Рецензия на фильм "Машина войны" / War Machine

6 марта на платформе Netflix вышел научно-фантастический боевик «Машина войны» (не путать с одноименной сатирой с Брэдом Питтом 2017 года, также вышедшей на Netflix), где главную роль исполнил Алан Ритчсон. Что предлагает это кино с незатейливым названием, которое отлично подошло бы какому-нибудь мокбастеру а-ля псевдо «Терминатор», рассказываем в рецензии ниже.

Плюсы: достаточно экшена, чтобы зритель не скучал; простота во всем идет этому фильму на пользу; Алан Ритчсон хорошо себя проявляет как герой боевика; Минусы: все без исключения второстепенные персонажи почти лишены характеров и существуют сугубо для функциональных нужд простенького сценария; вторичность и общая непритязательность; к реалистичности определенных сцен возникает много вопросов; 6.5 /10 Оценка

«Машина войны» / War Machine

Жанр научно-фантастический боевик

режиссёр Патрик Хьюз

В ролях Алан Ритчсон, Деннис Куэйд, Стефан Джеймс, Джай Кортни, Эсай Моралес, Кейнан Лонсдейл, Дэниел Уэббер, Джейк Райан

Премьера Netflix

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

После трагической гибели младшего брата в Афганистане безымянный герой в исполнении Ритчсона (предлагаю называть его не 81-й, как в фильме, а, скажем, Джек Ричер), также армеец, решает исполнить мечту павшего родственника и вступить в ряды рейнджеров США. Военная муштра, устроенная суровыми Деннисом Куэйдом и Эсаем Моралесом, для бывалого солдата не стала чем-то неприятно неожиданным.

А вот что было настоящим сюрпризом для всех, так это вторжение роботов-пришельцев, по крайней мере с одним из них отряду Ричера пришлось столкнуться как раз в разгар решающего экзамена. Но как противостоять мощному врагу, имея в арсенале холостые патроны, да еще и будучи застигнутыми врасплох?

Режиссер и сценарист «Машины войны» Патрик Хьюз далеко не новичок в жанре боевика — его предыдущими работами были «Неудержимые 3» (2014), «Телохранитель киллера» и его сиквел (2017, 2020), а также «Человек из Торонто» (2022), вышедший на том же Netflix. Но в тех непритязательных однодневках к основному направлению непременно добавлялось легкомысленное «комедийный» (качество той комедии — тема для отдельных разговоров). И если третье пришествие заслуженных голливудских пенсионеров во главе со Сталлоне чем-то комедийным не позиционировалось, то вспомните хотя бы персонажа Антонио Бандераса.





Что касается «Машины войны», то это зверь несколько иного толка — уже в самом начале героя постигает трагедия, поэтому Алану Ритчсону на протяжении всего фильма приходится изображать тяжелое бремя драматического прошлого и изо всех сил излучать грусть в многозначительном взгляде. Актер держится в кадре достаточно уверенно, другое дело, что драма у Хьюза несет сугубо декоративный характер, то есть существует для того, чтобы в итоге красиво закрыть сюжетную арку. Для этого создателям хватило свести активность одного из персонажей к обременительной беспомощности.

Но давайте будем откровенны, в этот раз, как и в болшинстве своем, включение Netflix обусловлено не глубокими драматическими коллизиями, а старым добрым желанием развлечения, в том числе в контексте именно боевика, и здесь ленте точно есть что предложить.

Хьюз и его соавтор, дебютант на сценарной ниве в полнометражном кино Джеймс Бефорт, решили не изобретать велосипед и сделали ставку на святую простоту и проверенные формулы. Такой подход вполне имеет право на жизнь и даже подкупает. Это лента из разряда тех, где, спускаясь со скалы, говорят фразу «обязательно встретимся внизу», и ты точно понимаешь, что никто там уже не встретится.

Итак, берем сюжетный каркас «Хищника». Разбавляем милитаристским пафосом где-то из фильмов Майкла Бэя, или тех самых блокбастеров об инопланетном вторжении родом из 2010-х, таких как «Битва за Лос-Анджелес» (2011) или «Морской бой» (2012). Забиваем на реалистичность показанного и харизму персонажей, зато насыпаем динамичного экшена, чтобы не приходилось скучать. Приправляем обреченностью болванчиков, чтобы за них хотелось болеть, и вышеупомянутой щепоткой драмы. Вуаля, развлечение на вечер пятницы готово.

«Машина войны» доказывает, что от современного стримингового мейнстрима не требуется чего-то запредельного — достаточно просто сделать нормально, пусть даже работая над такими простыми и вторичными задумками, как здесь. Собственно, насчёт вторичности, авторы не гнушаются нагло красть у классики — вместо Шварценеггера на авансцене блистает другая груда мышц Алан Ритчсон; вместо Яутжа — модифицированная версия культового ЕD-209; а финал заставляет невольно вспомнить о «Чужих» (1986) Джеймса Кэмерона.

При большом желании можно еще вспомнить «Псов-воинов» (2002) Нила Маршалла, где отряд военных начинал с тренировочной миссии, а в итоге все также обернулось в отчаянную борьбу за выживание, правда, с вервольфами, а не роботами. Однако на фоне скромного британского ужастика «Машина войны» выглядит натурально блокбастером. Причем таким, который также не чурается кровавости.

В общем жалеть о просмотре не приходится — это глупенький, нормальный, в меру увлекательный и динамичный НФ боевичок на раз для вечернего досуга. В развязке, правда, нам толсто намекают, что местная заруба была лишь пилотным эпизодом к чему-то более масштабному, и этот финт с одной стороны интригует, а с другой — дает повод для огорчения из-за того, что все самое интересное, если оно таки произойдет, приберегли на потом.

Ну и давайте расставим все точки над і: вы же догадались, что «Машина войны» — это не про враждебно настроенную жестянку, а про несокрушимого Ричера-Ритчсона, в лучших традициях Железного Арни дающего достойный отпор незваному инопланетному гостю.