Новости Кино 29.07.2025 comment views icon

Детектив ужасов «Орудия» стартовал со 100% на Rotten Tomatoes, но есть нюанс

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Детектив ужасов «Орудия» стартовал со 100% на Rotten Tomatoes, но есть нюанс

Мистический детектив ужасов «Орудия» Зака Креггера получил первые официальные оценки — на удивление идеальные, на первый взгляд, если бы не один интересный нюанс.

Сейчас сайт-агрегатор рецензий отображает для «Орудий» рейтинг 100%, правда, на основе скромных 11 рецензий. Почему их так мало? Кажется, Warner Bros. следует эффективному прошлогоднему маркетингу «Собирателя душ» от Neon, который изначально снял эмбарго на обзоры только для «избранных изданий».

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Сайт World of Reel обратил внимание, что среди перечня отсутствуют топовые отраслевые издания, вроде Variety или Deadline, однако есть десяток менее известных — The Mary Sue, Geeks of Color, Slash Film, The Weekend Warrior, Exclaim, CinemaBlend, CG Magazine, io9, Dread Central и Next Best Picture (последнее, кстати, было единственным, которое не предоставило фильму положительных отзывов). В результате такой ограниченный перечень изданий также привел к тому, что на Metacritic до сих пор нет оценки для «Орудий», ведь только Slash Film был одобрен агрегатором.

Если подытожить доступные на данный момент рецензии общий вердикт получается таким: это один из лучших фильмов ужасов 2025 года и «шаг вперед» для режиссера «Варвара» — то есть все то, что писали в своих отзывах первые зрители в соцсетях. Next Best Picture тем временем предупреждает, что «Орудия» может оставить многих зрителей такими же разочарованными и разделенными, как и его персонажи.

«То, что эмбарго уже снято, а мы получили только несколько рецензий — это часть маркетинговой стратегии. Эти 100% на Rotten Tomatoes сохранятся до тех пор, пока «Орудия» не покажут остальным критикам в неделю релиза. И это, если подумать, — довольно гениально», — пишет Джордан Руми из World of Reel.

В то же время, учитывая предыдущие тизеры и трейлер, а также идею самого фильма, наряду с талантливым режиссером и актерским составом, есть шанс на то, что «Орудия» может быть действительно чем-то интересным. Сюжет, напомним, сосредоточен вокруг нескольких взаимосвязанных историй, включая таинственное исчезновение детей посреди ночи. Главные роли взяли на себя звезды Marvel — Джош Бролин, Бенедикт Вонг и Джулия Гарнер (новая версия Серебряного Серфера в «Фантастической четверке), которая сыграла учительницу, что потеряла целый класс.

«Это правдивая история, случившаяся в моем городе. Эта среда должна была быть обычным днем для всей школы. По крайней мере, все так думали. Во всех классах присутствовали дети. Но к миссис Хэнди ученики не пришли. Знаете почему? Потому что прошлой ночью, ровно в 2:17 утра, каждый из них проснулся, встал с кровати, спустился по лестнице и исчез в темноте. И никто их больше не видел», — говорит девочка за кадром в одном из трейлеров.

В украинских кинотеатрах фильм «Орудия» стартует 7 августа.

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