графики и разбить в одной из сцен с десяток машин. Соответственно и драк с перестрелками здесь больше, они органично вплетены в повествование. В целом фильм выглядит масштабнее и кажется продолжительнее, хотя его хронометраж вырос всего на 11 минут.

При этом сюжет второго фильма всё также строится вокруг драматических событий в жизни Уэйда Уилсона, ставшего в первой части Дэдпулом. Только если в прошлый раз они в большей степени зависели от решений и прихотей главного героя, то в этот раз сценаристы сменили драму характера на драму положения. Несмотря на то, что Дэдпул пытается быть героем, хотя и в своей манере, это оборачивается для него трагедией. Поиск выхода из этой трагедии — это и есть весь сюжет фильма начиная с завязки. Довольно замысловато, как для комедийного боевика по комиксам, не правда ли? Действительно это могло бы вызвать у зрителя не шуточный диссонанс, но режиссёр элегантно решил эту проблему. Во всех драматических сценах Уэйд Уилсон предстаёт перед зрителем без маски, а шутит и шинкует врагов в костюме Дэдпула. Райану Рейнолдсу, сыгравшему эту роль, тяжеловато даются драматические моменты, но в целом актёр с ними справляется. А умение передавать эмоции главного героя в костюме он показал ещё в первом фильме, и ко второму, к счастью, ничего не изменилось.

Здесь логично задаться вопросом, а есть ли в «Дэдпул 2» столько же юмора, сколько было в первой части? Да, он никуда не делся, Дэдпул всё ещё шутит в ответ практически на каждую реплику. Собственно, этого мы от него и ждали. Но может сам юмор изменился? Нет, шутки главного героя циничные и часто пошлые. Но на фоне вылизанного юмора для киновселенной Marvel и попыток добавить юмор в фильмы DC, «Дэдпул 2» всё ещё ощущается взрослой аудиторией как глоток свежего воздуха. Безусловно, не всем такой юмор понравится, не все поймут отсылки к другим комиксам и героям, но так чтобы ни разу хорошо не посмеяться во время сеанса — это вряд ли получится.

В первой части картины не было выразительных антигероев, в «Дэдпул 2» их тоже не нашлось. Но если первый фильм ещё пытался, то во втором сценаристы решили, что если не получилось с первого раза показать абсолютное зло, то и в этот не стоит. А так как в основе сюжете драма положения, то главный злодей должен быть не за всё плохое, а с понятно мотивацией. Джош Бролин в роли Кейбла с этим легко справляется, пустяки для актёра, сыгравшего главного злодея киновселенной Marvel Таноса.

Актёры второго плана в «Дэдпул 2» немного теряются на фоне основных, и это не удивительно, ведь их во втором фильме заметно больше, чем было в первом. И так как хронометраж картины в целом увеличился не сильно, второстепенные персонажи отбирают экранное время друг у друга, а не у главных героев. Поэтому из всех актёров второго плана можно выделить разве что Зази Битц в роли Домино. Даже Ти Джей Миллер (Хорек), сыгравший пусть и не главную, но важную роль лучшего друга Дэдпула в первой части, появляется во втором фильме скорее эпизодически. Зато в картине есть несколько действительно смешных камео, особенно рекомендую дождаться сцен после титров, здесь они повеселее, чем в первой части.

Наконец, стоит отметить режиссёрскую работу, Дэвид Лейтч с ней отлично справился, правильно масштабировав те основы, которые заложил в эту кинофраншизу Тим Миллер. Спецэффекты в «Дэдпул 2» также стали лучше, спасибо увеличенному бюджету, но он здесь явно не уровня «Мстителей» так что чего-то невероятного ждать не стоит.