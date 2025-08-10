Рецензия на фильм "Оружие" / Weapons

С 7 августа в кино можно посмотреть детективный фильм ужасов «Оружие» от режиссера и сценариста Зака Креггера, чей хоррор «Варвар» заслуженно был обласкан критиками и наделал немало шума три года назад. Что касается «Оружия», то после первых идеальных оценок на Rotten Tomatoes ныне рейтинг кинокритиков не сильно снизился и составляет впечатляющие 96% «свежести» согласно 209 обзорам. В рецензии ниже разбираемся, справедливо ли эту ленту называют одним из лучших фильмов года.

Плюсы: захватывающая история, подкрепленная интересной интригой; содержательно фильм открыт для трактовок зрителем; лента предоставляет целую охапку эмоций — от пугающих моментов до истерического смеха; по форме (монтаж, грим, операторская работа и т.д.) это идеальное кино; хороший актерский состав и нет Педро Паскаля; Минусы: кто-то окажется банально не готовым к тому, что предлагает этот фильм; небольшие повествовательные проседания; 9 /10 Оценка

ITC.ua

«Оружие» / Weapons

Жанр детектив ужасов

режиссёр Зак Креггер

В ролях Джулия Гарнер, Джош Бролин, Олден Эренрайк, Бенедикт Вонг, Остин Абрамс, Эми Мадиган, Джун Диана Рафаэль, Тоби Хаас, Джастин Лонг

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

В 2:17 ночи в обычном американском городке произошло нечто очень странное: практически все ученики из класса молодой учительницы Жюстин Ганди (уязвимая Джулия Гарнер, игравшая Серебряную Серферку в новой «Фантастической 4») вышли из своих домов и таинственно исчезли во тьме. Как ни в чем не бывало утром на уроке появился только юный Алекс, однако никаких уроков по очевидным причинам опешившая госпожа Жюстин больше не проводила.

Полиция развернула расследование, допросила всех причастных, однако пользы от этого было мало. Учительница отправилась в вынужденный бессрочный отпуск и принялась топить горе в алкоголе, не оставляя надежд выяснить, что же произошло с ее классом. Решительно настроен и один из родителей пропавшего мальчика Арчер Графф (невозмутимый Джош Бролин, пришедший на замену, только не смейтесь, Педро Паскалю), который предпринимает отчаянную попытку найти ребенка в одиночку. Также в этой загадочной истории будет фигурировать местный коп Пол Морган, директор школы Эндрю Маркус, пропащий наркоман Джеймс и не только.

Когда осенью 2022 года вышел «Варвар», стало понятно, что на горизонте объявился очередной, еще один чрезвычайно талантливый хоррормейкер, которому есть чем удивлять в жутком жанре, в последние годы стремительно набирающим обороты.

Новейший путь Зака Креггера, ранее сосредоточенного на комедиях, есть смысл сравнить с путем братьев Дэнни и Майкла Филиппу — слишком много общего между ними. Австралийские киноделы начинали не то что с другого жанра, а с другого формата — видеороликов на YouTube. Так же, как и Креггер, они громко заявили о себе на весь мир своим дерзким дебютным хоррором «Говори со мной», причем тоже в 2022-м. А еще сценарий «Оружия» родился вследствие гибели близкого друга Креггера, поэтому братья Филиппу занимались написанием на фоне тяжелой утраты.

В итоге в 2025-м австралийцы выпустили свой шокер «Верни ее мне» (в украинском прокате он появился буквально на прошлой неделе), а американский постановщик — «Оружие», и в адрес обеих лент звучит характеристика «лучший фильм ужасов года». То есть, парням удалось не то что благополучно справиться с «синдромом второго фильма», а даже превзойти себя предыдущих. В этом контексте уже не терпится взглянуть на креггеровскую «Обитель зла», запланированную на следующий год.

Правда, в отличие от Филиппу, Креггер предпочитает не столько шокировать, сколько удивлять, вовлекать и не отпускать. Причем с помощью куда более прихотливых киносредств, чем низменное издевательство над детьми в кадре, даром, что и в его истории важное место занимает малышня. Нередко лента напоминает нечто истинно кинговское: тихий сонный городок (разве что не в штате Мэн), где со школьниками случается какая-то чертовщина; бесполезные взрослые, которые не очень-то и прислушиваются к своим чадам; намеки на страшного клоуна и от него нет спасения. Опять же, очевидная отсылка к бешеному Джеку Николсону в кубриковском «Сиянии»…

Повествование у Креггера, по его же словам вдохновленного «Магнолией» (1999) Пола Томаса Андерсона, разделено на главы, каждая из которых отвечает за субъективную точку зрения того или иного персонажа. Каждый раз автор подбрасывает какие-то новые подробности, так что скучать некогда. А вот пугаться — есть когда, к тому же давно надоевшими скримерами здесь никто не злоупотребляет.

Но действительно изобретательная постановка и манера съемки выполнены так, что зловещая тетка в красной кофточке, преследующая формально главную героиню в супермаркете, может напугать куда больше, чем любая резко выпрыгивающая из-за угла почвара. Конкретно этот момент заставляет вспомнить об «Оно», однако уже не кинговское, а то, которое снял Дэвид Роберт Митчелл и где была заложена очевидная аллегория на смертельные болезни, передающиеся половым путем.

Так о чем же все-таки фильм? Одним из первых приходит на ум месседж, в том числе актуальный и для Штатов, о школьной стрельбе, особенно это чувствуется в разделе, посвященном герою Джоша Бролина. Более на поверхности лежит интерпретация о том, как легко сегодня манипулировать неокрепшими умами и слабохарактерными болванчиками, буквально зомбировать их. Достаточно вспомнить нашего придурковатого соседа, где зазомбированные с озвученным в названии оружием в руках сломя голову мчатся убивать по приказу старого чучела.

Вероятно, Зак Креггер не закладывал конкретно такой смысл в свое детище (хотя кто знает), однако украинскому зрителю его будет нетрудно разглядеть, ведь для нас он самый актуальный, самый болезненный, самый сильный. В конце концов, не так уж и важно, о чем это кино. Потому что невозможно не поразиться тому, какое это кино. Насколько это вдохновенный, местами незаурядный жанровый продукт, способный вызвать целый ворох эмоций — от страха или отвращения и вплоть до смеха. Да-да, вы не ослышались: в какой-то момент «Оружие» предоставляет поводы для искреннего хохота.

Ближе к концовке вы наверняка уже не будете понимать, то ли пугаться, то ли смеяться, то ли, быть может, плакать, то ли все вместе, но в том-то и парадоксальная мощь фильма. То, что не должно бы работать, зато должно было вызвать диссонанс, у Креггера работает почти идеально. А интрига, раскрывающаяся постепенно, без спешки, буквально не позволяет оторваться от экрана. Распутывать местный клубок загадок чрезвычайно интересно.

Безусловно, «Оружие» небезосновательно называют одним из лучших фильмов года, и это справедливый приговор. Как справедливо и то, что карма в прямом смысле настигнет кукловодов, у которых руки запачканы в крови и для которых собственные жалкие цели превыше всего. А человеческие, в частности детские жизни ничего не стоят.