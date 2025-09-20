Рецензия на фильм "Последнее ограбление" / Afterburn

С 18 сентября в кинотеатрах начался показ постапокалиптического боевика «Последнее ограбление», сюжет которого основан на одноименной серии комиксов издательства Red 5, созданных Скоттом Читвудом, Полом Энсом и Уэйном Николсом. Раздавать тумаков злодеям среди разоренных городов на этот раз взялись Дэйв Батиста и Ольга Куриленко, и насколько интересно наблюдать за их экранными метаниями — готовы рассказать в обзоре ниже.

Плюсы: несколько неплохо поставленных и снятых экшн-сцен; Минусы: они здесь везде и касаются практически всех аспектов фильма; 4 /10 Оценка

ITC.ua

«Последнее ограбление» / Afterburn

Жанр постапокалиптический боевик

режиссёр Джей Джей Перри

В ролях Дэйв Батиста, Ольга Куриленко, Сэмюэл Л. Джексон, Кристофер Хивью, Даниэль Бернхард

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Говорят, стабильность — признак мастерства. Для режиссера фильма «Последнее ограбление» Джей Джея Перри это вторая подряд работа с актером Дэйвом Батистой после боевика «Игра киллера» (2024).

Мощная солнечная вспышка вызвала вывод из строя всей электроники. На многострадальной Земле воцарились хаос и разрушения. Шесть лет спустя, в Лондоне, искусный охотник за сокровищами Джейк соглашается выполнить опасное задание от местного коллекционера культурно значимых вещей и ценных произведений искусства по прозвищу Король Артур. В обмен на доставку спрятанной во Франции «Моны Лизы» Джейк получит заветную лодку, на которой сможет отчалить в закат вместе с первой попавшейся красоткой.

Уже в самом начале создатели фильма четко обозначают, кто в кадре самый крутой парень, и одновременно какого рода кино нас ждет (как будто это все и без того было не понятно). Непоколебимый Джейк пафосно и на удивление быстренько разбирается с кучкой бесполезных статистов, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что если кто-то и способен добраться до шедевра да Винчи, то только постапокалиптический Индиана Джонс на стероидах.

Вообще подобная среднебюджетка откровенной категории B в каких-то рецензиях или тем более глубоком анализе не нуждается в принципе — все на поверхности. Поклонники «бешек» все равно фильм посмотрят, все остальные либо справедливо будут плеваться, либо, и это наиболее логичное решение, просто пройдут мимо.

По большому счету «Последнее ограбление» — такая же чушь как и «В Затерянных землях». При неизменных постапокалиптическом сеттинге и Дэйве Батисте здесь у нас минус фэнтезийная составляющая и бывшая киевлянка Милла Йовович, плюс бывшая бердянчанка Куриленко.

Относительно экс-рестлера и члена команды Стражей Галактики, похоже, парень решил занять свою нишу, как, например, Лиам Нисон в пенсионерских боевичках или тот же Стейтем в дуболомных экшн-фильмах с названиями разных профессий. Наряду с вышеупомянутым «В Затерянных землях» и зомби-боевиком об ограблении «Армия мертвецов» (2021) Зака Снайдера, это уже третья постапокалиптическая ерунда с плюс-минус одинаковым бюджетом для Батисты за последние несколько лет (и второй за последние полгода). Стабильность, как мы помним, признак мастерства.

Стилистически и содержательно «Последнее ограбление» вполне мог оказаться в свежей статье, посвященной лентам, которые ощущаются как экранизации видеоигр. Конечно, если бы это было хорошее кино.

Главный герой имеет четкую цель, постепенно выполняя те или иные миссии и квесты — от разгадки шифров или преодоления затопленных уровней до уничтожения врагов и экстремального вождения бронированного внедорожника, находящегося под прицелом танковых пушек. В кадре мелькают «неигровые персонажи», дающие наставления перед очередной миссией, и карты, где наглядно показывается продвижение Джейка и его спутницы Дреи к цели. А условный сюжет существует сугубо как связующее звено для местных разборок.

В какой-то момент в повествование просочатся едва уловимые нотки антиутопии, связанной с военной диктатурой во Франции, но они исчезнут так же стремительно, как и появились. Злодей в исполнении Кристофера Хивью настолько одномерный болванчик, что такая его ограниченность граничит с кариткатурностью — все, что он делает, это либо играет в шахматы, либо убивает каждого встречного-поперечного. Иногда второе оказывается следствием первого.

Справедливости ради, экшн-сцены выглядят неплохо, и каскадерская ДНК Джей Джея Перри здесь как нельзя кстати. Но это едва ли не единственное светлое пятно среди содержательной пустоты, откровенно бессмысленных моментов и общей скуки. Чтобы вы понимали реальный уровень исполнения, здесь даже есть сцена пафосной ходы пары протагонистов в замедленной съемке на фоне эффектного взрыва. То есть затертый до дыр жанровый финт, который буквально высмеивался в «Моем шпионе» (2020, на сайте есть рецензия на сиквел), где Батиста и мелкая Хлоя Коулмен исполняли ровно то же самое, подается на полном серьезе.

О какой-то экранной химии между Дэйвом и Ольгой Куриленко нечего и говорить — первый выдает очередную партию непобедимой мебели, вторая предлагает эмоциональный спектр Терминатрикс, с той разницей, что для последней каменное равнодушие — это естественное поведение. Единственный, кто действительно развлекается на съемочной площадке — вечно неунывающий Сэмюэл Л. Джексон в роскошных, особенно как для постапокалипсиса, одеждах.

«В Затерянных землях» получил разгромную критику и с треском провалился в прокате, при бюджете в $55 млн заработав смехотворные $6,2 млн. Что-то подсказывает, что «Последнее ограбление» ждет такая же неутешительная судьба. С другой стороны, стабильность же — признак «мастерства».