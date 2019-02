Рецензия на мультфильм How to Train Your Dragon: The Hidden World/«Как приручить дракона 3: Скрытый мир»

За девять лет, прошедших с выхода оригинального мультфильма How to Train Your Dragon, DreamWorks/Universal Pictures успела выпустить три полнометражные картины, четыре короткометражки, восемь сезонов мультсериала, комиксы, видеоигры, мягкие игрушки и пр., и пр. Кажется, пришла пора ставить точку.

How to Train Your Dragon: The Hidden World/«Как приручить дракона 3: Скрытый мир» Жанр мультфильм

Режиссер Дин Деблуа

Роли озвучивали Джей Барушель (Иккинг), Кейт Бланшетт (Валка), Америка Феррера (Астрид), Крейг Фергюсон (Плевака), Джона Хилл (Сморкала), Джастин Раппл (Задирака), Кристен Уиг (Забияка), Ф. Мюррей Абрахам (Гриммель) и др.

Студии DreamWorks Animation, Universal Pictures

Год выпуска 2019

Сайты IMDb

Драконы и викинги живут в мире и согласии. Иккинг, вместе с друзьями, совершает набеги на караваны охотников за драконами, освобождая все новых и новых летающих созданий и приглашая их жить на свой остров. По большому счету, единственная проблема Иккинга и его соплеменников – перенаселенность. Поэтому, когда на остров является легендарный охотник за драконами Гриммель, поклявшийся убить всех Ночных Яростей, Иккинг и его друзья решают переселиться в населенный драконами Скрытый мир и отправляются на его поиски.

Третья часть How to Train Your Dragon чуть более взрослая, чем две предыдущие, ее основная тематика – романтические отношения и брак. Причем если линия Беззубика и Дневной Ярости – это история неуклюжих подростковых ухаживаний и связанных с ними забавных ситуаций и непонимания между героями, то линия Иккинга и Астрид, которых все окружающие подталкивают к браку – это рассказ о современных взвешенных отношениях, в которых молодые люди сами принимают решения, не обращая внимания на мнение окружающих, предрассудки и традиции. Вопрос в том, будет ли такая тематика интересна детям, на которых вроде бы была ориентирована вся серия How to Train Your Dragon.

Одна из слабых точек триквела – главный злодей. Гриммель очень эффектно появляется в кадре, его драконы-убийцы действительно впечатляют, но стоит злодею открыть рот… Мотивация «Я убиваю драконов потому, что я убиваю драконов» выглядит настолько же нелепо, насколько глупо, а больше за этим персонажем, кажется, ничего и нет.

Нельзя сказать, что How to Train Your Dragon 3 — плохой мультфильм. По большому счету, он сложен практически из тех же компонентов, что и две предыдущие части: химия отношений между Иккингом и Беззубиком; смешные персонажи, как люди, так и драконы; романтизация жизни викингов и специфический юмор. И это даже работает… до тех пор, пока вы сидите в зале. Стоит вам покинуть кинотеатр, и уже через полчаса вы, скорее всего, не повторите ни одной шутки, прозвучавшей с экрана, а через неделю с трудом вспомните хоть какую-нибудь сцену мультфильма. Кажется, серия How to Train Your Dragon исчерпала себя еще во втором фильме. Решение завершить франшизу, а третья серия выглядит именно как финальная, выглядит вполне логичным.

А вот что в How to Train Your Dragon 3 однозначно хорошо – так это графика. В чем-то этот мультфильм похож на The Good Dinosaur от Walt Disney/Pixar. При достаточно слабом сюжете и карикатурных персонажах тот мультфильм Pixar показывал просто поразительное качество рендеринга при прорисовке природы и погодных эффектов. То же и с How to Train Your Dragon. Вода, песок, туман, облака выглядят просто невероятно. Особенно облака. А еще здесь просто изумительная, очень кинематографическая камера в сценах полета. Эпизод с проникновением в Скрытом мире – это просто нечто фантастическое. Цвета, детали, свет, камера – это какой-то совершенно новый уровень графики. Интересно, что в других сценах такого ощущения нет, как будто при пролете через водопад у мультфильма сменился графический движок.

Маловероятно, что How to Train Your Dragon: The Hidden World покажет рекорды в прокате и вряд ли он будет номинирован на какую-нибудь премию. По большому счету, этот мультфильм стоит смотреть только ради графики. Имеет ли смысл вести на рекламный ролик современных CG-движков ребенка, решайте сами.