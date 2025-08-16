10 хороших фантастических фильмов, несправедливо осужденных критиками

Это уже было. Ноль свежих идей. Бледная копия классики жанра. Нередко примерно такие характеристики звучали в сторону лент, представленных в сегодняшней подборке (кто бы мог подумать, что среди них аж по две — с Дольфом Лундгреном и Винсентом Д’Онофрио). Но не всегда вторичность является мерилом плохого кино, и в этом материале мы попробуем доказать, что многим проектам банально не повезло, а хорошо знакомые нам тропы и ситуации могут увлечь не хуже, чем картины, которые принято характеризовать «глотком свежего воздуха». Истории про киборгов, вторжение пришельцев, постапокалиптика, киберпанк, антиутопии и даже космоопера — все, что вы любите собрали здесь.

На самом деле недооцененных фантастических фильмов целая масса, о чем свидетельствуют наши предыдущие статьи, посвященные соответствующему сай-фаю 80-х и 90-х годов. Чтобы лишний раз не повторяться, мы не брали во внимание картины из этих материалов. И да, мы не забыли о «Звездном десанте», но он будет более уместным в одной из будущих статей (если она, конечно, состоится). В комментариях приглашаем добавлять ваших любимцев, которых несправедливо осудили за отсутствие оригинальности высоколобые обозреватели.

«Универсальный солдат» / Universal Soldier

Год выпуска: 1992

Режиссер: Роланд Эммерих

В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен, Элли Уокер, Эд О’Росс, Меллер Ральф, Джерри Орбах

Рейтинг IMDb: 6,1

Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes: 34%

С чем сравнивали: «Терминатор 2: Судный день»

Когда-то обычный американский солдат Люк Деверо и обезумевший сержант Эндрю Скотт служили вместе на войне во Вьетнаме, и ничем хорошим это не кончилось. В наши дни оба «восстают» из пропавших без вести в облике практически неуязвимых «универсальных солдат» — элитного отряда, готового выполнять любые приказы. Но травмы далекого прошлого дают о себе знать, и бывшие враги столкнутся в решающей битве, теперь уже со всеми имеющимися апгрейдами.

«Универсальный солдат» стал дебютной голливудской работой в будущем известного мастера по уничтожению планеты Земля Роланда Эммериха. Лента немецкого постановщика вышла в максимально неподходящее время, фактически через год после «Терминатора 2», что в итоге и повлияло на ее восприятие (что интересно, оба фильма были выпущены компанией Carolco). На фоне свежего в памяти зрителей шедевра Кэмерона, этот довольно скромный научно-фантастический боевик выглядел бедно, бледно и неубедительно.

Это подчеркивали и в медиа:

«Здесь есть сюжет, своего рода смесь «Робокопа» и «Терминатора», но фильм уступает оригинальному «Робокопу» или любому из фильмов серии «Терминатор»» — писал в рецензии Роберт Ротен;

«Хотя сама идея достаточно глупая, чтобы быть забавной, режиссер Роланд Эммерих представляет Терминатора без особого стиля: две звезды сталкиваются друг с другом, но так и не находят общего языка» — отмечал в своем обзоре штатный критик Rolling Stone Питер Треверс;

«Универсальный солдат может играть мышцами при каждой возможности, но это все равно второсортный Шварценеггер» — заключил рецензент Austin Chronicle Стив Дэвис.

Но если отбросить ныне не актуальные сравнения с «Терминатором», в своей нише боевика категории B картина работает довольно исправно и точно понравится поклонникам жанра, выросшим на фильмах с тем же Железным Арни или Ван Даммом. Да и тогдашний зритель не послушал критиков и ринулся в кинотеатры: по данным Variety при бюджете в $23 млн мировые сборы составили более $100 млн.

«Джонни Мнемоник» / Johnny Mnemonic

Год выпуска: 1995

Режиссер: Роберт Лонго

В ролях: Киану Ривз, Дина Мейер, Айс-Ти, Такеси Китано, Денис Акияма, Дольф Лундгрен, Генри Роллинз, Барбара Зукова, Удо Кир

Рейтинг IMDb: 5,6

Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes: 20%

С чем сравнивали: «Бегущий по лезвию», «Вспомнить все»

В «будущем» 2021 году очень странный, но все-таки Интернет стал неотъемлемой частью жизни. Человечество страдает от недуга, получившего название синдром нервного истощения. Власть находится в руках крупных корпораций, в то время, как низшие слои населения прозябают в ужасных условиях. Симпатичный парень Джонни работает так называемым мнемоником — курьером, который с помощью специального импланта может загружать данные в свой мозг. Но когда в его голове оказывается информация, которая рискует изменить весь мир, на него открывают охоту все заинтересованные. И теперь у героя есть 24 часа, чтобы извлечь из головы сверхважные 320 ГБ инфы, иначе он в любом случае погибнет.

Сюжет «Джонни Мнемоника» основан на одноименном рассказе Уильяма Гибсона, причем он же писал сценарий и к киноадаптации. Поначалу Гибсон и режиссер Роберт Лонго хотели сделать ироничное авторское кино, однако после успеха «Скорости» (1994) студия Sony выделила на производство до $30 млн. Вместе с тем студийные боссы вмешивались в творческий процесс. Например, именно они навязали взять в проект Дольфа Лундгрена, с которым Гибсон и Лонго не представляли, что делать (и это очень заметно во время просмотра). В итоге готовый материал был перемонтирован без участия постановщика, что не позволило тому воплотить свой творческий замысел.

Но даже несмотря на это «Джонни-Мнемоник» выдался удивительно интересным киберпанком с крутыми технологическими фишками. Да, он не прошел проверку временем: сегодня здешняя графика может вызвать разве что улыбку на лице, но в свое время это было чем-то странным и увлекательным. А заложенные в повествование смыслы заиграли новыми, пророческими красками — своего рода техногенная чума стала прекрасной иллюстрацией настоящего, как и люди в защитных масках в Пекине напоминанием о недавнем пандемическом прошлом. Не говоря о том, что ленту называют предтечей «Матрицы» и культового образа Нео.

Конечно, тогдашние критики не имели таких знаний, ведь не видели «Матрицу», не слышали о коронавирусе и не представляли, насколько зависимым от технологий окажется общество XXI века. А потому прогнозируемо набросились на ленту, не оставив от нее камня на камне:

Не поскупилась на сокрушительные эпитеты авторка The New York Times Кэрин Джеймс, охарактеризовавшая фильм «жалкой имитацией «Бегущего по лезвию» и «Вспомнить все», добавив, что «это катастрофа во всех отношениях».

Солидарен с этой барышней был и Оуэн Глейберман, написавший для Entertainment Weekly следующее: «Джонни Мнемоник» — вялый и вторичный триллер о будущем (по сути, «Бегущий по лезвию», только безвкусный)».

«Пародией на «Бегущего по лезвию» охарактеризовал ленту и обозреватель USA Today Майк Кларк.

Крайне радостно, что в 2022 году справедливость частично восторжествовала, ведь Роберт Лонго получил возможность сделать черно-белую версию фильма, как и задумывал в начале, но тогда студия отказала. Теперь лента стала хотя бы немного ближе к первоначальному авторскому видению.

«Водный мир» / Waterworld

Год выпуска: 1995

Режиссер: Кевин Рейнольдс

В ролях: Кевин Костнер, Джинн Триплхорн, Деннис Хоппер, Тина Маджорино, Майкл Джетер, Ким Коутс, Джек Блэк

Рейтинг IMDb: 6,3

Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes: 59%

С чем сравнивали: «Безумный Макс»

В 2500 году практически вся суша ушла под воду в результате таяния ледников и стремительного поднятия уровня моря. Люди поселились на импровизированных островках, получивших название атоллы. В центре повествования находится безымянный моряк-одиночка, который неохотно берет на свой тримаран женщину Хелен и маленькую болтливую девчушку Энолу, на которую охотится лидер банды пиратов, известных как Курильщики, коварный Дьякон. Он верит, что с помощью мелкой сможет найти мифический остров, поэтому моряку придется вступить в ожесточенное противостояние с бандой вооруженных до зубов головорезов.

Режиссер Кевин Рейнольдс и актер Кевин Костнер воссоединяются на съемочной площадке после совместной работы в «Робин Гуде: Принц воров» (1991), и не где-нибудь, а в самом дорогом, без учета инфляции, на тот момент фильме в истории с бюджетом в $175 млн. Для 1995 года это очень круто. На экране мы действительно видим, на что были потрачены эти средства: даже на сегодня лента выглядит более чем прилично. Да и в рамках жанра «Водный мир» нисколько не уступает современным блокбастерам, например, условной «Фуриосе» (2024).

Однако душные критики не были в восторге:

Оуэн Глейберман в материале для Entertainment Weekly отмечал, что «фильм в целом получился второсортной копией «Безумного Макса 2″ с более слабыми, замедленными боевыми сценами и менее впечатляющими злодеями»;

«Это действительно похоже на «Безумного Макса», который ушел в море» — писал в негативной рецензии Филип Мартин в Arkansas Democrat-Gazette.

«Пародия на «Безумного Макса» — повторял мнения коллег Том Черити из Time Out.

Зато авторы многочисленных ретроспективных рецензий за 2025 год, приуроченных к 30-летию выхода фильма, в подавляющем большинстве тепло отозвались о «Водном мире». Вдоволь накормленные нынешними «шедеврами» кинематографа, они таки увидели очевидную ценность ленты, которую не разглядели ее современники.

«Тринадцатый этаж» / The Thirteenth Floor

Год выпуска: 1999

Режиссер: Джозеф Руснак

В ролях: Крейг Бирко, Армин Мюллер-Шталь, Гретчен Мол, Винсент Д’Онофрио, Деннис Гейсберт, Стивен Шаб

Рейтинг IMDb: 7

Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes: 28%

Где посмотреть: MEGOGO

С чем сравнивали: «Матрица», «Экзистенция»

Лос-Анджелес, 1999 год. Владелец крупной компьютерной корпорации Хэннон Фуллер и его заместитель Дуглас Холл 6 лет работали над виртуальной симуляцией Лос-Анджелеса образца 1937 года. После убийства Фуллера все доказательства указывают на то, что именно Холл совершил непоправимое. В попытках добраться до истины, он загружает свое сознание в соответствующий аватар виртуальной реальности, банковского служащего Джона Фергюсона, еще не подозревая, какие открытия его ждут впереди.

«Тринадцатый этаж» является вольной адаптацией научно-фантастического романа «Симулакрон-3» (1964) американского писателя Дэниела Ф. Галуйе и формально римейком «Мира на проволоке» (1973) Райнера Вернера Фассбиндера. Одним из продюсеров ленты значится вышеупомянутый Роланд Эммерих, а ставить ленту поручили Джозефу Руснаку, который работал вторым режиссером на эммериховской «Годзилле» (1998).

Если и можно было найти максимально скверное время для выпуска «Тринадцатого этажа», то это было оно. Премьера состоялась буквально через 2 месяца после выхода эпохальной «Матрицы», с которой конкурировать в принципе невозможно. Это хороший фильм, которому просто не повезло оказаться рядом с творением Вачовски. В такой же ситуации оказалась и «Экзистенция» Кроненберга, премьеровавшаяся между этими двумя, но кронеберговское кино — это отдельная вселенная, к тому же канадец в то время уже выступал в статусе живого классика, кино которого критики в основном любят и уважают.

«Большинство сюрпризов в этой интригующей задумке уже используются в «Экзистенции» и «Матрице» — заключил обозреватель E! Online;

В противовес этому мнению выступил Дастин Путман в обзоре TheFilmFile, который, впрочем, все равно негативно оценил кино: «Еще до выхода нового научно-фантастического фильма Джозефа Руснака «Тринадцатый этаж» его уже сравнивали с такими недавними фильмами, как «Матрица», «Темный город» и «Экзистенция», но это сравнение не выдерживает критики и имеет лишь поверхностное значение»;

«Фильм имел бы больше шансов, если бы не вышел в тени «Матрицы» — подытожил в прошлом году Кевин Карр в своем подкасте Fat Guys at the Movies.

Что символично, «Тринадцатый этаж» номинировался на «Сатурн» в категории Лучший научно-фантастический фильм, и догадайтесь с одной попытки, кому он проиграл.

«Эквилибриум» / Equilibrium

Год выпуска: 2002

Режиссер: Курт Уиммер

В ролях: Кристиан Бэйл, Шон Бин, Эмили Уотсон, Тайе Диггз, Ангус Макфадьен, Шон Пертви, Уильям Фихтнер

Рейтинг IMDb: 7,3

Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes: 40%

С чем сравнивали: «451 градус по Фаренгейту», «1984», «Дивный новый мир»; «Гаттака», «Матрица»

События происходят после Третьей мировой войны в тоталитарном городе-государстве Либрия. Во избежание последующих конфликтов, на законодательном уровне запрещены эмоции и все, в частности произведения искусства, что эти эмоции может спровоцировать. Дабы оставаться мрачными нахмуренными бревнами, население должно принимать ежедневные инъекции специального препарата. Высокопоставленный клирик Джон Престон четко придерживается строгих законов и контролирует то, чтобы его примеру следовали другие, пока сам постепенно не подвергается тому, что делает нас людьми.

«Эквилибриум» стал лишь вторым фильмом в режиссерской карьере Курта Уиммера, которую позже загубит действительно бездарный «Ультрафиолет» (2006). Но критики не взлюбили и стоящее кино, которое пусть и выглядит вторично, зато качественно развлекает и прекрасно выглядит с точки зрения стиля, хореографии боевых сцен и дружбы главного героя с собачкой, еще задолго до этих ваших «Джонов Уиков». Бои составляют так называемую ган-ката, что врастает корнями в гонконгские боевики — технику боевого искусства, которая сочетает рукопашный бой с использованием огнестрельного оружия. Ну и крутость Кристиана Бэйла здесь просто зашкаливает.

Опять же, «Эквилибриуму» несколько не повезло со временем выхода на экраны, ведь стилистически лента явно перекликается с «Матрицей», которая тогда была у всех на слуху (в 2002-м как раз премьеровалась вторая часть хита Вачовски с подзаголовком «Перезагрузка»). И сравнений не в пользу куда более скромного «Эквилибриума» было не избежать. А о непременных параллелях с классическими антиутопиями нечего и вспоминать.

Элвис Митчелл из The New York Times писал : «Если бы кто-то оставил на солнце «1984», «451 градус по Фаренгейту», «Дивный новый мир», «Гаттаку», а также халтуры Сильвестра Сталлоне «Судья Дредд» и «Разрушитель» и выплеснул эту жидкую кашу на экран, то картина все равно получилась бы лучше «Эквилибриума». Фашистский шикарный гардероб клириков и их ган-ката наверняка заставят создателей «Матрицы» прочесывать каждый кадр на предмет нарушения авторских прав»;

Примерно то же самое видал и обозреватель Observer Филип Френч: «Фильм представляет собой смесь Фрица Ланга, Олдоса Хаксли, Джорджа Оруэлла и Рэя Брэдбери, к которой сценарист и режиссер Уиммер не приложил никакого творческого подхода»;

Подытоживает все эти аргументы общий консенсус критиков на Rotten Tomatoes: «Эквилибриум» — это разогретая мешанина из других научно-фантастических фильмов».

С другой стороны, как метко высказался Майк Месси из Gone With The Twins: «Если уж фильм и заимствует многое из предыдущих работ, то пусть лучше ворует у лучших».

«Хроники Риддика» / The Chronicles of Riddick

Год выпуска: 2004

Режиссер: Дэвид Туи

В ролях: Вин Дизель, Колм Фиоре, Кит Дэвид, Алекса Давалос, Карл Урбан, Тэнди Ньютон, Джуди Денч

Рейтинг IMDb: 6,6

Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes: 28%

Где посмотреть: MEGOGO

С чем сравнивали: культовые космооперы и выдающиеся научно-фантастические блокбастеры

После событий «Черной дыры» (2000) космический преступник Ричард Риддик прибывает на планету Гелион Прайм, где ему придется столкнуться со смертоносными полумертвыми некромонгерами, обращающих всех в свою веру, а непокорных — уничтожают. Назревает принципиальный конфликт, поскольку трудно в галактике найти более непокорную личность, чем мятежник Риддик.

После скромного космо-хоррора «Черная дыра» Ричард Риддик пафосно вернулся на большие экраны среди помпезных декораций и крутых спецэффектов дорогостоящего блокбастера, еще и в статусе настоящей звезды, учитывая успех «Форсажа» (2001) и «Трех иксов» (2002). Но публика оказалась банально не готова к резкому увеличению масштабов.

Об этом свидетельствуют низкие кассовые сборы (жалкие $115 млн при примерно таком же бюджете) и нелестные рецензии в медиа, где критиковался отход от стиля оригинального фильма (что парадоксально, учитывая то, что последнему изрядно досталось за подражание жанровым предшественникам).

Справедливости ради, «Хроники Риддика» ругали не столько за вторичность, сколько за то, что это громоздкий, претенциозный и не слишком изобретательный блокбастер, который больше опирается на спецэффекты, чем на содержание. Хотя нашлись недоброжелатели, упрекавшие создателей и в отсутствии оригинальности:

«Смесь «Властелина колец», «Звездного десанта» и более поздних фильмов «Звездных войн» — замечал Тай Берр в негативном отзыве для Boston Globe.

«Отказавшись от клаустрофобного минимализма своего предшественника, мегабюджетный фильм Дэвида Туи «Хроники Риддика» представляет собой экстравагантную оргию использованных деталей из научно-фантастических фильмов. Щепотка уклонений от пуль из «Матрицы», щепотка египетского фетиша из «Звездных врат», капелька наивно-хиповоского духовного фольклора из «Дюны», и вуаля — последний удручающий летний всплеск несвязного действия и претенциозной мифологизации» — возмущался Ник Шагер из Slant.

Эх, уважаемые, знали бы вы, когда писали эти строки в далеком 2004-м, во что превратятся блокбастеры образца 2025 года. Да, возможно «Хроники Риддика» не смогли стать в один ряд с величайшими представителями жанра, и недостатков здесь действительно хватает. Но в целом это крепкий фантастический блокбастер с претензией на эпическую космооперность, который точно не заставляет сожалеть о потраченном на него времени. Причем как 20 лет назад, так и сейчас. Сегодня хотя бы таких фильмов ой как не хватает, «Мятежная луна» не даст соврать.

«Глобальное вторжение: Битва за Лос-Анджелес» / Battle: Los Angeles

Год выпуска: 2011

Режиссер: Джонатан Либесман

В ролях: Аарон Экхарт, Мишель Родригес, Уилл Ротхаар, Бриджет Мойнахан, Джим Перрак, Майкл Пенья

Рейтинг IMDb: 5,7

Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes: 37%

С чем сравнивали: «День независимости», «Падение «Черного ястреба»

Штаб-сержант морской пехоты США Майкл Нанц уже бывало подумывал об отставке, как вдруг Лос-Анджелес надумали атаковать пришельцы. Отбросив все сомнения, храбрый солдат возглавляет отряд, которому поручено дать отпор инопланетному супостату. Битва за Город Ангелов началась.

После успеха «Района №9» (2009) в первой половине 2010-х фильмы о вторжении пришельцев, один глупее и пафоснее другого, замаячили на экранах с новой силой — вспоминаем бюджетный «Скайлайн» (2010), милитаристскую «Битву за Лос-Анджелес» (2011), вестерно-кинокомиксовые «Ковбои против пришельцев» (2011), пафосный «Морской бой» (2012), отдельно ставим от других действительно крутую «Грань будущего» (2014) и т.д. И если не брать во внимание кино с Томом Крузом, то все они были бесстыдно уничтожены критиками, а некоторые — с треском провалились в прокате.

Среди презренных и отвергнутых больше всего обидно именно за «Битву за Лос-Анджелес». Да, это кино без мозгов, которое скорее напоминает прохождение какого-нибудь шутера, чем имеет хоть малейшие намеки на сюжет. И рассчитано оно исключительно на непритязательное развлечение. Но ведь это хорошая стрелялка: динамичная, увлекательная — все как должно быть.

Как бы там ни было, а критики были неумолимы:

Брайан Эггерт из Deep Focus отмечал : «После поспешной свадьбы «Черного ястреба» и «Дня независимости» этот фильм стал нежелательным потомком — непонятной смесью военных фильмов и научной фантастики, которая оскорбляет доверие к обоим жанрам»;

Вторит ему и Мэтти Лукас, написавший в The Dispatch: «Очередной посредственный фильм о вторжении инопланетян, который не несет в себе ничего оригинального»;

Согласен с коллегами относительно вторичности и Майкл Филлипс из Chicago Tribune, однако в более компромиссном ключе: «Он не оригинальный. Он захватывающий. Этот B-муви гибрид «Падения «Черного ястреба» и «Войны миров» — скромный, но мастерский триумф напряжения над здравым смыслом и клише».

Последнее утверждение, как по мне, ближе к истине. Жаль только, что впоследствии карьера Аарона Экхарта свернет куда-то не в ту сторону.

«Посвященный» / The Giver

Год выпуска: 2014

Режиссер: Филлип Нойс

В ролях: Брентон Твейтс, Одея Раш, Джефф Бриджес, Кэти Холмс, Александер Скарсгард, Мэрил Стрип, Кэмерон Монехэн, Тейлор Свифт

Рейтинг IMDb: 6,4

Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes: 35%

С чем сравнивали: «451 градус по Фаренгейту», «Бегство Логана», «Голодные игры», «Дивергент»

После большой катастрофы общество решило отказаться от старого уклада жизни и построило утопический мир, где нет места человеческим эмоциям и, как следствие, конфликтам, зависти, дискриминации и тому подобное. Юного Джонаса выбирают следующим Хранителем памяти, который должен вобрать в себя предыдущий опыт человечества — как хороший, так и плохой. Но во время своего обучения парень осознает, что новая модель общества не только не работает, но и лишила людей того настоящего, что способно сделать их счастливыми.

Основанный на романе американской писательницы Лоис Лоури «Хранитель» (1993), фильм вышел в эпоху пика популярности подростковых антиутопий, и это в определенной степени сыграло с ним злую шутку. В частности, он прошел относительно незаметно на фоне более дорогих, пафосных и более масштабных «Голодных игр», «Дивергента» и «Бегущего по лабиринту». Чтобы вы понимали плотность выхода этих жанровых собратьев на экраны, приведу график их выхода: «Дивергент» отстрелялся в марте 2014-го, герой нашей статьи — в августе, а «Бегущий по лабиринту» — в сентябре того же года.

Поэтому вовсе не удивительно, что критики набросились на довольно скромную ленту с традиционными обвинениями «книга лучше», подкрепленными упреками во вторичности:

«Эта экранизация выглядит как дешевая смесь «Голодных игр» и «Дивергента» — сделал вывод Марк Кермод в рецензии для The Guardian;

Недалеко в своей мыслях отошел от коллеги и Энди Гаррисон из The List: «Проект, в котором ценится индивидуальность, не должен так рабски следовать школе подростковой драмы «Дивергент».

«Жаль, что эта детская версия «451 градус по Фаренгейту» получилась слащавой» — подытожил Питер Канавезе в тексте для Groucho Reviews.

Но в действительности в «Посвященном» куда больше человеческого, чем в развлекательно-механистических соседях по прокату блокбастерного толка. Это простая, несколько наивная и скомканная, но искренняя эмоциональная история, которая напоминает о самом важном. К тому же с приятным актерским составом, где нашлось место и маститым ветеранам (для Джеффа Бриджеса это был проект мечты — сценарий написали еще во времена «Большого Лебовски» (1998)), и звездам помоложе (Александер Скарсгард здесь проходит ускоренный курс очеловечивания еще задолго до «Киллербота»), и даже голографической Тейлор Свифт.

«Жизнь» / Life

Год выпуска: 2017

Режиссер: Даниэль Эспиноза

В ролях: Джейк Джилленхол, Ребекка Фергюсон, Райан Рейнольдс, Хироюки Санада, Эрион Бакаре

Рейтинг IMDb: 6,6

Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes: 67%

С чем сравнивали: «Чужой»

На Международной космической станции уже готовы получить данные с беспилотной капсулы, прибывшей с Марса с образцами грунта. Во время их исследования ученые обнаруживают внеземную форму жизни — микроскопический организм, который решают назвать Кэлвином. Но вскоре этот на первый взгляд безобидный малыш превращается в смертоносное существо, готовое уничтожить каждого ради своего выживания.

В случае с «Жизнью» обвинения во вторичности насколько очевидны, настолько же и справедливы. Но, кажется, Ридли Скотт не монополизировал жанр космо-хоррора, как и сюжет об опасной космической твари, дающей нагоняй напуганным астронавтам.

Впрочем, к этому фильму критики отнеслись значительно благосклоннее других представителей нашего списка. И не напрасно. «Жизнь» — безоговорочно крепкий жанровый образец, обладающий всеми необходимыми для качественного космо-хоррора характеристиками — саспенсом, загадочностью, отчаянной борьбой с неизвестным и так далее. А сцена, в которой Кэлвин пробирается в глотку Райана Рейнольдса, запоминается надолго.

Нашлось немало и тех, кто не упустил возможности пожурить это кино:

Например, рецензия на авторском портале Ноа Берлацкого Everything is Horrible целиком основывается на сравнении «Жизни» со скоттовским шедевром 1979 года, что, на мой взгляд, является дилетантским односторонним подходом;

«К сожалению, история становится подражанием фильмам «Чужой» и «Нечто» — с грустью констатировал Луис Фернандо Гальван в испаноязычном медиа En Filme;

«Жизнь» оказывается еще одной версией «Чужого», хотя и без шероховатого ужаса и мрачного веселья. В космосе никто не услышит твой храп» — саркастически выразился Джо Моргенштерн в обзоре для The Wall Street Journal.

Кстати, если вы еще не читали наш большой материал, посвященный киносерии «Чужой», ознакомиться с ним можно по этой ссылке.

«Война завтрашнего дня» / The Tomorrow War

Год выпуска: 2021

Режиссер: Крис МакКей

В ролях: Крис Пратт, Ивонн Страховски, Дж. К. Симмонс, Бэтти Гилпин, Эдвин Ходж, Сэм Ричардсон, Жасмин Мэтьюз

Рейтинг IMDb: 6,6

Рейтинг критиков на Rotten Tomatoes: 51%

С чем сравнивали: «День независимости», «Звездный десант», «Грань будущего»

Декабрь 2022 года. После очередной неудачной попытки устроиться на работу бывший зеленый берет Дэн Форестер садится смотреть финал чемпионата мира по футболу в Катаре — вроде как играют бразильцы (для справки — пророчество не сбылось и в финале играли их принципиальные соперники аргентинцы с Лионелем Месси в качестве капитана). Вдруг прямо посреди матча на стадионе появляются крутые спецназовцы и на весь мир сообщают, что через 30 лет Землю ждет апокалипсис в результате атаки пришельцев. Кажется, проблемы с поиском работы теперь для Дэна отпали сами по себе.

Любопытно, что изначально фильм планировался к выходу в кинотеатрах, но последствия Covid-19 дали о себе знать: права на его показ были приобретены Amazon Studios, из-за чего этот пышный киноатракцион с бюджетом $200 млн. был загнан в рамки малых экранов на сервисе Prime Video.

«Война завтрашнего дня» относится к той категории кино, авторы которого не то что не чураются откровенной вторичности и жанровых клише, а буквально упиваются ими. При этом они компетентны как создатели бездумного развлекательного контента, так что и все упреки об отсутствии оригинальных идей можно спокойно игнорировать. Это вменяемая чушь, которая станет отличным эскапистским развлечением на два часа. Все в ней выглядит дорого-богато. В то же время Крис Пратт убедится на собственном опыте, что уничтожить космическую тварь — далеко не то же самое, что приручить почти милого велоцираптора.

Обратимся к нашим славным критикам:

«Война завтрашнего дня» похожа на «Звездный десант», лишенный провокационной сатиры Пола Верховена, «Грань будущего» без иронии Дага Лаймана, который убил Тома Круза, на «Битву за Лос-Анджелес» без убедительной стойкости Аарона Экхарта или на «День независимости» без приятной манерности Уилла Смита» — — написала Роксана Хадади для Polygon;

«Война завтрашнего дня» разворачивается как сборник боевиков об инопланетянах, беззастенчиво воруя из всех фильмов своего жанра — от «Чужих» до «Звездного десанта» — расстраивался автор Willamette Week Рэй Гилл-младший;

Солидарен с коллегами и Майк Макгренаган из Aisle Seat: «Это настоящий франкенштейновский монстр. Он слеплен из фрагментов других научно-фантастических фильмов, таких как «Война миров», «Чужие», «Война миров Z», «Звездный десант» и «Нечто».

Финализируется непритязательное, но увлекательное действо в засыпанной суровыми снегами Северной Земле — ну откуда же еще могли вылезти те монстры, как не из россии.