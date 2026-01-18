Рецензия на фильм "28 лет спустя: Храм костей" / 28 Years Later: The Bone Temple

15 января в кино стартовали показы постапокалиптических ужасов «28 лет спустя: Храм костей» — продолжения прошлогоднего «28 лет спустя». Обе ленты снимались параллельно по сценарию Алекса Гарленда, и если режиссером предшественника выступил отец-основатель франшизы Дэнни Бойл, то за текущий проект отвечает Ниа ДаКоста, опыт которой в Marvel положительным не назовешь. «Храм костей» задумывался как вторая часть трилогии с последующим возвращением звезды оригинальных «28 дней спустя» (2002) Киллиана Мерфи. Куда двигают серию создатели и как это выглядит на экране — выложили в нашей рецензии.

Плюсы: в целом интересная и содержательная история противостояния двух разных мировоззрений; выступление Рэйфа Файнса, ставшее украшением всего фильма; интересное развитие франшизы в целом; мощный саундтрек; хороший задел на завершение трилогии; Минусы: слишком много кровавого бескомпромиссного ультранасилия, смотреть на которое — еще то "удовольствие"; кому-то может не хватить экшена с зараженными; 8 /10 Оценка

«28 лет спустя: Храм костей» / 28 Years Later: The Bone Temple

Жанр постапокалиптический зомби-хоррор

Режиссёрка Ниа ДаКоста

В ролях Рэйф Файнс, Алфи Уильямс, Джек О’Коннел, Эмма Лейрд, Эрин Мэй Келлиман,

Год выпуска 2025

Как мы помним из предыдущей части, мелкий Спайк потерял мать и присоединился к банде «Джимми» — гнилозубых гопников в спортивных костюмах и белых париках во главе с обезумевшим Джимми Кристалом. Они сеют хаос, боль и страдания, будто их и без того мало в Великобритании.

Тем временем измазанный йодом доктор Иен Келсон продолжает возводить свой Храм костей, но вместе с тем, скажем так, находит возможность познакомиться поближе с альфа-зараженным Самсоном — искусным адептом фаталити от Саб-Зиро. Конечно, в какой-то момент судьба сведет религиозных фанатиков-сатанистов и ученого-гуманиста, что приведет к фатальным последствиям.

Если кто-то переживал, что после восстания из мертвых дерзкой зомби-франшизы Дэнни Бойла режиссерка Ниа ДаКоста все испортит, спешим заверить, что это не так. Более того, где-то у нее получилось даже лучше, чем у самого Бойла в прошлом году. Больше никаких историй взросления на фоне постапокалипсиса, если вдруг вам было мало Карла в «Ходячих мертвецах». Центральная арка сюжета, актуальная скорее для подростков, но существовавшая внутри сплошь взрослого и мрачного фильма, теперь отошла на задний план.

Вместо юного персонажа Алфи Уильямса на авансцену выходят две абсолютные противоположности — Джимми Кристал в исполнении Джека О’Коннела и файнсовский Келсон, и за этими парнями наблюдать куда интереснее, чем за перепуганным мальцом, которого обстоятельства заставляют решиться на мужские поступки. Файнс — вообще лучшее, что случалось с этой зомби-серией со времен оригинала. По своей сути встреча этих двух — в самом простом толковании — безумие одного в противовес сохранению, насколько это возможно, здравого смысла другого. Но на самом деле это не что иное, как битва идеологического уровня, конфликт мировоззрений, спор образов жизни (способов выживания?).

Поначалу, впрочем, ничто не намекало на хорошее кино. Первая половина хронометража преимущественно отдана банде «Джимми» и, соответственно, изобилует безжалостной жестокостью и беспощадными пытками. «Если вам в удовольствие посмотреть на большом экране на то, как с кого-то живьем сдирают кожу, то это ваше кино» — вот такой вывод можно сделать, глядя на этот отрезок.

Но когда Ниа ДаКоста и Алекс Гарленд наконец прекращают играть в практически однобокий трэш-хардкор, от которого хочется сбежать из зала куда подальше, а начинают насыщать повествование содержанием, при этом давая больше пространства для персонажа Рэйфа Файнса, кино начинает играть новыми, яркими красками.

Психопат Кристал и большинство его последователей — это чистое, незамутненное моральными ориентирами зло, порожденное детскими воспоминаниями, травмами и искаженным мировосприятием. Эти молодые люди, а точнее — нелюди, взрослели и формировались в мире, который стремительно катился в пропасть. Что, собственно, и привело к созданному ими религиозному культу (ведь вера в дьявола — тоже вера), мощь которого подпитывается пустым популизмом.

Но ничто не является оправданием для недочеловеков — тот же Спайк, родившийся уже среди руин, не утратил способности распознавать что такое хорошо, а что — плохо. При всех тех потрясениях, которые он пережил недавно.

Противопоставляется этим подонкам Иен Келсон, который верит не в религиозные сказки (что, однако, не мешает ему символически назвать альфа-зомби ветхозаветным Самсоном или сравнить себя с мифическим Андроклом), а в силу науки. По крайней мере, силу чудодейственного морфия, который станет сладким утешением, спасительной передышкой в условиях тотальной безысходности. Хотя даже тогда персонаж Файнса не теряет надежду на исцеление человечества — прямое и метафорическое. Потому что он и сам является тем центром гуманизма и человечности, без которых вернуться к цивилизации невозможно.

Если Иисус Христос — суперзвезда, то местный Лихой, то есть сатана — настоящая рок-звезда: сцена с Iron Maiden должна войти в перечень лучших моментов в кино 2026 года.

Пусть здешняя команда киноделов не претендует на формалистскую изысканность Дэнни Бойла, но свое дело знает — с технической стороны пожаловаться не на что. Разве что мы получили меньше дерганой камеры и резкого монтажа, присущих бойловским экшен-сценам. Потому что и самого экшена здесь не так чтобы много.

«Костяной храм» начинался как бессмысленная резня ради резни, разбавленная местами смехотворными «отношениями» доктора Келсона с альфой. Но в итоге создатели подарили нам осмысленную, содержательную историю, что вмещает настоящий рок-концерт от зомби-постапокалиптики. Видимо, чего-то подобного раньше и не хватало этой франшизе. Теперь время для твоего камбэка, Джим.