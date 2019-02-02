Рецензия на фильм «Фаворитка» / The Favourite

Фильмы Йоргоса Лантимоса очень специфичны, их сложно назвать массовыми и понятными для большой аудитории. Тем не менее, его последняя лента «Фаворитка» привлекла внимание актерским составом и номинациями на «Оскар», поэтому в зоне отчуждения артхаусного кино она точно не останется. К счастью, этот фильм не настолько мрачный, как «Убийство священного оленя», – он насыщен абсурдным комизмом и королевскими интригами.

«Фаворитка» / The Favourite Жанр историческая драма, комедия

Режиссер Йоргос Лантимос

В ролях Оливия Колман (Анна, королева Великобритании), Эмма Стоун (Абигейл Хилл), Рэйчел Вайс (Сара Черчилль, герцогиня Мальборо), Николас Холт (Роберт Харли, 1-й граф Оксфорд), Джо Элвин (Сэмюэл Мэшем) и др.

Студии Element Pictures, Scarlet Films, Film4

Год выпуска 2018 (в Украине 2019)

Сайт IMDb

Фильм «Фаворитка» — один из лидеров по количеству номинаций на премию «Оскар» в 2019 году. Ленту отметили в 10 категориях, среди которых номинации за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий. Такое количество номинаций есть только у драмы «Рома» Альфонсо Куарона. Стиль съемок, драматургия и посыл этих картин совершенно разные, их объединяет одна общая черта – оба фильма сняли не американские режиссеры.

Для греческого сценариста и режиссера Йоргоса Лантимоса «Фаворитка» стала третьей англоязычной работой. Предыдущие ленты Йоргоса «Лобстер» и «Убийство священного оленя» удивили даже критиков на Каннском кинофестивале, повидавших на своем веку очень разное кино. Несмотря на странность и почти жуткую откровенность, в них встречалась сатира, которая сделала фильмы Лантимоса совершенно непохожими на другие картины.

В «Фаворитке» немного меньше присущей Лантимосу неординарности, чем в других его работах. Это можно объяснить тем, что на этот раз Йоргос не принимал участия в создании сценария, полностью доверив это дело Деборе Дэвис и Тони Макнамару. Они написали свою версию жизни Анны Стюарт – королевы Англии, занявшей трон в 1702 году. Получился фильм с исторической основой, на которую наложился современный взгляд, раскрывающий комично-трагичную сторону дворцовых интриг.

Сюжет фильма переносит зрителя в 1708 год, в разгар войны между Англией и Францией. От королевы Анны (Оливия Колман) ждут решающих политических решений, но она отдает предпочтение эксцентричным забавам или предается печали, вызванной проблемами со здоровьем. Единственный человек, кого подпускает к себе Анна – это Сара Черчилль, герцогиня Мальборо (Рэйчел Вайс). Она, пользуясь слабостями королевы, фактически берет управление военными действиями на себя. Такая ситуация вызывает гнев политического деятеля Роберта Харли (Николас Холт), но сделать что-то он не в силах, ему остается лишь поправлять свой напудренный парик. Однако во дворце появляется новый человек, который ловко приспосабливается к королевским манипуляциям. Это служанка с аристократическими корнями Абигейл Хилл (Эмма Стоун). Она проявляет хитрость и добивается расположения Анны.

«Фаворитка» – это очень своеобразный взгляд на пороки XVIII века, прямым источником которых была власть. Лантимос ловко сочетает костюмированную драму с комедией человеческой природы, оттеняя их гнетущей атмосферой огромного дворца. В фильме манипуляция, предательство и подлость становятся точно такими же главными героями, как и королевская свита. Еще больше гротеска ленте добавляет объектив fisheye, который в некоторых сценах использует оператор Робби Райан. С его помощью зритель как будто видит намного больше, подтверждая догадки о том, что даже в покоях королевы не останется нераскрытых секретов.

Фильм «Фаворитка» стоит смотреть хотя бы ради игры Оливии Колман (получила номинацию на «Оскар» в категории лучшая женская роль), Рэйчел Вайс и Эммы Стоун (обе артистки получили номинации в категории лучшая женская роль второго плана). Они демонстрируют романтический треугольник, в котором любовь — это обычный способ достижения целей. Эмоциональный диапазон актрис прекрасно передает внутренние безумства и крайности их персонажей.

Оливии Колман удалось создать портрет капризной королевы, которая находится в плену слабостей тела и личных прихотей. Колман, гармонично вжившись в роль Анны, сперва забавляет зрителя абсурдной логикой и тщеславием, затем вызывает жалость своей уязвимостью. В окружении пышных убранств Оливия напоминает большого ребенка, вынужденного принимать взрослые решения. Рэйчел Вайс и Эмма Стоун, в свою очередь, блестяще разыгрывают соперничество, которому нет границ. Интересно, что Стоун, будучи единственной американской актрисой в основном составе, пришлось учиться говорить с английским акцентом (поэтому фильм интереснее смотреть с субтитрами).

В «Фаворитке» Лантимос создает легкомысленную атмосферу, но при этом остается верным своим фирменным приемам. Ознакомиться с ними однозначно стоит, особенно учитывая то, как близко режиссер подобрался к «Оскару».