Детектив ужасов «Орудия» стартовал со 100% на Rotten Tomatoes, но есть нюанс

Мистический детектив ужасов «Орудия» Зака Креггера получил первые официальные оценки — на удивление идеальные, на первый взгляд, если бы не один интересный нюанс.

Сейчас сайт-агрегатор рецензий отображает для «Орудий» рейтинг 100%, правда, на основе скромных 11 рецензий. Почему их так мало? Кажется, Warner Bros. следует эффективному прошлогоднему маркетингу «Собирателя душ» от Neon, который изначально снял эмбарго на обзоры только для «избранных изданий».

Сайт World of Reel обратил внимание, что среди перечня отсутствуют топовые отраслевые издания, вроде Variety или Deadline, однако есть десяток менее известных — The Mary Sue, Geeks of Color, Slash Film, The Weekend Warrior, Exclaim, CinemaBlend, CG Magazine, io9, Dread Central и Next Best Picture (последнее, кстати, было единственным, которое не предоставило фильму положительных отзывов). В результате такой ограниченный перечень изданий также привел к тому, что на Metacritic до сих пор нет оценки для «Орудий», ведь только Slash Film был одобрен агрегатором.

Если подытожить доступные на данный момент рецензии общий вердикт получается таким: это один из лучших фильмов ужасов 2025 года и «шаг вперед» для режиссера «Варвара» — то есть все то, что писали в своих отзывах первые зрители в соцсетях. Next Best Picture тем временем предупреждает, что «Орудия» может оставить многих зрителей такими же разочарованными и разделенными, как и его персонажи.

«То, что эмбарго уже снято, а мы получили только несколько рецензий — это часть маркетинговой стратегии. Эти 100% на Rotten Tomatoes сохранятся до тех пор, пока «Орудия» не покажут остальным критикам в неделю релиза. И это, если подумать, — довольно гениально», — пишет Джордан Руми из World of Reel.

В то же время, учитывая предыдущие тизеры и трейлер, а также идею самого фильма, наряду с талантливым режиссером и актерским составом, есть шанс на то, что «Орудия» может быть действительно чем-то интересным. Сюжет, напомним, сосредоточен вокруг нескольких взаимосвязанных историй, включая таинственное исчезновение детей посреди ночи. Главные роли взяли на себя звезды Marvel — Джош Бролин, Бенедикт Вонг и Джулия Гарнер (новая версия Серебряного Серфера в «Фантастической четверке), которая сыграла учительницу, что потеряла целый класс.

«Это правдивая история, случившаяся в моем городе. Эта среда должна была быть обычным днем для всей школы. По крайней мере, все так думали. Во всех классах присутствовали дети. Но к миссис Хэнди ученики не пришли. Знаете почему? Потому что прошлой ночью, ровно в 2:17 утра, каждый из них проснулся, встал с кровати, спустился по лестнице и исчез в темноте. И никто их больше не видел», — говорит девочка за кадром в одном из трейлеров.

В украинских кинотеатрах фильм «Орудия» стартует 7 августа.