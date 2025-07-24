Режиссер новой «Обители зла» не видел ни одного фильма из франшизы: «Это не мое, другое дело — игры»

Предыдущие экранизации «Обители зла» получили противоречивые отзывы, однако режиссер последнего перезапуска Зак Креггер уверен, что по крайней мере поклонников игр его работа удовлетворит.

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Креггер, известный как режиссер «Варвара» и будущих «Орудий» (детектива ужасов, которому прогнозируют звание лучшего фильма 2025 года), является большим поклонником видеоигр, в частности Resident Evil 4, которая недавно получила римейк, и говорит, что его главная цель в перезапуске «Обители зла» — рассказать историю, которая чтит именно игровой опыт и воссоздаст ту самую атмосферу исходного материала.

Что интересно, Зак не смотрел ни одного из фильмов во франшизе.

«[Я снимаю фильм], потому что люблю игры», — говорит режиссер. «Я играл во все, а в Resident Evil 4 где-то сто раз. Я нею одержим. Поэтому просто хочу рассказать историю, которая бы отдавала должное опыту, который получаешь, играя в эти игры. Я не видел фильмов, это не мое. Но игры — мое. Это просто игровая площадка, которую я люблю… Я думаю, что фильм будет захватывающим».

В то же время в другом интервью режиссер отмечал, что позволит себе определенную творческую свободу, поэтому фанам не стоит рассчитывать на то, что история будет на 100% достоверной.

«Я точно не пытаюсь полностью следовать пересказам игр; я пытаюсь рассказать историю, которая просто чувствуется аутентичной и соответствует впечатлениям, которые вы получаете, играя в игры. Не думаю, что я нарушаю какие-то важные правила, но также осознаю, что что бы я ни делал, люди будут обращаться ко мне онлайн. Поэтому все, что я хочу сделать, это просто снять действительно хороший фильм и рассказать увлекательную историю. Я знаю, что буду доволен, и, надеюсь, другие люди тоже».

Детали перезапуска «Обители зла» пока не разглашаются. По слухам, лента будет рассказывать о курьере-неудачнике Брайане, которому поручили доставить посылку в отдаленную больницу Раккун-Сити посреди вспышки, и с этого момента начинают происходить странные вещи.

«Во время доставки Брайану приходится проехать по заснеженной горной дороге, где он случайно сбивает на машине странную женщину. Она каким-то образом выживает, но что-то с ней явно «не так». Пытаясь помочь, Брайан попадает в полномасштабную вспышку ужасных мутаций со щупальцами и биоинженерных монстров».

Предполагается, что адаптация может происходить вокруг Resident Evil 2 и 3, поскольку вспышка в последний раз наблюдалась в этих играх. Главную роль сыграет Остин Абрамс («Ходячие мертвецы», «Эйфория»), остальной актерский состав неизвестен, как и то, появятся ли в истории знакомые персонажи. Новая экранизация «Обители зла» выйдет в кинотеатрах 18 сентября 2026 года.

Собственно комментарии Креггера дают шанс на то, что игровая серия наконец получит достойную современную экранизацию. Серия с участием Миллы Йовович, возможно, была достаточно популярной, чтобы оправдать полдюжины продолжений, но они были настолько оторваны от оригинального материала, что их вряд ли можно было бы назвать фильмами об «Обители зла». Дальше стало хуже, потому что в 2021 году вышла лента «Обитель зла: Раккун-Сити» с 30% на Rotten Tomatoes и сериал от Netflix, который закрыли после первого же сезона.

Источник: CBR, Insider-Gaming